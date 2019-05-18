Преступная связь: вице-канцлера Австрии застали с россиянкой

Заместитель главы правительства Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал в 2017 году на Ибице с племянницей неназванного российского олигарха Аленой Макаровой свою победу на парламентских выборах и за это обещал россиянке содействие в ведении нелегального бизнеса, сообщает издание Die Sueddeutsche Zeitung.

Ранее издания Süddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали саму видеозапись разговора. В этой связи оппозиционные фракции призвали лидера Австрийской партии свободы (FPÖ) уйти в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц, чья консервативная Австрийская народная партия (ÖVP) правила вместе с FPÖ около полутора лет, также находится под давлением, пишут австрийские СМИ. Глава правительства прокомментирует ситуацию около полудня в субботу, 18 мая.

На тайно сделанной видеозаписи 2017 года — Штрахе и другой лидер его партии Йоханн Гуденус. Кроме выборов в ходе того разговора стороны обсудили, как превратить австрийский таблоид Kronen в инструмент власти FPÖ. У женщины и ее спутницы якобы был тогда шанс купить 50 процентов австрийской газеты, чтобы привлечь издание к поддержке партийной линии.

Штрахе упомянул на видео также предполагаемую незаконную форму пожертвования партии: посредническая некоммерческая ассоциация. По словам политика, есть «несколько очень богатых людей», которые платят — потенциально — от половины до двух миллионов евро.

В Австрии о партийных пожертвованиях более €50 тыс. необходимо немедленно сообщать в Счетную палату. Тем не менее, FPÖ не сообщала о каком-либо большом пожертвовании с 2012 года. Представитель Счетной палаты уже заявил, что его ведомство будет запрашивать дополнительную информацию у FPÖ.

Генеральный секретарь FPÖ Кристиан Хафенекер на фоне скандала заявил, ни FPÖ, ни Штрахе «никогда бы не получили и не предоставили никакой выгоды от этих лиц». Адвокаты партии изучили имеющиеся у них материалы.

«Поскольку видео, очевидно, было снято незаконно, мы также готовим соответствующие правовые меры»,

— подчеркнули они.

При этом Верховная прокуратура страны также хочет проверить видеоматериал на предмет возможных юридических последствий. Возникает вопрос, были ли это только разговоры или есть конкретные признаки преступного поведения, цитирует пресс-секретаря министра юстиции газета Kurier.

Пресс-секретарь сказал, что правоохранительные органы будут запрашивать у всех СМИ полную необрезанную видеозапись, а затем предпримут необходимые шаги. Поэтому будет ли начато расследование, пока неизвестно. Проверка видео является первым шагом силовиков. Однако из соображений безопасности своего источника австрийские СМИ отказываются передавать записи в правоохранительные органы.

Австрийская оппозиция требует реакции властей после разоблачений. Коалиция недопустима, а новые выборы неизбежны, пишет в твиттере председатель оппозиционной партии «Новая Австрия — Либеральный форум» Беата Майнль-Райцингер. К этому требованию присоединилась и главный кандидат от ее партии NEOS на европейских выборах — Клаудия Гамон.

Ведущий кандидат от «зеленых» — Вернер Коглер — призвал Себастьяна Курца распустить правящую коалицию FPÖ и ÖVP. Коглер также обратился к генеральному секретарю FPÖ Харальду Вилимскому — как генсек партии он должен был знать о практике пожертвований и обязан раскрыть все доходы и финансирование всех предвыборных кампаний.

Организация «Репортеры без границ Австрии» в связи со скандалом написала в твиттере:

«СМИ не должны быть предметом торга в коррупции!»

Напомним, ранее в США было инициировано расследование относительно якобы «вмешательства» России в американские президентские выборы в 2016 году. Возглавлял процесс специальный прокурор Роберт Мюллер, который спустя два года работы представил доклад по итогам проверки, передает НСН.

В 448-страничном документе говорится, что российские госорганы пытались вмешиваться в выборный процесс в США через соцсети и путем хакерских атак, поскольку хотели избрания Дональда Трампа президентом. При этом «следствие не выявило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировались с российским правительством», передает ФАН.