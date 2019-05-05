Вандалы-нацисты: в Берлине осквернили монумент советской матери

Монумент «Скорбящая мать» в Трептов-парке Берлина, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан, был осквернен неизвестными вандалами. Как сообщает ФАН, монумент был облит машинным маслом.

«Полиция разбирается в инциденте с осквернением памятника в Трептов-парке, посольство держит ситуацию на контроле», — заявили в российской дипмиссии в Берлине.

Отмечается, что в результате налета на памятник была нарушена структура камня. Инцидент произошел 4 мая. Российские дипломаты возмущены тем, что надругательство над памятником было совершено накануне 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия мемориала в Трептове — там захоронен прах более чем 7 тыс. советских солдат.

Советские памятники регулярно становятся объектами нападений вандалов. Как сообщает НСН, в мае 2018 года в Праге был облит розовой краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу.

Посольство Российской Федерации в Чехии потребовало привлечь к ответственности организаторов осквернения в Праге памятника маршалу Советского Союза. В обращении в МИД республики содержится призыв провести тщательное расследование этого инцидента. Городские власти пообещали дипломатам, что он будет оперативно отмыт. Посольство РФ призвало принять соответствующие меры, чтобы акт вандализма больше не повторился.

В декабре в Риге неизвестные осквернили мемориал советским воинам на Братском кладбище.

«На памятнике отбит у солдата нос, осколки стекла свидетельствуют о том, что о памятник разбивали бутылки», — сообщили местные активисты. На мемориале и бордюрах были написаны оскорбительные надписи.

За пару месяце до этого в Литве демонтировали памятник советскому воину-освободителю, установленный около деревни Мирославас. Решение демонтировать монумент было принято руководством самоуправления Алитусского района.

«Таково было желание большинства людей», — заявил мэр района Альгирдас Врубляускас.

По его словам, памятник будет перенесен в парк советских скульптур Грутас. Мемориал был установлен в 1985 году на месте одного из первых танковых сражений Великой Отечественной войны.

Примерно тогда же СМИ сообщали, что польские власти собираются снести памятник Благодарности Красной армии в Скарышевском парке Варшавы. Рабочие уже приступили к его демонтажу, но спустя несколько часов их работу приостановила полиция. 16 октября памятник обнесли забором.

Мемориал был создан на месте братской могилы 26 советских солдат. Его открыли 15 сентября 1946 года. В 1968 году из-за реконструкции площади Вашингтона останки красноармейцев эксгумировали и перезахоронили на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве. Сам памятник установили в глубине главной аллеи парка.

Прошлой осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Нововведения предполагают снос советских памятников. По данным Института национальной памяти Польши, демонтажу подлежат примерно 450 памятников по всей стране, и большая часть из них — мемориалы солдатам Красной армии. По закону эти памятники необходимо убрать из общественных мест в течение года.

После принятия закона 20 февраля депутаты горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство) приняли решение демонтировать другой памятник Благодарности Красной армии, который был установлен в 1949 году.

Случаи осквернения памятников погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны в Польше в последнее время участились. От рук вандалов также пострадали памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне, памятник сожженной нацистами синагоге в городе Зелена-Гура, памятник советским воинам в Миколине.

В середине сентября злоумышленники даже пытались взорвать первый послевоенный монумент советским солдатам, установленный в 1945 году в память о воинах, погибших при форсировании Одера. При попытке подрыва вандалы использовали самодельную бомбу.

Как сообщил руководитель польской военно-патриотической организации «Курск» Ежи Тыц, вандалы собирались совершить взрыв в ночь на 13 сентября. Они заложили большую банку с газом весом примерно 12 кг и объемом около 20 л у подножия монумента. «Для меня это террористы или бандиты», — подчеркнул Тыц.

На Украине вандализм зачастую прикрывается декоммунизацией. В октябре 2018 года в Киеве полиция была вынуждена вступить в столкновение с украинскими националистами, пытавшимися снести памятник советскому генералу эпохи Великой Отечественной войны Николаю Ватутину. По данным СМИ, полицейских было «несколько сотен», а радикалов — «несколько десятков». В результате драки никто не пострадал, информации о задержанных нет. Памятник также остался на месте, но его забросали яйцами.