Совбез ООН обсуждает закон об «исключительности» мовы. LIVE

Инициатором встречи стала Россия. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что заседание будет открытым для СМИ.

«Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке, — сказал он. — Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом».