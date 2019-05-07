«Фейковый вопрос»: Лавров ответил шуткой журналисту CNN

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров скаламбурил в ответ на провокационный вопрос журналиста с американского телеканала CNN. Об этом сообщает ФАН.

Американский журналист спросил, есть ли у РФ «возможности остановить интервенцию США в Венесуэле», если Вашингтон пойдет на военное вторжение.

«Некоторые называют вашу компанию «фейк ньюс», но сейчас вы задаете «фейковый вопрос», — заявил Лавров.

Своим ответом глава российского МИДа напомнил, что президент США Дональд Трамп регулярно в своем твиттере обвиняет телеканал CNN в распространении газетных уток.

Лавров добавил, что Москва категорически не приемлет ведения войны вопреки международному праву — независимо от страны и региона. Министр подчеркнул, что применение силы может быть санкционировано только Советом Безопасности ООН или использовано в ответ на агрессию, которой, в случае с Венесуэлой, не наблюдается.

В ноябре 2018 года американский лидер Дональд Трамп заявил, что у CNN в мире мало конкурентов, а его влияние очень велико. И, обладая столь «мощным голосом», телеканал показывает миру происходящее в стране лживо и несправедливо, добавил президент США. «Что-то нужно с этим сделать. В том числе США могут организовать собственную всемирную сеть, чтобы показать миру, кто мы на самом деле такие. Великолепно!» — написал он в своем твиттере.

Летом прошлого года Трамп в твиттере назвал политического обозревателя CNN Карла Бернштейна «человеком, который живет в прошлом и думает, как дегенеративный дурак», после чего закончил сообщение традиционным в отношении CNN обвинением в «fake news».

CNN в ответ на это в своем твиттере опубликовал запись: «Не делайте ошибки, господин президент, CNN не лжет. Мы сообщаем новости. И мы рассказываем, когда люди во власти лгут. CNN по-прежнему придерживается собственных репортажей и репортеров. Многие из них в этой истории могут быть дураками, но Карл Бернштейн не является одним из них».

Кроме того, отмечает НСН, телеканал CNN и Белый дом регулярно обмениваются судебными исками — в основном из-за скандальных заявлений Трампа и журналистов друг о друге.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе. По его словам, «неправда» — это еще «дипломатичный» ответ на слова американских партнеров. Лавров подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается в дела иностранных государств и всегда следует Уставу ООН, в отличие от США.

Лавров отметил, что разговаривал с госсекретарем США Майклом Помпео по телефону в минувшую среду. Он сообщил, что начальник американского Госдепартамента призывал Москву прекратить оказывать поддержку законному президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Аналогичное требование Помпео выдвинул в адрес Кубы.

«Я ему ответил, основываясь на нашей принципиальной позиции, что мы никогда не вмешиваемся в чужие дела и других призываем делать то же самое», — подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что возвращение США к «доктрине Монро» двухсотлетней давности «отражает неуважение <...> к народам Латинской Америки в целом». Президент США Джеймс Монро провозгласил свою доктрину в 1823 году. Опираясь на нее, США смогли расширить свои территории и влияние в Северной и Южной Америках, таким образом не позволяя Европе вмешиваться в дела Нового света, а со своей стороны отказываясь от вмешательства в европейские дела.

Чтобы противостоять аппетитам США относительно Венесуэлы, Россия «мобилизует усилия стран, уважающих Устав ООН». Лавров подчеркнул, что данная группа уже формируется в рядах Всемирной Организации, а Россия является защитником «основополагающих норм и принципов международного права, как они записаны в Уставе ООН».