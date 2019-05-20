«Почему не на гагаузском?»: кто и за что ополчился на Зеленского

Активный борец за государственный язык Украины писательница Лариса Ницой поделилась своим мнением по поводу «языкового» инцидента, который произошел на инаугурации нового украинского лидера Владимира Зеленского.

Он рассказала о том, как «плакала от умиления», когда он говорил о том, «чтобы все украинцы возвращались домой», потому что нужны стране. Такие же эмоции, по словам писательницы, она испытала, когда Зеленский сказал, что они «все украинцы — независимо от происхождения, языка, вероисповедания».

Однако последующие слова главы государства произвели на нее иное впечатление. «Когда вы разделили украинцев на русскоязычных и украиноязычных — вы вылили на меня ведро холодной воды», — написала Ницой на своей странице в фейсбуке.

Она отметила, что не понимает, зачем во время обращения к жителям Донбасса, президент стал говорить именно по-русски, а не продолжил речь на украинском или ином другом языке.

«Почему вы не заговорили на гагаузском, крымско-татарском, болгарском, румынском, польском, немецком, венгерском, греческом, иврите?» — возмутилась она, утверждая, что на Украине живут представители различных национальностей, передает ФАН.

Отметим, что не только Ларисе Ницой не понравился переход Зеленского с одного языка на другой. Первым его одернул депутат Верховный рады Олег Ляшко, который присутствовал на торжественном мероприятии. Он перебил президента Украины свои выкриком о том, что все понимают украинский.

В ответ на это избранный украинский лидер «поблагодарил» «пана Ляшко» за то, что он «продолжает делить людей». «Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — парировал Владимир Зеленский.

В своей торжественной речи, обращенной к гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), вступивший в должность президента страны отметил, что правительство озабочено тем, чтобы регион почувствовал свою причастность к Украине, поняв, что они «не чужие» для государства.

В том, что жители Донбасса не «чувствовали себя украинцами», Зеленский обвинил бывшие власти, которые «не сделали ничего» для урегулирования конфликта.

В свою же очередь, он пообещал прекратить противостояние в Донбассе, даже если это ему будет стоить должности. Он готов на это пойти ради «восстановления мира». Также он обратил внимание, что «готов к диалогу», начало которого ознаменует «возвращение всех украинских пленных».

В заключение он обратился к украинцам, проживающим по всему миру, заявив, что их ждут на родине. Он же готов предоставить им гражданство. И сделает это «с удовольствием».

Кроме того, он сказал, что «не существует больших или меньших, правильных или неправильных» украинцев.

«От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе — мы все украинцы», — заявил Зеленский, призвав всех украинцев объединиться, потому что это только вместе они могут быть «сильными».

Напомним, что 15 мая тогда еще уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни на территории страны. Свое согласие на принятие закона он дал в прямом эфире телеканала «112 Украина». В Верховной раде этот документ одобрили еще в конце апреля.

По словам Порошенко, документ прописан настолько хорошо, что «ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях», не сможет его пересмотреть, так как у нее не будет оснований.

Этот законопроект вступит в силу спустя два месяца после его опубликования 16 мая в официальной газете Верховной рады «Голос Украины». Согласно закону, все госслужащие обязаны использовать украинский язык как в устной, так и в письменной речи.

Граждане Украины должны разговаривать на нем во всех общественных местах, в том числе в образовательных, медицинских учреждениях, а также в магазинах и кафе. При этом в тексте закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» говорится, что этот язык — «единственный и исключительный» для использования почти во всех сферах жизни.

Между тем, административная ответственность за нарушение нового нормативного акта отложена на три года, передает РИА «Новости».

Ранее Зеленский обещал, что пересмотрит этот закон, тщательно его проанализировать. Новый президент страны хочет «убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины».