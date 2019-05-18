Бандеру — в герои: Кучма обвинил Москву в искажении истории

Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.

В частности, он указал, что в Киеве может быть пересмотрена оценка личности украинского националиста Степана Бандеры, чья запрещенная в России экстремистская Организация украинских националистов (ОУН-УПА (организация запрещена в России)) воевала на стороне войск Третьего рейха против СССР во время Второй мировой войны.

«Важно, чтобы мы лучше знали историю Украины. Ведь все проблемы — из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои Украины были нарисованы в Москве. И когда речь идет о Бандере, то я, в общем-то, сторонник того, чтобы историки занимались этими вопросами. Я не исключаю, что в разных регионах Украины могут быть свои герои», — заявил политик.

В середине нынешнего месяца официальный представитель МИД России Мария Захарова указала внешнеполитическому ведомству Украины на то, что Киев празднует победу во Второй мировой войне не в тот день, а именно – 8 мая.

«Ну, что могу сказать. Доигрался свидомый режим, переписывая историю.

Потерялся во вселенной. Что празднуют? Что отмечают? Все смешалось в освобожденных от исторической памяти головах», — написала российский дипломат в фейсбуке.

Она также указала, что все страны отмечают победу над фашизмом в сентябре, передает ФАН.

«Специально для заблудших в дебрях самостийности рассказываю: день окончания Второй Мировой войны отмечается 2 сентября. Остальное, надеюсь, найдут сами в интернете. PS. Я ошиблась — защитники украинского режима сами в интернете найти не могут. Спорят, ругаются ))))))», — указала Захарова.

Она также вступила в дискуссию с комментаторами на своей странице.

«Ну, так уж быть. Кидаю ссылку на англоязычную Wikipedia. Еще раз для особо талантливых: Вторая Мировая война (WW2) завершилась 2 сентября 1945 года», — резюмировала представитель МИД РФ.

Ранее действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак на встрече в Брюсселе с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что словацкая общественность обеспокоена ростом национализма на Украине. По его словам, озабоченность, в частности, вызывает героизация Бандеры. Об этом сообщил пресс-секретарь словацкого МИД Борис Гандел.

«Министры договорились, что этой теме должны уделить совместное внимание историки из обеих стран», — добавил Гандел.

В Госдуме прокомментировали заявление председателя ОБСЕ. Председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников, отметил, что прежде

мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине, как и другие ангажированные институты Запада, замалчивала многие больные темы.

«Касалось ли это массовых убийств людей, преследования по политическим мотивам украинских граждан, сноса исторических памятников, дискриминации по языковым вопросам, — они молчали», — сказал Калашников.

В конце 2018 года украинский президент Петр Порошенко приравнял участников украинских националистических организаций, в том числе ОУН-УПА, к ветеранам Великой Отечественной войны и признал их борцами за независимость страны.

В Москве это решение осудили, отметив, что «Украина — это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц» и что «подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне». В частности, общественность призывают не забывать о «волынской резне» — массовом уничтожении украинскими националистами польского гражданского населения на Волыни в 1943 году.

1 января в Киеве прошло факельное шествие в честь 110-ого дня рождения Бандеры. Как сообщали украинские СМИ, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Некоторые из участников носили на голове шапочки Санта-Клауса, шествие возглавляли аниматоры в костюмах снеговиков. Активисты зажигали бенгальские огни, дарили друг другу открытки с изображением Бандеры и кричали «Слава Украине!».

Кроме того,

2019 год был объявлен «годом Степана Бандеры» во Львовской и Житомирской областях и городе Тернополе.

Вскоре избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для некоторого количества жителей страны Степан Бандера является «неоспоримым героем».

«Степан Бандера – герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно. Это один из тех людей, которые защищали свободу Украины», — сказал Зеленский.

Стоит отметить, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главы Института национальной памяти Украины, историка Владимира Вятровича. Его обвиняют в реабилитации нацизма, передает НСН.

Как отмечают в надзорном ведомстве, Вятрович на протяжении последних пяти лет постоянно отрицает факты, связанные с военными преступниками, ранее установленными приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

В частности, он ставит под сомнение принадлежность украинских националистических формирований времен Великой Отечественной войны к войскам СС, а также их участие в военных преступлениях против мирных граждан.

«Действия такого рода, тем более со стороны представителей народа, чьи предки погибали от рук фашистов, вызывают недоумение, и лица, совершающие подобные преступления, должны понести законное наказание», — указала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В декабре прошлого года Генеральная ассамблея ООН приняла российский проект резолюции против героизации нацизма. За принятие документа проголосовали 129 государств. 54 страны воздержались, еще две — Украина и США — не поддержали резолюцию.

В тексте документа содержится призыв ко всеобщей ратификации и эффективной реализации Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.