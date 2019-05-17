Первые отставки: Турчинов и Климкин не устроили Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов подал заявление о своей отставке, сообщает пресс-служба СНБО.

«Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов в дальнейшем защищать нашу страну непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании», — сообщается в заявлении Турчинова.

Причиной ухода секретаря СНБО, согласно сообщению пресс-службы, стало прекращение президентских полномочий Петра Порошенко.

Турчинов не первый украинский политик, который принял решение об уходе 17 мая.

Заявление об отставке также написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Об этом он рассказал в своем фейсбуке. «Я считаю, что это правильно, по-человечески. Правильно с точки зрения нормальной политической культуры, поскольку нам она нужна», — заявляет политик в видеообращении.

О своем решении Климкин объявил за три дня до инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Глава украинского МИДа также рассказал, что передаст заявление о своем уходе в день инаугурации.

При этом Климкин не собирается уходить из политики. Он заявил, что намерен принять участие в парламентских выборах, которые должны состояться в конце октября.

«Я понимаю, чего хотят украинцы, но также понимаю, чего от нас ожидает мир. У меня есть различные идеи, которые я надеюсь реализовать. Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду», — сказал Климкин.

Впрочем, решение главы МИД Украины не стало неожиданностью. О своем намерении покинуть пост он заявлял и ранее.

«Я должен предложить новому президенту свою отставку, и я это, безусловно, сделаю», — говорил Климкин в начале мая.

Тогда же политик обозначил, что готов сотрудничать с новым президентом в качестве советника и участника переговоров с другими странами.

«У нас была очень хорошая встреча, мы обсуждали разные вопросы, и я считаю, что там, где сходятся принципы, приоритеты, и я в этом очень оптимистичен, <...> мы будем работать и далее», — заявил он.

Новым главой МИД Украины может стать бывший министр экономики Александр Данилюк. Об этом еще в начале апреля заявил один из советников Зеленского Сергей Лещенко.

«На встрече с Европейской бизнес-ассоциацией Зеленский тестировал публику, как она воспримет назначение Данилюка министром иностранных дел», — сообщил он. Лещенко также подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

Стоит отметить, если бы Павел Климкин не подал заявление об отставке, то, скорее всего, это решение принял бы новый президент Украины. О том, что глава МИДа не сохранит должность, накануне сказал политический советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Отвечая на вопрос журналиста телеканала Newsone, он заявил, что с вероятностью 99% министерство иностранных дел возглавит другой человек.

Та же участь может постигнуть и министра обороны Степана Полторака и генпрокурора Юрия Луценко, отметил Разумков.

Согласно конституции Украины, именно президент подает на утверждение Верховной раде кандидатов на должности министров обороны и иностранных дел. Иначе обстоят дела с генпрокурором. Чтобы Юрий Луценко покинул свой пост, должно набраться 150 подписей депутатов Верховной рады.

Сам же генпрокурор уже заявил, что готов уйти в отставку. «Готов к этому, — говорил Луценко в начале мая. — На данный момент я не вижу ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке».

Украинские СМИ также сообщают, что сегодня в отставку подал глава администрации президента Украины Игорь Райнин. Однако официального подтверждения этой информации нет.

16 мая внефракционный депутат украинской Рады Виталий Куприй зарегистрировал проекты постановлений, предусматривающие увольнения некоторых министров из состава кабмина.

Речь шла о главе МИДа Павле Климкине, главе минобороны Степане Полтораке и главе СБУ Василии Грицаке. Кроме того, Куприй инициировал увольнение главы Нацбанка страны Якова Смолия и генпрокурора Юрия Луценко.

Украинские СМИ, тем временем, отмечают, что Степан Полторак и Василий Грицак пока продолжают работу в обычном режиме.