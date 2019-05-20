Совбез ООН обсуждает закон об «исключительности» мовы. LIVE

Совбез ООН проводит заседание по закону об «исключительности» украинского языка — онлайн

Россия инициировала заседание Совета Безопасности ООН по вопросу принятия на Украине закона об исключительном статусе украинского языка. Этот документ вызывает нарекания не только со стороны России. Против ущемления прав граждан Украины, разговаривающих на иных языках, не устраивает и Венгрию — трения с этой страной уже не первый год волнуют наблюдателей. «Газета.Ru» в режиме онлайн следит за ходом заседания.
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21:23

Стоит отметить, что законопроект вызвал большой резонанс на Украине. Депутаты внесли около 2 тыс. поправок. Процесс работы над законом длился с октября. В Европе же призывали украинских парламентариев тщательно рассмотреть инициативу. Изменения в законодательстве могут стать инструментом для дискредитации, причем не только русскоязычного населения.

21:15

Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы». Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.

21:08

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 25 апреля, а 15 мая его подписал Петр Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины. Отныне все госслужащие обязаны разговаривать и писать на украинском языке, а украинцы должны использовать его в общественных местах. При этом в тексте документа значится, что украинский — «единственный и исключительный» для использования почти во всех сферах жизни. В том числе обязательно использование украинского в образовательных, медицинских учреждениях, а также в магазинах и кафе.

21:00

Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС — «это означает, что единственный объект атаки - это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».

20:55

Инициатором встречи стала Россия. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что заседание будет открытым для СМИ.

«Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке, — сказал он. — Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом».

20:50

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня Совет Безопасности ООН собирается на экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке. Заседание состоится в 22:00 по мск (15:00 в Нью-Йорке)

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