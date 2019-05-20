Не имеем отношения: Кремль высказался о скандале в Австрии

Москва не причастна к скандалу с теперь уже бывшим председателем правительства Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе и имевшей с ним связи Аленой Макаровой — якобы племянницей российского миллиардера, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству. Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина, русская ли она, россиянка ли она, поэтому это история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения», — цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.

Накануне президент Международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров, занимающий по версии «Форбс» 48 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $2,1 млрд, также опроверг какую бы то ни было свою причастность к женщине, выдававшей себя за его племянницу.

«Широко известен тот факт, что я был единственным ребенком в семье, и, соответственно, племянниц у меня нет.

С женщиной, именующей себя Аленой Макаровой, я не имею никаких родственных связей и не знаком вообще.

Мы используем все юридически приемлемые методы для выяснения, кто стоит за неправомочным использованием моего имени», — сообщил миллиардер.

Скандал с участием вице-канцлера Австрии разгорелся в пятницу вечером после того, как немецкие издания Spiegel и Suddeutsche Zeitung опубликовали фрагменты видеозаписи и материалы, что Штрахе встречался 24 июля 2017 года предположительно с россиянкой.

Он и его помощник Йоханн Гуденус [в настоящее время глава фракции «Австрийской партии свободы» (FPÖ) в парламенте] проводили на Ибице переговоры с некой Аленой Макаровой. Она, как утверждают СМИ, хотела купить 50% акций крупнейшей австрийской газеты Kronen Zeitung, инвестировав крупную сумму денег, чтобы — среди прочего — сделать из ежедневника инструмент власти FPÖ.

Австрийские политики якобы предложили ей обеспечить доступ к государственным контрактам. Взамен они хотели, чтобы она оказала финансовую помощь FPÖ на парламентских выборах.

Штрахе упомянул на видео также предполагаемую незаконную форму пожертвования партии: посредническая некоммерческая ассоциация. По словам политика, есть «несколько очень богатых людей», которые платят — потенциально — от половины до двух миллионов евро.

В Австрии о партийных пожертвованиях более €50 тыс. необходимо немедленно сообщать в счетную палату. Тем не менее, FPÖ не сообщала о каком-либо большом пожертвовании с 2012 года, передает ФАН.

Вся видеозапись длится порядка семи часов. Стоит добавить, что в ходе неспешного разговора Штрахе рассказывает также и о порочных увлечениях австрийских элит.

По его словам, канцлер Австрии Себастьян Курц принимает участие в гомосексуальных оргиях, а его предшественник на этом посту Кристиан Керн «не раз баловался с проститутками-подростками из Африки».

Вскоре сам Штрахе заявил, что девушка, с которой он встречался в 2017 году на Ибице, является гражданкой Латвии, а не России. Он пояснил, что их частная беседа состоялась вскоре после смерти его отца в присутствии немецкого знакомого девушки, который пригласил их на ужин.

В ходе разговора к доверенному лицу Штрахе якобы обратились «две подсадные утки», которые проявили интерес к охотничьему поместью их семьи.

«Предполагаемая латвийская гражданка ЕС рассказала со своей дочерью, что хочет переехать в Вену, осесть в Австрии и вложить инвестиции. Через своего немецкого знакомого она хотела познакомиться со мной», — заявил Штрахе.

При этом в тот же день он и Гуденус объявили о своей отставке. Это вызвало недовольство оппозиционных партий страны, которые вышли на демонстрацию против австрийского правительства. В полиции Вены сообщили, что в центре города собрались около 5 тыс. человек.

В акции протеста приняли участие представители таких оппозиционных партий, как Социал-демократическая партии Австрии, «Новая Австрия — Либеральный форум», «Сейчас — Список Пильца», а также «Зеленые».

Себастьян Курц назвал происходящее ужасом.

«На видео мы наблюдаем ужасные вещи», — сказал глава австрийского правительства.

По его словам, данные видеозаписи могут стать предметом уголовных разбирательств в отношении Штрахе. Канцлер также добавил, что речь идет о злоупотреблении властью и предложениях коррупционного характера.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал скандал позорным.

«Это позорные кадры. Никому не должно быть стыдно за Австрию. Я должен четко сказать: мы не такие, Австрия не такая», — заявил Ван дер Беллен, добавив, что досрочные парламентские выборы пройдут в сентябре.

Со своей стороны на закрытом заседании глава немецкой контрразведки Томас Хальденванг заявил о рисках в сотрудничестве с Австрией, передает НСН.

По его мнению, австрийская сторона плохо хранит секретную информацию, которую получает от партнеров. Хальденванг отметил, что, возможно, разведывательные данные может получать и российская сторона.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Константин Косачев заявил, что отставка Штрахе из-за разговора с россиянкой является спланированной кампанией международного масштаба.

По его мнению, заказчики этой кампании не особо скрывают себя и свои намерения. Сенатор также отметил, что в будущем наверняка последуют другие «сенсации» с обязательным «русским следом».

Как подчеркнул парламентарий, всем нелиберальным политикам показали, что на них имеется компромат, который в случае чего будет использован. В случае его отсутствия, компромат «организуют», уточнил политик.

Член верхней палаты российского парламента также подчеркнул, что «стражи европейской демократии» любят использовать подобные провокации и скандалы, так как их демократия не гарантирует нужного результата.