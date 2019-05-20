«Потрепали судей»: в Армении начался новый этап революции

Группы сторонников премьер-министра Армении Никола Пашиняна начали блокировать входы в здания судов Еревана. Об акциях протеста сообщает портал News.am. Три демонстранта стоят возле здания Высшего судебного совета, вход в Конституционный суд республики также перекрыт сторонниками Пашиняна.

Экс-замминистра юстиции Армении Рубен Меликян заявил, что в здании суда ереванского района Ачапняк выбили стекла. Кроме того, недовольная толпа «потрепала спешащих на работу судей», что подтверждается фотоснимками.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал новый этап «бархатной революции», призвав своих сторонников блокировать все суды в стране. Так глава государства стремится установить «народную власть в судебной сфере».

Недовольство Пашиняна и его сторонников вызвало освобождение из-под стражи экс-главы Армении Роберта Кочаряна. Суд отпустил арестованного в декабре по обвинению в свержении конституционного строя политика под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

Президент Армении Армен Саркисян после призыва Пашиняна блокировать суды призвал армян «соблюдать законы, проявлять рассудительность и терпимость, сохранять спокойствие».

Он подчеркнул, что власть Армении принадлежит народу, поэтому три ветви власти должны отражать собирательную волю и служить конституционным целям. Саркисян отметил, что у жителей страны не должно быть сомнений, касательно необратимости демократических процессов в Армении.

Президент страны отметил, что находится за рубежом, однако поддерживает постоянную связь с соответствующими государственными органами, передает ФАН.

Год назад в Армении началась революция, лидером которой стал Никол Пашинян. После того как парламент не утвердил кандидатуру Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра — его поддержали 45 депутатов при необходимых 53 — он призвал своих сторонников снова возобновить тотальные акции гражданского неповиновения, блокировать дороги и пути к аэропорту. Госслужащих Армении лидер оппозиции призвал начать всеобщую забастовку. Пашинян подчеркнул, что «число неприсоединившихся можно будет сосчитать на пальцах».

Оппозиция требовала избрания Пашиняна на пост премьер-министра Армении как «кандидата от народа». Протестовать в центре армянской столицы его сторонники готовы «до победного конца».

Участники акций добились отставки Сержа Саргсяна с должности премьера. Однако правящая на тот момент Республиканская партия по-прежнему имела большинство в парламенте. В ходе протестов Пашинян неоднократно заявлял о необходимости проведения досрочных выборов. По сути, отставка Саргсяна не меняла расклад политических сил в стране.

Парламент попытался принять законопроект, который заблокировал бы Пашиняну возможность роспуска законодательного органа, и как следствие — сделал бы досрочные выборы невозможными. Чтобы не допустить этого, Пашинян призвал на митинг своих сторонников, которые начали осаду парламента.

Когда митинг был завершен, Никол Пашинян заявил, что уйдет в отставку. Именно таким образом лидер армянской революции рассчитывал добиться проведения внеочередных выборов, передает НСН. На выборах партия Пашиняна победила, разгромив соперников.

В январе 2019 года армянский президент Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьером страны. Об этом сообщается на официальной странице канцелярии президента в фейсбуке. До этого Пашинян был и.о. главы кабмина.

«На основании части 1 статьи 149 Конституции президент Республики Армен Саркисян подписал указ о назначении Никола Пашиняна премьер-министром», — говорится в сообщении.

Когда Никол Пашинян анонсировал свою отставку, он пояснил, что хочет быть переизбранным на должность премьера по результатам всенародных выборов, которые должны пройти до конца года. Теперь, имея большинство в парламенте, Пашинян окончательно закрепится у власти. Лидер бархатной революции уже предпринял некоторые радикальные шаги. Однако главным его предвыборным обещанием стала борьба с коррупцией.