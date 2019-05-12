Трамп обвинил демократов: кого выберут евреи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — один из ключевых союзников президента США в Восточной Европе — 13 мая прибудет в Вашингтон, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Вместе с тем именно Орбана считают организатором кампании против Джорджа Сороса, американского миллиардера венгерского происхождения.

Как отмечается в ежегодном отчете Центра Кантора при Университете Тель-Авива, который изучает ситуацию с антисемитизмом в мире,

гонения против Сороса в Венгрии усилили антисемитские настроения в Венгрии.

И хотя эксперты центра подчеркивают, что власти Венгрии критикуют миллиардера за его поддержку миграции, этим пользуются различные националистические группы, делающие упор на еврейском происхождении бизнесмена.

О скандале вокруг Сороса в связи с приездом Орбана в Вашингтон напоминает американский либеральный журнал Atlantic — он называет бизнесмена «последним бастионом либерализма».

В свою очередь, американский правозащитник Роб Бершинский и профессор-политолог Хэл Брэндс отметили в недавней статье в The Washington Post, что Орбану «не место в Овальном кабинете». Перечисляя негативные качества венгерского лидера, он отметил его критику «еврейских финансистов», имея в виду все того же Сороса.

Трамп помогает Израилю, но антисемитизм растет

Не испытывая больших симпатий к Соросу как представителю связанной с Демпартией США элиты, Трамп в то же время хочет заручиться поддержкой влиятельной еврейской общественности во время предвыборной кампании. Речь идет, прежде всего, о консервативных кругах, которым есть за что благодарить нынешнего президента США.

Именно Трамп стал первым американским лидером, который перенес посольство в Иерусалим, а также признал право на Голанские высоты за Израилем. Эти факторы во многом способствовали переизбранию нынешнего премьера Биньямина Нетаньяху на недавних парламентских выборах в Израиле.

Однако ситуация в самих США в отношении евреев вызывает определенную тревогу. В октябре 2018 года в Питсбурге произошел расстрел прихожан в синагоге «Древо жизни». Жертвами атаки стали 11 человек, еще шестеро были ранены.

По данным центра Кантора,

в 2018 году в США произошло более 100 антисемитских инцидентов. Особо на фоне других американских населенных пунктов выделяется Нью-Йорк. В этом весьма космополитичном городе рост антисемитских инцидентов составил в 2018 году 22%.

Проблему составляет и рост антисемитизма в американских университетских городках. В 2018 году, по данным центра Кантора, произошло 238 случаев, связанных с проявлениями вражды по отношению к студентам-евреям, порчи имущества еврейских университетских организаций.

Аналогичную статистику приводит и Антидиффамационная лига — организация, занимающаяся мониторингом преступлений на почве ненависти. По ее данным, количество актов насилия против евреев в США выросло более чем в два раза с 2017 года.

Одна из причин подобных настроений — рост различных ультраправых групп, которые не стесняются использовать и неонацистские лозунги. Их усиление в вину Трампу ставят его политические оппоненты. Недавно бывший вице-президент США Джо Байден, объявивший о своем намерении баллотироваться в президенты от демократов, использовал в своем рекламном ролике инцидент в городе Шарлотсвилль в 2017 году.

В то время неонацисты вступили в столкновение со своими противниками во время демонстрации, что привело к гибели женщины — на нее был совершен предумышленный наезд неонацистского активиста. Байден продемонстрировал кадры произошедшего, чтобы показать, какой, по его мнению, Америка стала при Трампе.

«Мы видели, как неонацисты и сторонники превосходства белой расы маршировали открыто… Они выкрикивали все те же антисемитские лозунги, которые можно было услышать в 1930-е годы», — сказал Байден.

Все эти заявления недавно заставили спецпосланника США по Ближнему Востоку Джейсона Гринблада даже заявить, что президент США «не может быть ответственным за действия групп или лиц, которые называют себя его сторонниками».

Как пример уважения Трампа к еврейской общине он привел слова президента после атаки на синагогу в Питтсбурге. Тогда президент заявил, что Америка «вместе с еврейскими братьями и сестрами должны победить антисемитизм и силы ненависти».

Карикатура ударила по демократам

Отвлечь внимание критиков от обвинений в адрес Трампа и некоторых групп его сторонников отчасти помог случай с газетой The New York Times, которая недавно опубликовало карикатуру на Трампа и израильского премьера Нетаньяху. На ней президент США был изображен в виде слепца которого ведет собака-поводырь в образе Нетаньяху.

Глава Европейского еврейского конгресса Вячаслав Кантор в недавней беседе с журналистами назвал карикатуру «отвратительной», отметив, что таким путем «антисемитизм постепенно входит в допустимый и приемлемый общественный дискурс».

Как отмечают в беседе с «Газетой.Ru» собеседники в израильских общественно-политических кругах, если бы рисунок газеты просто демонстрировал зависимость премьера Израиля от США, это было воспринято как обычная политическая сатира. Проблемой стало то, что на президенте США была надета кипа, религиозный головной убор евреев. Негодование вызвало также изображение премьера Израиля в виде собаки.

Таким образом, автор, по мнению критиков, пытался сыграть на настроениях, якобы существующего в США «еврейского заговора».

После публикации рисунка около офиса издания прошла небольшая демонстрация возмущенных общественников и представителей еврейских организаций. «Антисемитская карикатура появилась в издании, которое принадлежит американским евреям», — говорит «Газете.Ru» сторонник Трампа, член Республиканской партии США Грег Вайнер, имея в виду издателя газеты магната Артура Сульцбергера.

На ситуацию вокруг The New York Times обратил внимание и Белый дом. Спецпредставитель Трампа Джейсон Гринблат заявил в своем твиттере, что карикатура не просто «опасна», а «омерзительна». Он также заявил, что NYT должна предоставить конкретный план, который бы дал понять, что подобного не случится в будущем.

Сама же редакция американской газеты уже приняла меры — редактор, опубликовавший карикатуру был наказан, а также был разорван контракт с автором рисунка.

Кроме того, The New York Times провела беседу с влиятельными раввинами Нью-Йорка, которых также постаралась убедить в том, что подобного больше не повториться.

При этом, по мнению наблюдателей, злосчастная карикатура нанесла серьезный удар по репутации издания, которое пользуется влиянием в среде избирателей Демпартии, в том числе у американских евреев либеральных взглядов.

Против демократов работает и тот факт, что среди представителей партии появились политики, активно критикующие политику Израиля. Одна из них — конгрессвумен-демократ Ильхам Омар, член комитета по международным делам конгресса США. После избрания ее оппоненты напомнили ей давнее высказывание в социальных сетях: «Израиль загипнотизировал весь мир. Пусть Аллах разбудит людей, и они увидят то зло, которое творит Израиль».

Коллега Омар Рашида Тлаиб, конгрессвумен-демократ, также известна своими антиизраильскими выступлениями. Она заявила, что страны, которые поддерживают законопроект, направленный на наказание тех, кто хочет бойкотировать Израиль, «забывают о том, какую страну представляют».

Все эти заявления дали Трампу возможность заявить, что демократы стали «антиеврейской» и «антиизраильской» партией.

Писатель Эдуард Тополь, многие годы проживший в США, сказал «Газете.Ru», что критические заявления Трампа в отношении антисемитизма «должны рекрутировать в его сторонники энное количество евреев, которые в силу своего дремучего «демократического» воспитания еще недавно голосовали за Барака Обаму и Хиллари Клинтон».

Впрочем, эти заявления убеждают не всех. По данным опубликованного в марте опроса социологической службы Gallup, 71% американских евреев не одобряют деятельности Трампа. По иронии судьбы такой же процент голосов американских избирателей-евреев отдал в 2016 году свой голос за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Как ранее отмечал аналитик телеканала CNN Джулиан Зелизер, получать поддержку еврейской общины республиканским лидерам всегда было сложно, так как большая часть еврейской общины придерживается либеральных взглядов и голосует за демократов. Редкий пример республиканца, получившего 38% голосов избирателей-евреев, стал Рональд Рейган.