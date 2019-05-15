Назад пути нет: Порошенко подписал закон о госязыке

Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко в прямом эфире телеканала «112 Украина» подписал закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни на территории страны. В Верховной раде этот документ одобрили еще в конце апреля.

«Он [документ] выверен настолько, чтоб ни одна политическая сила, которая стоит на государственных патриотических позициях, не имела оснований инициировать его пересмотр. Нет оснований», — заявил Порошенко.

Ранее в зале парламента бумагу подписал спикер Верховной рады Андрей Парубий.

По мнению члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, подписывая этот документ, Петр Порошенко «вбил последний гвоздь в крышку гроба украинской государственности».

«Петр Порошенко не только не прислушался к призывам команды будущего президента Украины Владимира Зеленского перед уходом «убрать за собой», но, напротив, решил напоследок соорудить еще один завал, который разгрести будет очень сложно, если вообще возможно», — выразил свое мнение Клинцевич в разговоре с РИА «Новости».

Член Совфеда считает, что этот закон откровенно дискриминирует «русскоязычное население и носителей других языков» на Украине. Причем он отметил, как Порошенко «нарочито в прямом эфире» подписал документ.

Накануне часть депутатов Рады попытались помешать принятию скандального закона, передает ФАН со ссылкой на пресс-службу украинского парламента. Для отмены закона на рассмотрение парламентариев были вынесены четыре проекта. Их подали народные депутаты Украины Вадим Новинский и Нестор Шуфрич, которые посчитали, что 25 апреля во время голосования за принятие законопроекта депутаты Рады голосовали не только за себя, но и за коллег. Тем не менее, ни один из проектов депутатов, выступивших против, не набрал нужных 226 голосов.

Незадолго до этого, 11 мая, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что вступление в силу этого закона станет шагом в сторону языковой сегрегации.

«Закон, в случае окончательного вступления в силу, еще больше разделит страну, еще больше оттолкнет Донецк и Луганск от Киева. Не оставляем надежды на здравый подход избранного президента Украины Владимира Зеленского в этом вопросе», — передает слова Слуцкого РИА «Новости».

Российский политик вспомнил про заявления самого Зеленского, который выразил намерение после инаугурации проверить этот закон на соответствие украинскому законодательству, а также на соблюдение прав человека. Также Слуцкий напомнил и про обещание команды нового украинского лидера пересмотреть «одиозные решения» предыдущего руководства.

«Именно к таким решениям и будет относиться подписание закона об исключительности украинского языка, если это сделает пока еще действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский должен понимать, что таким образом под его президентство будет заложена очередная и далеко не самая маленькая «мина», — заключил он.

9 мая представитель штаба избранного главы украинского государства Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил в эфире телеканала «ZIK», что этот закон может оказаться «кнутом». «Лично для меня то, что несет больше «пряников» в процесс украинизации, является гораздо лучшим методом. Ведь если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия», — отметил представитель Зеленского, отметив, что украинизация страны должна происходить «органично».

При этом сам новоизбранный президент Украины пообещал «сделать тщательный анализ этого закона», так как считает, что он был принят без соответствующего обсуждения с обществом. Зеленский, таким образом, хочет «убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины».

Закон о государственном языке обязывает всех госслужащих разговаривать и писать на украинском языке, а украинцев использовать его в общественных местах. При этом в тексте документа значится, что украинский — «единственный и исключительный» для использования почти во всех сферах жизни. В том числе обязательно использование украинского в образовательных, медицинских учреждениях, а также в магазинах и кафе. При этом введение административной ответственности за нарушение нового нормативного акта отложили на три года, передает РИА «Новости».