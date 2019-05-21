«До встречи в Киеве»: Саакашвили построит Украину

Экс-глава Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что хотел бы вернуться на Украину, которую считает своей второй родиной, однако украинские суды тянут и не торопятся рассматривать его дело.

«По отношению ко мне была нарушена справедливость. Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу, — своими родными городами», — сказал он в видеообращении размещенном на ютубе.

Саакашвили уверен, что его «искусственно лишили гражданства» и в суде его дела «не рассматриваются». «Они говорят, что надо экспертизу провести, а на экспертизу у них двухлетняя очередь. Со мной играют в наперстки», — добавил экс-политик.

Он отметил, что в своей инаугурационной речи новый глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что страна ждет украинцев, желающих строить новое государство.

«Он обещал всем гражданство. Мне нужно его восстановить. А для начала нужно просто допустить меня на территорию Украины. Погранвойска получили запрет от [экс-президента Украины Петра] Порошенко на мой въезд. Надеюсь, что он будет отменен очень быстро. Я собираюсь прилететь на Украину — вот мой ответ. До встречи в Киеве», — выразил свое намерение Саакашвили. Однако точную дату своего приезда он не обозначил.

Экс-губернатору Одесской области запрещен въезд на Украину до 2021 года. Такое решение приняла Государственная пограничная служба Украины после того, как его в 2018 году задержали в Киеве. Перед этим, в июле 2017 года, Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, которое тот получил в 2015 году. Причиной этому стало то, что экс-глава Грузии якобы при получении паспорта Украины предоставил поддельные документы — в частности, относительно судимости в Грузии. Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена, передает ФАН.

В своей речи, произнесенной во время торжественного заседания Верховной рады 20 мая, Владимир Зеленский действительно призывал украинцев, которые в настоящее время не живут на Украине, приезжать в страну, так как их очень ждут. Он, в свою очередь, «с удовольствием» предоставит им гражданство.

Кроме того, он заявил, что «не существует больших или меньших, правильных или неправильных» украинцев. По его мнению, все «от Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе» — украинцы. «Мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильные», — призвал новый украинский лидер.

Также он затронул и конфликт в Донбассе. Он подчеркнул, обращаясь к жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), что киевские власти хотели бы, чтобы граждане региона почувствовали, что являются частью Украины, и осознали, что они «не чужие» для государства.

Причиной, по которой жители ДНР и ЛНР до сих пор не «чувствовали себя украинцами», Зеленский назвал бездействие в этой сфере бывших представителей власти, которые «не сделали ничего» для разрешения конфликта.

Владимир Зеленский пообещал закончить противостояние на юго-востоке Украины. Ради «восстановления мира» он готов даже лишиться должности. Кроме того, в очередной раз победитель второго тура выборов обратил внимание, что «готов к диалогу», который начнется с «возвращения всех украинских пленных».

При этом во время этой части выступления он перешел с украинской мовы на русский язык, чем вызвал недовольство одного из депутатов Верховной рады. Олег Ляшко, лидер «Радикальной партии», крикнул Зеленскому, чтобы он продолжил говорить на украинском.

Зеленский ответил «пану Ляшко» «благодарностью» за то, что он «продолжает делить людей». «Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — заявил глава государства.

Напомним, что инаугурация Владимира Зеленского прошла 20 мая в зале заседаний Верховной рады Украины. Он принял обязательства по «отстаиванию суверенитета и независимости Украины», пообещал «заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире». При этом клятву он произносил, положив кисть правой руки на Пересопницкое Евангелие XVI века, а локоть — на конституцию страны.