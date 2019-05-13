Двое против России: кто заменит Грибаускайте

Литву ожидает второй тур президентских выборов, поскольку первый не выявил лидера голосования. Ни один из кандидатов 12 мая не смог заручиться поддержкой более 50% избирателей, передает ТАСС.

Во втором туре встретятся 54-летний экономист Гитанас Науседа (31,18%) и 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните (27,16%).

Избирательным правом в Литве обладают 2,472 млн граждан, явка на выборах превысила 56%, что демонстрирует достаточно высокий уровень интереса к электоральному процессу со стороны литовских граждан.

Всего на кресло президента претендовали девять кандидатов. Примечательно, что из гонки в результате выбыл в том числе действующий премьер-министр страны Саулюс Сквернялис. Он уже заявил, что итоги голосования для него означают вотум недоверия и собирается подать в отставку.

Экономист Неуседа при советской власти, а также после обретения Литвой независимости преподавал в литовских и других европейских странах. С 2004 по 2009 год он также был советником президента Валдаса Адамкуса. В настоящее время работает в банковской сфере.

Оба кандидата в ходе предвыборной кампании продвигали антироссийскую повестку. Как отмечает агентство BaltNews, Науседа поддерживает более тесное сотрудничество с НАТО и США.

«Я хочу, чтобы США разместили от 1,5 до 3,5 тыс. военнослужащих в Литве. Еще одна важная вещь заключается в том, чтобы воздушная полиция НАТО стала защитой воздушного пространства. Также очень важно обеспечить общую безопасность границы ЕС», — отметил Науседа.

В свою очередь, его оппонент, экс-министр финансов Ингрида Шимоните говорила о необходимости создания «военного шенгена» для лучшего взаимодействия стран Балтии и ЕС. Это, по ее словам, необходимо в случае военного конфликта с Россией.

Как и Науседа, Шимоните — выходец из университетской среды, с 1997 года начала работать в финансовых структурах правительства. На президентский пост ее выдвинули литовские консерваторы, хотя ранее ей оказывали поддержку литовские социал-демократы. У Шимоните нет особой харизмы, она мало выступала публично и, в основном, занималась бумажной работой.

В своем обзоре президентских кандидатов агентство Sputnik называет политика копией нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте: «Шимоните — почти точная копия Грибаускайте десятилетней давности».

Выборы президента Литвы заканчивают эпоху нынешнего президента Литвы Дали Грибаускайте, которая впервые была избрана на этот пост в 2009 году.

Уходящий президент была известна жесткой позицией по отношению к России, она активно использовала фактор военной мощи Москвы, якобы угрожающей Вильнюсу.

В 2017 году она говорила: «Мы видим, что угрозы разные, они возрастают, в том числе мы с беспокойством ждем учений «Запад-2017», в ходе которых концентрируются очень многие и агрессивные силы, идет демонстративная подготовка к войне с Западом», — заявляла президент Литвы. Однако вопреки ее прогнозам никакой войны так и не произошло.

В июне 2018 года она заявила, что страны Прибалтики должны быть готовы к обороне от «агрессивного нападения со стороны России» — в противном случае угроза будет значительной. Если же Литва покажет, что «хочет и может защищаться», то на нее никто не нападет. Грибаускайте подчеркнула, что «силы России на границе [со странами Балтии] в 10 раз превосходят силы НАТО».

В начале декабря Литва стала первой страной-членом НАТО, которая ввела национальные санкции против России после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, когда встречалась с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве.

Президент Литвы также выразила готовность помочь Украине после инцидента в Керченском проливе. По ее словам, российская сторона нарушает взятые на себя обязательства и международные договоренности.

«Очевидно, что Россия ведет прямую и агрессивную войну против Украины», — заявила Грибаускайте (сам Киев доказать присутствия российских войск на территории Украины не смог, Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе).

Оппоненты Грибускайте, которая в свое время успела побывать на комсомольской и партийной работе в СССР, часто обвиняли ее в связях с КГБ. В 2015 году на сайте Центра исследования геноцида жителей Литвы были опубликованы данные, компрометирующие президента документы. Согласно им, Грибаускайте также являлась агентом КГБ под псевдонимом «Магнолия». Затем, однако, представители Центра заявили, что эти копии появились в результате хакерской атаки и не имеют отношения к действительности.