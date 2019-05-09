Готовили переворот? В Черногории осудили двух россиян

Два российских гражданина, обвиняемые по делу о попытке госпереворота в Черногории в 2016 году, получили значительные тюремные сроки, но на суде отсутствовали. Как сообщает ФАН, россиянам отдельно предъявили также обвинения в терроризме.

«Каждый член преступной организации имел заранее определенную задачу и роль, преступная организация была готова к применению насилия, все участники отдавали себе отчет в своих действиях и знали, что эти действия незаконны», – заявила судья Сузанна Мугоша.

Владимир Попов и Эдуард Шишмаков получили 12 и 15 лет тюрьмы соответственно, приговор был вынесен заочно – россиян не смогли задержать. Ряд СМИ, в числе которых Bellingcat и The Insider, называли их сотрудниками российского ГРУ.

На скамье подсудимых находились также граждане Черногории — всего девять человек. Они получили от 1,5 до 8 лет лишения свободы. Лидеры черногорской оппозиции назвали процесс о госперевороте «сфабрикованным и политически мотивированным». Не исключены массовые протесты в связи с решением суда, добавили в коалиции «Демократический фронт» (ДФ).

ДФ – коалиция из 10 оппозиционных партий, выступающих за сотрудничество с Сербией и Россией и против сближения с Западом и НАТО. Всего по делу о «госперевороте» 2015 года были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, отделавшись несколькими месяцами тюрьмы.

Министерство иностранных дел России отвергает все обвинения в адрес Москвы в причастности к организации госпереворота.

«Ни одного конкретного факта мнимой российской причастности к взвинчиванию социальной напряженности в Черногории [не представлено] — таких фактов не существует. Первопричина [нарастания напряжения в стране] на поверхности: полное игнорирование этим деятелем мнения значительной части черногорского общества», – заявили в МИДе.

Как сообщает НСН, американский аналитический центр Foreign Policy Research Institute заявил, что около 50 агентов ГРУ участвовали в попытке государственного переворота в Черногории два года назад.

По версии аналитиков, российское правительство было недовольно вступлением Черногории в НАТО и попыталась установить в стране правительство, поддерживающее Россию вместо Европы и США. Исследователи утверждают, что в октябре 2016 года российские разведчики вместе с сербскими националистами и лидерами оппозиции Черногории предприняли попытку госпереворота и покушения на лидера демократов-социалистов Мило Джукановича, в то время премьер-министра. Попытка оказалась неудачной.

Черногория вступила в НАТО в 2017 году. Москва изначально не скрывала, что выступала против членства Подгорицы в НАТО и поддерживала оппозиционные президенту Джукановичу партии страны.

В 2018 году президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что война может начаться из-за принципа коллективной обороны НАТО, согласно которому нападение на одного из участников альянса заставит остальные государства присоединиться к военным действиям. Ведущий задал президенту вопрос о ставшей в 2017 году членом НАТО Черногории: «Почему мой сын должен отправляться в Черногорию, чтобы защитить ее от нападения?»

«Черногорцы — сильный народ, очень агрессивный народ. Они могут разозлиться, и — поздравляю! — начинается Третья мировая война!» — заявил Трамп.

При этом Россия задержала одного из участников госпереворота — в 2017 году был взят под стражу 59-летний уроженец Подгорицы Анание Никич, проходящий в деле как один из подозреваемых.

По данным Министерства внутренних дел, подозреваемый был задержан в Ростовской области. МВД Черногории с разрешения Верховного суда Подгорицы получило международный ордер на его арест. Как сообщается, задержанный был передан судье, который определил бы его экстрадиционный арест.

Однако в итоге Никич получил в РФ политическое убежище — черногорским властям его не выдадут.