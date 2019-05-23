Ответный удар: почему Нуланд не пустили в Москву

Россия запретила въезд бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд, которая намеревалась принять участие в конференции, организованной рядом российских и западных организаций в Москве.

Бывшая дипломат запросила российскую визу для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS).

Мероприятие проходило в Москве 20–21 мая. Однако Нуланд на нем не смогла присутствовать, так как ее внесли в черный список, составленный в ответ на антироссийские персональные санкции США, приводит издание «Коммерсант» комментарий МИД РФ.

Стоит отметить, что Университет Джонса Хопкинса уже долгое время входит в двадцатку крупнейших подрядчиков военно-промышленного комплекса США по военным научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

В начале нынешнего месяца директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что угрозы экс-главнокомандующего войсками НАТО Джеймса Ставридиса запретить въезд в США российским артистам и спортсменами «даже не смешны».

«Однажды ты сказал мне, что начал понимать Россию. По-видимому, это понимание еще не завершено.

<...> Мой дружеский совет тебе, Джеймс: пора прекратить разжигание русофобии и обострять ситуацию в наших двусторонних отношениях. <...> Партнерство между США и Россией важно для всего мира», – подчеркнул Рогозин.

Он подчеркнул, что у американских политических элит есть еще шанс сделать мир лучше. Рогозин добавил, что не понимает произошедших с адмиралом Ставридисом перемен «после всех откровенных переговоров и дружеских встреч».

В искомом заявлении Ставридис сказал, что Вашингтону нужно рассмотреть вопрос об ограничении въезда в страну всех граждан России — как ответ на якобы имевшее место «российское вмешательство» в американские президентские выборы 2016 года. Он добавил, что есть много других вариантов негативного воздействия на Россию.

«Американцы могут как открыто, так и тайно поддерживать отдельных людей и группы в России, которые борются за демократию. Мы можем наложить более жесткие ограничения на въезд в США для российских граждан. Или мы могли бы уменьшить нашу готовность сотрудничать в других российских инициативах по всему миру, от восстановления ситуации в Сирии до поддержки цен на нефть», — указал военный.

По его словам, в Конгрессе наблюдается «усталость от антироссийских санкций», передает НСН.

«Тем не менее,

США не должны ограничиваться тем, что мешает российскому бизнесу.

Им также следует рассмотреть вопрос о санкциях против государственных структур, спортивных команд, оркестров, вузов, дипломатических делегаций — и даже ввести санкции против ключевых лидеров России, вплоть до [президента России Владимира] Путина», — предложил бывший военачальник.

Ранее США ввели санкции против главы правительства Чеченской республики Муслима Хучиева, сообщает пресс-служба Госдепартамента. Вашингтон обвинил российского чиновника в нарушении прав человека.

«Госдепартамент США располагает достоверной информацией о том, что Муслим Хучиев причастен к пыткам», — приводит ФАН выдержки из документа.

Ограничительные меры также распространяются на супругу председателя правительства Чечни — Сапият Хучиеву. По какой причине — в документе американского внешнеполитического ведомства не уточняется.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на это указал, что в Грозном не беспокоятся по поводу ограничительных мер со стороны Вашингтона.

«Есть меткое русское выражение про человека, который бьет баклуши. Видимо, у Госдепа нет никаких иных задач и проблем, над решением которых нужно трудиться, чем заниматься премьером Чечни и его супругой», — отметил Кадыров.

При этом он добавил, что Хучиева мало беспокоят санкции, так как он и раньше не посещал Соединенные Штаты.

Помимо этого, Кадыров заявил, что

ненависть Госдепа к Чечне обусловлена тем, что в числе террористов, которые действовали не территории республики, были и американские граждане.

Кадыров подчеркнул, что действия властей США становятся причиной смерти многих мирных жителей в разных странах.

«Америка не может без войн и уничтожения народов», — детализировал Кадыров.

В завершение своего обращения он призвал США и весь мир жить в мире и согласии.