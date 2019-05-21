Как народ решит: Зеленский требует референдум по России

Владимир Зеленский, вступивший в должность президента Украины 20 мая, уже на следующий день заявил, что планирует выступить с инициативой провести референдум, на который будет вынесен вопрос о формате дальнейшего переговорного процесса с Россией. Об этом сообщил глава администрации главы государства Андрей Богдан.

«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, не только президент, — чтобы народ Украины принял это решение»,

— заявил Богдан в эфире «112 Украина».

В то же время в настоящий момент неясна формулировка вопроса на будущем плебисците, поскольку аналогичных референдумов на постсоветском пространстве не проводилось.

Предыдущее руководство Украины, говоря о конфликте на востоке страны, заявляло об «агрессии» России. В Москве подобные обвинения отвергают и настаивают на том, что в Донбассе протекает внутриукраинский гражданский конфликт, стороной которого РФ не является.

Вместе с тем в Москве отметили позитивные заявления Зеленского относительно русскоязычного населения Украины. Президент Украины в инаугурационной речи обратился к нему на русском языке, отметив, что считает всех граждан страны — независимо от языка — единым народом.

Стоит отметить, что, несмотря на конфликтную ситуацию между двумя государствами, между Киевом и Москвой сохраняются дипломатические отношения, а также ведется торговля.

Поддерживается и политический диалог — в различных форматах, в том числе в так называемой «контактной группе», а также в рамках «Нормандского формата», в котором, кроме России и Украины, участвуют Германия и Франция.

При этом ухудшение отношений между Киевом и Москвой сильно ударило по экономическим связям двух государств. Депутат Верховной рады Вадим Новинский недавно подсчитал, что для возвращения экономики страны на уровень 2013 года потребуется минимум 35 лет. И одно из главных движений в этом направлении — постепенное восстановление отношений с Россией.

«Мы за последние пять лет потеряли экспорта в Россию порядка $75-80 млрд. Наши предприятия, которые были ориентированы на российский рынок и на рынок стран СНГ, просто сейчас стоят», — констатировал парламентарий.

Глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон также заявил о сильном падении экспорта. «Если считать, что газ мы все-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России — это меньше 0,8% ВВП, а для Украины — это 10% ВВП. То есть разница потерь — 13 раз», — подсчитал Саливон.

С 2013 по 2018 годы объем торговли Украины с Россией упал более чем в три раза. Украинский экспорт сократился в четыре раза, российский — в три.

В 2017 году ущерб Украины из-за ухода с традиционных рынков, включая российский, оценивался в $15 млрд. Общие убытки от экономического и банковского кризиса, начавшегося в 2014 году, составили 38% ВВП Украины, отчитывался украинский Нацбанк в 2017 году.

Совокупность этих и ряда других факторов приводят к тому, что на Украине все более отчетливо формируется запрос на восстановление отношений с Москвой. Согласно опросу, проведенному в марте 2019 года украинским телеканалом NewsOne, большинство украинцев положительно относятся к русским — ответ «позитивно» выбрали 98% респондентов.

Однако отношениям двух стран может помешать вступление в силу закона об исключительном статусе украинского языка, согласно которому использование государственного яззыка становится обязательным практически во всех сферах жизни на Украине. Документ был принят и подписан в последние месяцы президентства Петра Порошенко. Закон, как 20 мая заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности организации, имеет дискриминационный характер и нарушает ряд положений украинской конституции.

Надо отметить, что Совет Безопасности отказался утверждать повестку заседания, предложенную Россией, и не стал обсуждать вопрос о языковом законе.

Председатель Совбеза ООН — постпред Индонезии Диан Трианшах — отчитался, что рассмотрение этого вопроса поддержали пять стран, шесть государств выступили против, а представители еще четырех — воздержались.

Против экстренного заседания Совбеза по этому вопросу выступили США, Франция, Великобритания, Польша, Бельгия и Германия.

К тому же, сам Зеленский также не посылает четких сигналов Москве о том, в каком формате он планирует выстраивать отношения с соседним государством. С одной стороны, во время предвыборной кампании он заявлял о готовности к диалогу с Россией. С другой, после инаугурации, во время встречи с делегацией США, он призвал Вашингтон ужесточить санкции против России.

Президент Украины подчеркнул, что Соединенные Штаты — «серьезный партнер» Украины в вопросе противостоянию «агрессии России». «Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь», — сказал Зеленский. Он уточнил, что бороться с Россией следует с помощью новых экономических ограничений.