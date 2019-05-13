Зеленский оштрафован: 850 грн за демонстрацию бюллетеня

Председатель Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко оштрафовал на 850 гривен избранного президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что в ходе выборов главы государства политик продемонстрировал журналистам свой избирательный бюллетень, на котором видно, что он отдал свой голос за себя.

Инцидент произошел 21 апреля в ходе второго тура выборов. Зеленский сначала продемонстрировал бюллетень, а потом спросил, можно ли так поступать. Это деяние потенциально подпадает под ограничение по ведению предвыборной агитации. Когда ему сказали о нарушении, он ответил журналистам: «Я вам его не показывал, вы его не видели».

Однако, бюллетень явно увидела полиция, которая в тот же день пришла в избирательный штаб Зеленского в конгрессно-выставочном центре «Парковый» в Киеве для регистрации правонарушения.

На ютуб-канале штаба Зеленского вели трансляцию в то время, как сотрудники полиции составляли протокол о нарушении статьи 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации»).

«Мы можем констатировать факт, это происходит [оформление протокола] прямо в штабе, но не в медиазоне», — сообщила представитель «Зе!Команды».

В сеть также попало видео, на котором видно, как лидер предвыборной гонки сидит за столом рядом с патрульным и заполняет бумаги. На замечание сотрудника полиции о том, что он должен составить протокол, Зеленский ответил: «Нарушил. Закон есть закон», передает НСН.

Чуть позже комментарий по поводу сложившейся ситуации дал и представитель штаба Зеленского Дмитрий Разумков.

5«Это не было сделано с целью пиара. Получилось, как получилось»,

— пояснил соратник главы государства.

Он добавил, что журналисты, прибывшие на избирательный участок, где голосовал Зеленский, попросили не кидать бумагу в урну, чтобы сделать один кадр.

«Но тут произошла досадная оплошность, и Зеленский держал бюллетень в развернутом виде, а не свернув», — пояснил представитель штаба кандидата, подчеркнув, что кандидат понесет ответственность за это нарушение закона.

О том, что все жители страны, независимо от их статуса должны подчиняться действующему законодательству страны, Разумков написал на своей странице в фейсбуке.

«Новый президент — новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень», — говорится в посте.

В суде же адвокаты Зеленского сказали, что их подзащитный не нарушал закон о выборах президента и не агитировал ни за кого, когда демонстрировал свой избирательный бюллетень. Они заявили, что в этом нет состава нарушения со стороны Зеленского.

Интересно, что Девятко был председателем коллегии судей, заочно признавшей бывшего президента Украины Виктора Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и заочно приговорившей его к 13 годам заключения.

Всего же

украинская полиция получила 1068 сообщений о нарушениях на выборах.

Как сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Артем Шевченко, было возбуждено 12 уголовных дел. При этом отмечается, что не зафиксировала нарушений, влияющих на результат выборов.

«Поступило 1068 сообщений (о нарушениях избирательного процесса)», — сказал Шевченко.

Больше всего о нарушениях сообщали в Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве, передает ФАН.

На фоне всего происходящего глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что нарушения избирательного процесса в ходе выборов украинского лидера не повлияют на результаты. Слипачук отметила, что нет никаких оснований для того, чтобы нарушения повлияли на результаты голосования.

В ассоциации российских НКО по защите избирательных прав «Гражданский контроль», проводившей дистанционное наблюдение за украинскими выборами, отмечали серьезные организационные проблемы в проведении голосования.

«На некоторых участках не было ящиков для голосования, кабинок для избирателей. В Киевской области были проблемы в связи с недопуском наблюдателей на избирательные участки. Были замечены нетрезвые избиратели на избирательных участках. И также происходила незаконная агитация», — подчеркивал сопредседатель ассоциации, член СПЧ Александр Брод.

Нарушения на выборах могут приводить и к отмене результата. Так, неделю назад Высшая избирательная комиссия Турции поддержала требование возглавляемой президентом страны Тайипом Эрдоганом «Партии справедливости и развития» отменить результаты выборов мэра Стамбула.

В ведомстве объяснили данное решение обнаруженными нарушениями в документации, а также тем, что среди наблюдателей были не только гражданские лица. Новые выборы назначены на 23 июня.