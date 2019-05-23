Зеленского в отставку: в сети развернулась битва петиций

В сети началось масштабное противостояние сторонников и противников президента Украины Владимира Зеленского. «Война» проявилась в создании и подписании четырех петиций: за отставку главы государства, против, за отмену петиции об уходе политика с поста и за отказ от рассмотрения петиции об отставке украинского лидера.

«Битва» началась после того, как созданное на официальном сайте президента Украины Максимом Безруком прошение об отставке Зеленского набрало необходимые для рассмотрения украинскими властями 25 тысяч голосов.

Автор искомой петиции указал, что первые шаги Зеленского на должности главы государства разочаровывают украинцев. В тексте документа говорится о том, что голосование за Зеленского во втором туре президентских выборов было протестным – не за бывшего артиста, а против Петра Порошенко, и на самом деле Зеленский не имеет поддержки 73% избирателей.

«Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки с должности президента Украины!» — резюмирует автор обращения.

На сайте украинского президента, к слову, есть еще одна петиция. Ее автор Вадим Михальский также требует отставки Зеленского, но только в том случае, если он в течение ближайших шести месяцев не выполнит данные предвыборные обещания, передает ФАН.

Надо отметить, что Зеленский обладает неплохим ресурсом для «покрытия» любой петиции – например, число людей, зарегистрированных на его сайте в качестве сторонников, превысило показатель в 611 тысяч.

«Петиция за отставку нового президента Украины — это «первая ласточка» провоцирования недовольства населения страны популизмом

и действиями вновь избранного главы государства», — приводит «Российская газета» слова члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка.

По словам парламентария, несмотря на то, что Зеленский только приступил к исполнению своих обязанностей, его первые шаги говорят об отсутствии собственной четкой программы и попытке использовать методы управления страной предыдущего президента, передает РИА «Новости».

«Если в ближайшее время у команды Зеленского не появится конструктивная стратегия по выводу страны из состояния войны и финансово-экономической ямы, ему действительно грозит потеря доверия избирателей и отставка, которую с радостью поддержат старые политические элиты», — спрогнозировал российский депутат.

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков также заявил, что данная петиция обещает Зеленскому непростое президентство.

«На Украине появилась первая петиция за отставку Зеленского. Рановато вроде — через три дня после инаугурации, но факт. Автор петиции упрекает его в отсутствии содержательной программы. И не без оснований. Хоть и мелочь, но все же сигнал: президентство Зеленского будет весьма бурным», — считает сенатор.

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич назвал «порохоботовской машиной» быстро набравшую голоса петицию против Зеленского. Парламентарий удивился, что под обращением за сутки подписались 25 тысяч пользователей.

«Скорее всего, порохоботовская вся машина сработала, но, тем не менее, она легитимна», — предположил нардеп.

Он отметил, что после такого Зеленский обязан как-то на нее ответить. Депутат выразил надежду, что

у президента «хватит здравого смысла отвергнуть эту петицию».

По словам Шуфрича, Зеленский был избран не для отставки. Этот человек был «выбран как народный карающий меч для того, чтобы избавить страну от предыдущего президента Петра Порошенко».

Ратуют за отставку Зеленского его изначальные противники, приводит НСН мнение председателя правления киевского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

«Я не думаю, что так быстро может возникнуть недовольство среди избирателей. Это могут быть те, кто голосовал за Порошенко. За такой короткий срок невозможно из сторонника перейти в противники. Тем более, не было явных шагов, которые бы разочаровали часть электората. Даже если б были, украинцы такой народ, что семь раз подождет, а потом уже что-то сделает. Поэтому я думаю, что это не его сторонники. Слишком мало времени прошло, чтобы сразу говорить — уходи», — заметил политолог.

Тем более, добиться отставки Зеленского с помощью петиции на Украине невозможно, добавил Жовниренко. История страны, во всяком случае, по его словам, таких примеров не знает, указал аналитик.