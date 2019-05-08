Выход из сделки: Иран дал миру 60 дней

Тегеран после выхода США из ядерной сделки отказался выполнять два пункта соглашения. В частности, Иран не будет соблюдать ограничения, касающиеся хранения запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Страна приостанавливает их продажу на 60 дней, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Высшего совета национальной безопасности Ирана.

При этом власти страны уточняют, что Тегеран готов вернуться к выполнению своих обязанностей в рамках ядерной сделки в случае обеспечения своих интересов.

Речь идет о соглашении между Ираном, Германией Францией, Великобританией, Россией, Китаем и США, заключенном в 2015 году. Суть сделки состояла в том, что Иран ставит свою ядерную программу под контроль международного сообщества, а в ответ с него снимаются экономические санкции.

Посчитав сделку невыгодной, администрация Дональда Трампа в одностороннем порядке вышла из нее в мае 2018 года. Приверженность сделке сохраняют Россия, Китай и страны ЕС, которые даже создали специальный механизм для торговли с Ираном.

По мнению наблюдателей, решение Ирана выйти из сделки лишь частично говорит о том, что Тегеран сохраняет пространство для переговоров и не желает идти на конфронтацию с США. В то же время, Вашингтон грозит активным наращиванием военной силы вблизи берегов Ирана, заявив о намерении направить в Персидский залив авианосец.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американский авианосец направится к берегам Ирана. По его словам, американский авианосец и оперативная группа бомбардировщиков будут готовы применить «безжалостную силу» против Ирана, а США тем самым посылают «ясный и безошибочный сигнал» Тегерану.

В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты оставляют за собой право ужесточить односторонние санкционные ограничения в отношении иранской стороны. Отмечается, что это произойдет, если Тегеран нарушит свои ядерные обязательства или если США сочтут подобные проекты не представляющими ценность для ограничения деятельности Ирана в ядерной сфере.

«Мы оставляем за собой право в любое время отменить или изменить нашу политику, охватывающую эту деятельность нераспространения», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Ранее Дональд Трамп продлил действие эмбарго на поставки иранской нефти. Глава Белого дома заявил, что в мире еще достаточно нефти, чтобы без проблем свернуть сотрудничество с Ираном в этой отрасли.

«В мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы позволить значительное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана иностранными финансовыми организациями», — отметил он.

Однако и здесь в США высказывают некоторые опасения: если президенту США Дональду Трампу удастся полностью свести к минимуму экспорт нефти из Ирана, одним из главных победителей станет Россия, пишет агентство Bloomberg.

«Нефтяное» давление США на Иран будет способствовать тому, что главную экономическую выгоду получит Россия, которая сможет свободно возобновить уровень добычи нефти, так как в июне истекает срок согласованных с ОПЕК ограничений.

Экономический удар по Тегерану упростит для Москвы дальнейшее сдерживание иранского влияния в Сирии и поддержит укрепление позиций России в ближневосточном регионе, отмечается в материале.

Глава иранского МИДа Джавад Зариф обвинил американское правительство в экономическом терроризме. По мнению дипломата, в этом, в частности, виноват советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Зариф отметил, что именно советник Трампа говорит, что «иранский народ заслуживает лучшего», но экономический терроризм со стороны США продолжается.

Глава иранского МИДа 8 мая посетит Москву, где планирует встретиться с министром иностранных бдел России Сергеем Лавровым и обсудить ситуацию вокруг Ирана.