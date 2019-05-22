Экстренное заседание Рады. LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский попросил председателя Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента в полдень в среду, 22 мая, для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов, в рамках которых будет отменена мажоритарная система формирования депутатского состава.

«На сегодня есть понимание, что, возможно, будут проголосованы изменения в закон о выборах народных депутатов, которые будут отменять мажоритарную систему выборов народных депутатов и останется только пропорциональная партийная система. Еще одним дополнительным условием таких изменений может быть понижение проходного барьера до 3%. Еще один важный момент — уменьшение сроков тендерных закупок, которые будет проводить ЦИК в процессе проведения выборов», — рассказал глава администрации президента Украины Андрей Богдан.