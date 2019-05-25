Киев грабил Крым 23 года: Москва ответила главе Генштаба Украины

Недавно назначенный начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прав в том, что назвал Крым образца 2010 года отсталым пережитком СССР – ведь Киев не ничего не сделал для развития полуострова, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Новый глава Генштаба Украины Хомчак, получивший шок от Крыма в 2010, видно, забыл, что к тому времени Крым почти 20 лет был в составе независимой Украины, которая не вложила в него ни гривны и не развивала. Крым ничем не обязан Украине и был ее пасынком — вот что признал Хомчак», — написал сенатор в твиттере.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара также отреагировал на заявление украинского генерала, назвав его «одиозным», но правдивым, передает RT.

«От представителей украинских военных или политических кругов мы слышим одиозные заявления относительно Крыма. Но в данном случае слова подкреплены той действительностью, которая складывалась», — указал политик.

По его словам, единственным предметом развития на полуострове за 23 года стали роскошные дачи украинских властей.

«На полуострове появлялись только дачи украинских политиков и олигархов. При этом инфраструктура была в очень плачевном состоянии», — напомнил Ганжара, подчеркнув, что за пять последних лет в составе РФ Крым получил солидное развитие.

«Хомчаку следует задуматься о том, сколько наследия СССР есть в самой Украине, например, с точки зрения территорий. Киев постоянно спекулирует этим вопросом, пытается плюнуть в колодец собственной истории», — подытожил крымский депутат.

Член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков также полностью согласился с Хомчаком, передает ФАН.

«Он сказал все правильно. Это, наверное, первый раз, когда представитель военно-политического руководства Украины сказал правду», — признал член верхней палаты российского парламента.

Он добавил, что в бытность украинским регионом Крым показывал стагнацию во всех сферах.

«На протяжении всех лет нахождения Крыма в составе Украины полуостров не развивался. Киев фактически занимался его разграблением: это касается и имущества, и земель на побережье», — подытожил сенатор.

Искомое заявление Хомчак сделал в интервью украинским СМИ.

«Я в своей жизни в Крыму был раза три. Последний раз в 2010 году, когда сказали, что Крым — это Европа, и можно ехать отдыхать. Я взял путевку в военный санаторий в Алупке и поехал туда. Но позже сказал, что больше туда не поеду отдыхать, потому что был шокирован тем, что там увидел. Это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором. Я себя спрашивал, я на Украине? Я не понимал, где я», — детализировал украинский военный.

В середине нынешнего месяца президент Укрaины Влaдимир Зеленский в день пaмяти жертв геноцидa крымскотaтaрского нaродa пообещал вернуть Крым под власть Киева, передает НСН.

«Я верю, что мы освободим родину крымских тaтaр от оккупaции. И пусть кaким бы долгим ни был путь к возврaщению Крымa, мы пройдем его вместе с крымскими тaтaрами. Мы сделaем это вместе. Не зaбывaйте, что дaже сaмaя темнaя ночь зaкaнчивaется рaссветом», — написал глава государства в фейсбуке.

В ответ на это депутат Госдумы от Керченского избирательного округа Константин Бахарев посоветовал украинскому лидеру думать о гражданах своей страны, а не о жителях российского региона.

«Нужно понимать, что крымчане от президента Зеленского ничего особенно не ждут. Эта тема им абсолютно неинтересна. Крым не ждет подачек ни от Зеленского, ни от его администрации. Мы идем своим путем и никуда с него уже не свернем. У нас есть свой президент, свои задачи, которые направлены на устойчивое социально-экономическое развитие Крыма как полноправного субъекта РФ», — подчеркнул парламентарий.

Всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности Крыма было проведено 16 марта 2014 года на территориях административных единиц Украины — Автономной Республики Крым и Севастополя. Согласно официальным результатам, при явке свыше 80% подавляющее большинство избирателей поддержало присоединение Крыма к России.