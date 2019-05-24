Ходит под статьей: на Порошенко завели третье уголовное дело

Против экс-президента Украины Петра Порошенко возбудили еще одно уголовное дело. Государственное бюро расследований (ГБР) обвиняет его в отмывании средств и легализации доходов при завладении украинским телеканалом «Прямой». Об этом сообщил юрист Андрей Портнов, который при Викторе Януковиче занимал должность заместителя главы администрации президента Украины, передает ТАСС.

«Зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом «Прямой», — написал юрист в телеграм-канале.

Он отметил, что Порошенко оформил СМИ «на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии регионов [Владимиру] Макеенко».

Таким образом ГБР, по словам Портнова, возбудило дело «по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму $300 млн по сделке продажи завода «Кузни на Рыбальском». Завод является судостроительным предприятием в Киеве. Заявление об этом также подал Портнов.

Ранее ГБР занялось расследованием дела, которое возбудили по требованию экс-замглавы администрации Януковича. Портнов обвинял пятого президента Петра Порошенко в государственной измене в связи с инцидентом в Керченском проливе, передает ТАСС. Он, по мнению юриста, подверг угрозе украинских моряков, отправив их на территорию пролива.

Кроме того, в отношении экс-главы государства и ряда высших должностных лиц завели уголовное дело сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины. Порошенко инкриминируется превышение служебных полномочий.

«Принято решение и внесена информация в Единый реестр досудебных расследований», — говорится в заявлении САП, размещенном в фейсбуке.

Порошенко, по версии следствия, координировал совместно с народным депутатом Украины Игорем Кононенко распределение ключевых должностей в органах правления и наблюдательного совета производителя электроэнергии на Украине «Центрэнерго». Целью этих действий послужило желание похитить «средства компании, контрольный пакет акций которой принадлежит государству».

В обвинении говорится, что Петр Порошенко смог завладеть имуществом энергетической компании благодаря утверждению результатов конкурса «по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества».

Таким образом, утверждает САП, из «Центрэнерго» были выведены более 6 млрд гривен (около $227 млн), полученные от отчуждения имущества.

Помимо этого, бывший украинский лидер обвиняется в давлении на судей, которые участвовали в отмене национализации «Приватбанка». Соответствующее заявление представители окружного суда Киева сделали 23 апреля, предложив украинским парламентариям объявить Порошенко импичмент.

Кроме Порошенко, представители судебной власти заявили, что на них также оказывали давление и глава Нацбанка Яков Смолия и министр юстиции Павел Петренко. Их, по словам судей, также не устроило признание незаконности национализации финансовой компании.

Чиновники, как утверждают обвинители, пытались «фактически» узурпировать судебную ветвь власти, а также установить «над ней тотальный контроль с целью подчинения своей воле, что прямо противоречит принципам, закрепленным в конституции».

Судейское обращение с просьбой начать досудебное расследование было направлено руководству генеральной прокуратуры Украины и в государственное бюро расследований.

Кроме того, Петр Порошенко неоднократно вызывался в Генпрокуратуру Украины на допрос в качестве свидетеля по «делу о Евромайдане». Так, в начале мая его вызвали в Генпрокуратуру с целью выяснить, что происходило 1 декабря 2013 года и 18-19 февраля 2014 года на площади Независимости в Киеве. Помимо этого, по словам начальника управления спецрасследований Сергея Горбатюка, экс-президент должен был подписать протокол своего допроса за ноябрь 2016 года.

Допрос, по словам Горбатюка, «происходил под видеозапись, в связи с загрузкой» политика. Так как он спешил, сотрудники ГПУ пошли ему навстречу и договорились, что Порошенко подпишет протокол на следующий день.

В итоге этого не случилось, и уже более двух лет правоохранители не могут привлечь эти показания к материалам дела, так как «допрос, хоть и состоялся, но не получил соответствующего процессуального статуса», отметил Горбатюк.