«Он предал вас»: Трамп рассказал Америке о грехах Байдена

«Зарубежным странам [победа бывшего вице-президента на выборах в 2020 году Джо Байдена] понравится гораздо больше», — заявил президент США Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в городе Моунторсвилл, штат Пенсильвания, 20 мая. Президент США отметил, что если следующим главой государства станет Байден, США «будут зарабатывать $500 млрд в год, грабя» самих себя.

Обращаясь к жителям штата, он также заявил, что Байден «предал вас». Это был намек на происхождение политика, который недавно провозгласил, что собирается участвовать в выборах. Байден родился в Пенсильвании, но в сенате на протяжении 30 лет представлял штат Делавэр.

Президент США провел предвыборный митинг в Пенсильвании в поддержку республиканца Фреда Келлера, который выдвигается в конгресс против демократа Марка Фриденберга. Голосование за обоих кандидатов пройдет во вторник, 21 мая.

Однако, как отмечают американские СМИ, основная цель Трампа в Пенсильвании — борьба против демократа Джо Байдена, сам бывший вице-президент побывал в штате в минувшую субботу, 18 мая. Примечательно, что свой первый митинг в качестве кандидата Байден провел в Пенсильвании в городе Питтсбурге при участии представителей профсоюзов. Питтсбург — столп американской сталелитейной индустрии, а связь с профсоюзами считается одним из козырей Байдена. Он пользуется симпатиями американских «синих воротничков», которые за глаза называют его «дядя Джо».

Несмотря на то что для участия в предварительных выборах выдвинулось уже более 20 демократов, бывший вице-президент пока является самым серьезным конкурентом Трампа. В опросах общественного мнения Байден опережает Трампа на 11 пунктов.

Бывший вице-президент не стесняется в выражениях по поводу Трампа. Во время одного из своих выступлений он назвал действующего главу Соединенных Штатов «нелегитимным президентом».

Трамп же призвал провести расследование в отношении Байдена. Он утвердительно ответил на вопрос журналиста, нужно ли расследовать финансовые связи между китайским правительством и бизнесом семьи Байдена. «100%, — сказал Трамп, добавив, что это «позор». — А потом он говорит, что Китай не является нашим конкурентом. Китай — наш большой конкурент, который хочет захватить мир».

Пенсильвания, считается штатом так называемого «ржавого пояса» — так называют штаты, экономическая ситуация в которых тяжела.

Согласно статистике, которую приводила в 2018 году местная газета The Inquire со ссылкой на федеральную статистику, если средний доход американских домохозяйств достигал почти $58 тыс. в 2016 году, то в Пенсильвании в это же время он был примерно $42 тыс.. «Местами это «убитый штат», где есть медвежьи углы, в которых сотовая связь не ловит», — говорит «Газете.Ru» русский американец Дмитрий, который много ездит по США.

Пенсильвания долгое время считалась штатом, где в основном голосуют за республиканцев, однако такие города, как Питтсбург и Филадельфия, традиционно поддерживали демократов.

На выборах 2016 года Трамп смог здесь с незначительным перевесом победить кандидата от демократов Хиллари Клинтон, правда, в 2012 году кандидат от демократов Барак Обама победил своего конкурента Митта Ромни со значительным отрывом.

Несмотря на нелучшее экономическое положение, Пенсильвания — один из важных штатов для кандидатов в президенты благодаря историческому значению. В крупнейшем городе штата — Филадельфии — были подписаны Декларация независимости и Конституция США, а также находится немало памятных мест, связанных с историей американской демократии. В Пенсильвании также находится престижный университет, который входит в так называемую «Лигу плюща» — список лучших американских университетов. В свое время здесь училась Иванка Трамп, дочь президента США.

Сам действующий президент посетил уже несколько предвыборных митингов в нескольких штатах, где активно использует миграционную повестку.

Предвыборная кампания Трампа официально начнется в июне. Ранее он давал понять, что лучший вариант для старта кампании — 16 июня, в этот день четыре года назад он объявил в Trump Tower о своем участии в президентской гонке 2016 года. Предполагается, что в это время будут проведены митинги с его главным предвыборным лозунгом предыдущих выборов «Вернем Америке величие» (Make America Great Again).

Правда, согласно проведенному в конце апреля опросу исследовательского института Langer Research Associates, только 39% американцев одобряют работу Трампа как главы государства, 55% исключают, что будут голосовать за него в 2020 году. Впрочем, электоральному предпочтения американцев еще могут измениться, на что рассчитывает Трамп.