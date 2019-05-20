Совбез ООН обсуждает закон об «исключительности» мовы. LIVE

Стоит отметить, что законопроект вызвал большой резонанс на Украине. Депутаты внесли около 2 тыс. поправок. Процесс работы над законом длился с октября. В Европе же призывали украинских парламентариев тщательно рассмотреть инициативу. Изменения в законодательстве могут стать инструментом для дискредитации, причем не только русскоязычного населения.
Следить за исполнением закона будут «языковые инспекторы». Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов.
Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной радой 25 апреля, а 15 мая его подписал Петр Порошенко, который на тот момент занимал пост президента Украины. Отныне все госслужащие обязаны разговаривать и писать на украинском языке, а украинцы должны использовать его в общественных местах. При этом в тексте документа значится, что украинский — «единственный и исключительный» для использования почти во всех сферах жизни. В том числе обязательно использование украинского в образовательных, медицинских учреждениях, а также в магазинах и кафе.
Россия запросила представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира и структуры Совета Европы об оценке этого закона. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС — «это означает, что единственный объект атаки - это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной».
Инициатором встречи стала Россия. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что заседание будет открытым для СМИ.
«Завтра по нашей инициативе состоится встреча СБ, речь пойдет о законе об украинском языке, — сказал он. — Мы считаем, что он противоречит букве и духу минских договоренностей, которые утверждены Советом».
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Сегодня Совет Безопасности ООН собирается на экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке. Заседание состоится в 22:00 по мск (15:00 в Нью-Йорке)
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