Экстренное заседание Рады. LIVE

Отмечается, что «Слуга народа» – лидер во всех макрорегионах. «Оппозиционная платформа - За життя» и «Оппозиционный блок» имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, которые сохраняют шансы на попадание в парламент, - в центрально-западных.
Так, «Слугу народа» готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. За «Оппозиционную платформу - За життя» - 10,5%, БПП Солидарность - 8,8%, Батькивщину - 7,3%, партию «Сила и честь» И.Смешко - 5,1%, партию С.Вакарчука - 4,6%, Радикальную партию О.Ляшко – 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%.
Стоит отметить, что партия «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий среди политических сил, которые собираются участвовать в досрочных парламентских выборах. Об этом свидетельствует новое исследование социологической группы «Рейтинг», которое проводилось с 16 по 21 мая.
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий просит президента Украины Владимира Зеленского конкретизировать номера законопроектов, предложенных для рассмотрения на сегодняшнем внеочередном заседании парламента. «Вместе с тем, - заметил Парубий, - в соответствии с положениями регламента Верховной рады Украины, при формировании повестки дня пленарного заседания должны указываться, в частности регистрационные номера и названия законопроектов, предусмотренных для рассмотрения. Учитывая изложенное, прошу Вас конкретизировать номера законопроектов, которые Вы предлагаете включить в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины».
А тем временем в Раде началось экстренное заседание, созванное Зеленским. Президент Владимир Зеленский экстренно созвал Верховную раду 22 мая, чтобы внести изменения в закон о выборах народных депутатов. Зеленский предлагает отменить мажоритарную систему выборов и снизить проходной барьер в Верховную раду с 5% до 3%. За час до заседания законопроект о внесении изменений в закон о выборах народных депутатов до сих пор не зарегистрирован.
Кроме того, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Сергей Соболев признался, что фракция, лидером которой является бывшая председатель правительства Украины Юлия Тимошенко, давно ожидала такого решения. «Уже давно надо было распустить парламент, но многие делали все возможное, чтобы этого не произошло, хотя законных оснований не допустить роспуск парламента нет», — сказал политик. Нардеп добавил, что в настоящее время существуют все возможности, чтобы принять на Украине пропорциональное избирательное законодательство с открытыми списками.
В связи с таким заявлением лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко объявил начало сбора подписей, чтобы КС признал незаконным указ украинского лидера о роспуске парламента. Он также обвинил Зеленского в намерении «захватить власть в стране».
По словам лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко, указ Зеленского о роспуске Рады является неконституционным и противозаконным. «Зеленский делает, как [экс-президент Виктор] Янукович, который в 2010 году после выборов через продажных судей КС [Конституционного суда] изменил конституцию», — отметил Ляшко.
Также лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в авантюризме и нарушении конституции страны из-за его решения распустить Верховную раду. Об этом он написал в фейсбуке.
Тем временем стало известно, что решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады будет обжаловано в Конституционном суде. Об этом заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий в комментариях в социальной сети Facebook. В своем аккаунте в социальной сети Парубий заявил, что президент Зеленский начал свою деятельность грубого нарушения Конституции. В комментариях пользователь соцсети задал вопрос о том, «будет ли обжаловано это нарушение Конституции в Конституционном суде», на что Парубий ответил «да».
Кроме того, сам Зеленский объяснил роспуск Рады низким доверием украинцев к парламенту. По словам главы государства, в настоящее время уровень доверия граждан к Раде составляет 4%. «Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий», — заявил Зеленский. Он добавил, что юридическим основанием для роспуска парламента стало отсутствие коалиции с 2016 года.
Также во вторник, 21 мая, Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады. Об этом сообщается на сайте администрации президента. Также этим указом Зеленский назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. При этом Парубий написал в своем твиттере, что Зеленский начал свой президентский срок с «грубого» нарушения конституции Украины. Спикер заметил, что он испытывает «печаль» и «тревогу» относительно указа Зеленского распустить Раду. Он напомнил, что президент является «гарантом» конституции, однако своим решением нарушает основной закон страны. «Плохой знак», — заключил нардеп.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента в полдень в среду, 22 мая, для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, в рамках которых будет отменена мажоритарная система формирования депутатского состава.
«На сегодня есть понимание, что, возможно, будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые будут отменять мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%. Еще один важный момент — уменьшение сроков тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе проведения выборов», — рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан.
Сегодня стало известно, что на внеочередном заседании Верховной рады в среду, 22 мая, депутаты примут решение об отмене мажоритарной системы формирования парламентского состава. Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады. Внеочередные выборы в парламент назначены на 21 июля.