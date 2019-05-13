Прекратите истерию: во Франции призвали ЕС не ссориться с Россией

Глава партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал прекратить «антироссийскую истерию» и изменить политику НАТО и Евросоюза по отношению к Москве. Об этом сообщает газета Le Figaro, передает НСН.

«В интересах избирателей <...> отдать голоса за тех депутатов, кто не будет частью антироссийской истерии, охватившей Европарламент», — подчеркнул политик.

Он также раскритиковал идею о вступлении в Североатлантический альянс Украины и Грузии. По словам Меланшона, Европа вовсе не заинтересована в усилении напряжения в отношениях с Россией.

Жан-Люк Меланшон — лидер левой партии La France insoumise, в прошлом активно поддерживал президента Франции Франсуа Миттерана. Меланшон посещал СССР и Россию трижды: два раза в 1980-х годах и один раз — в мае 2018-го, встретившись с левым активистом Сергеем Удальцовым, депутатами Государственной думы, членами Совета Федерации и Министерства иностранных дел России. Кроме того, Меланшон участвовал в шествии «Бессмертного полка» в Москве.

Выборы в Европарламент назначены на 23-26 мая. Депутаты будут избраны на 5 лет, чтобы принимать законы Евросоюза.

Французские оппозиционные политики усиливают внутриполитическую риторику накануне выборов в ЕП. В частности, лидер ультраправого «Национального объединения» (в прошлом — «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон должен будет покинуть свой пост, если его партия «Веперд, Республика!» проиграет выборы в Европарламент.

«Это станет своеобразным референдумом за или против Эммануэля Макрона — эти европейские выборы. В этих условиях он должен поступить как генерал [Шарль] де Голль: если он проиграет на этих выборах, ему придется уйти», — сказала лидер националистов.

Ле Пен подчеркнула, что «президент Республики является сегодня лидером партии и даже руководителем кампании». Она также раскритиковала деятельность Макрона на посту главы государства.

«Он снова ведет себя как президент, но игнорирует проблемы десятков миллионов французов, с которыми он больше не разговаривает и даже — это хуже всего — он борется против них», — заявила Ле Пен.

Незадолго до этого Макрон заявил, что приложит «все свои силы», чтобы гарантировать, что «Национальный фронт» не победит 26 мая на выборах в Европарламент. Месяцем ранее Ле Пен в эфире радиостанции RTL раскритиковала политику Макрона в отношении санкций против России. Политик указала, что ограничительные меры нанесли «сокрушительный удар» по экономике Франции и других стран Европейского союза.

Возгласы против антироссийских санкций раздаются в Европе регулярно. В марте депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер призвал отменить введенные из-за Крыма антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они не ведут к решению проблемы. Он подчеркнул, что эти ограничительные меры даже не были санкционированы ООН. К тому же, по его словам, они идут против немецких и российских экономических интересов, поэтому их необходимо «срочно прекратить».

Парламентарий также назвал публикации немецких СМИ о Крыме не соответствующими реальной ситуации на полуострове. «Я могу сказать, что это фейковые новости», — заявил Койтер. Он отметил, что в ситуации с санкциями необходимо учитывать не только международное право, но и волеизъявление крымчан.

За три дня до выступления Койтера член берлинской палаты депутатов от партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Гуннар Линдеманн заявил, что Запад должен признать итоги референдума 2014 года о вхождении Крыма в состав РФ и, соответственно, снять с России санкции.

Он отметил, что западные санкции наносят ущерб экономике Германии, устанавливая преграды для сотрудничества с Россией. К тому же, из-за этого, по его словам, немецкие специалисты теряют рабочие места, передает ФАН.

«Санкции должны быть сняты как можно скорее. Граждане Крыма провели референдум. Они решили отделиться от Украины и присоединиться к Российской Федерации, и это право народа. Голосование было демократичным, и нужно его уважать», — подчеркнул Линдеманн.

При этом французская партия «Национальное объединение» намерена поднять вопрос о снятии санкций против России на общеевропейском уровне. Об этом заявил депутат парламента Франции Тьерри Мариани.

По его словам, снятие санкций зависит от успешности переговоров между Россией и Украиной. Он также добавил, что партия поднимет вопрос о снятии санкций с России после выборов в Европарламент. Мариани подчеркнул, что ЕС понадобится «минимум два года» для отмены всех ограничений.