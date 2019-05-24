Обманули Зеленского: как депутаты Рады резко поменяли решение

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что депутаты Верховной рады во время совещания перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство обманули главу государства Владимира Зеленского. Богдан намерен предоставить в качестве доказательства запись этих переговоров, передает ТАСС.

«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео, где будут высказывания всех глав фракций [Рады], которые поддерживали, а потом за ночь резко поменяли мнение», — сказал глава президентской администрации в эфире украинского телеканала «1+1».

Он сказал, что резкое изменение мнений парламентариев стало «неожиданным уроком», который соратники Зеленского изучили. «И я думаю, что «мажоритарка» им не поможет, и партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», — считает Богдан.

20 мая сразу после инаугурации Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Причиной этому стали, по словам главы украинского государства, низкие рейтинги парламента — всего 4% населения доверяют депутатам. «Это оценка работы парламента и есть самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — передает слова Зеленского РИА «Новости».

Согласно законодательству Украины, только президент страны может назначить досрочные выборы в Раду, что он и сделал во вторник, 21 мая. Зеленский подписал указ, что выборы в парламент пройдут 21 июля, то есть в течение 60 дней со дня подписания указа о досрочном прекращении полномочий депутатов. Указ о роспуске парламента вступил в силу 23 мая.

Тогда же, 21 мая, украинский депутат Олег Ляшко сообщил о намерении Зеленского собрать внеочередное собрание парламентариев с целью изменения избирательного законодательства.

Как рассказал глава администрации украинского президента Андрей Богдан, новоизбранный украинский лидер хочет отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер.

«На сегодняшний день есть понимание, что будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые отменят мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система», — передает его слова телеканал «112 Украина». Советник президента добавил, что для проведения этих изменений, возможно, придется снизить проходной порог с 5% до 3%.

Верховная рада провела собрание на следующий день. Однако в повестку дня этот законопроект внесен не был, так как не набрал достаточного количества голосов. За обсуждение поправок, которые хотел внести президент Украины в избирательное законодательство, проголосовали 92 парламентария, тогда как требовалось не менее 226 голосов.

За обсуждение другого проекта Зеленского — о публичных закупках во время избирательного процесса — высказались только 127 депутатов. После проведения голосования председатель Рады Андрей Парубий заявил, что вынужден закрыть заседание, поскольку все вопросы исчерпаны.

Ранее Богдан заявил журналистам, что в досрочных выборах планируют участвовать все фракции Верховной рады, передает РИА «Новости». «Были споры о конституционности, законности, возможности обжаловать такой указ. Однако все фракции парламента выразили желание идти на выборы», — сообщил он.

Тем временем, партия «Голос» опубликовала в своем фейсбуке список критериев к своим кандидатам в депутаты украинского парламента. Ранее лидер партии украинский певец Святослав Вакарчук заявил, что его партия будет участвовать в досрочных выборах. Кроме того, он призвал граждан страны присоединяться к «Голосу», передает РИА «Новости».

«Кандидаты в парламент от партии «Голос»... имеют незапятнанную репутацию, не зависящие от олигархов и готовы объяснить свое состояние... отвечают всем требованиям антикоррупционного законодательства и закона Украины «Об очистке власти» (так называемый «закон о люстрации», принятый в 2014 году. — «Газета.Ru») <...> разделяют ценности, принципы, идеологию и программные принципы партии «Голос», — написали представители партии.

Тем не менее, нашлись те, кто выступил против роспуска Рады. Так, Ирина Геращенко посчитала такое решение Владимира Зеленского нелегитимным, так как оно, по ее мнению, не соответствует конституции страны.

«Выиграла с десяток пари, что будет преждевременный роспуск Верховной рады, хоть это и неконституционно», — поделилась со своими подписчиками в фейсбуке украинский политик.

Однако она отметила, что «Украина — превыше всего, и впереди много работы». Также Геращенко отметила, что «должности и статусы — это все второстепенно», важнее, считает вице-спикер парламента, принципы и приоритеты, которые «не зависят от выборов».