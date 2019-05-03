Теряет кадры: Порошенко уволил главу службы безопасности

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил начальника своей службы безопасности Юрия Федорова, передает ФАН.

«Уволить Федорова Юрия Витальевича с должности заместителя начальника управления — начальника службы безопасности президента Украины управления государственной охраны», — отмечается в тексте указа сайте украинского президента.

Двумя днями ранее председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посоветовал избранному украинскому президенту Владимиру Зеленскому отправить в отставку правительство.

По мнению Медведчука, первоочередная задача Зеленского — «отправить в отставку кабинет министров». Такое решение необходимо, потому что страна не может жить с «профнепригодным правительством господина Гройсмана». Медведчук уверен, что Зеленский сможет реализовывать намеченные задачи только после отставки правительства.

В конце прошлого месяца беспартийный украинский депутат Валерий Писаренко сообщил, что в парламенте начинается сбор подписей для снятия с должности главы Верховной рады Андрея Парубия.

Писаренко добавил, что

«пришло время положить конец несправедливости, безнаказанности и беззаконию».

Попытки снятия с должности спикера Рады — одной из ключевых фигур событий зимы-2013/14 — связаны с началом уголовного преследования политика. В середине апреля Соломенский районный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) возбудить дело против Парубия из-за превышения им служебных полномочий и злоупотребления властью.

Кроме этого, внефракционный депутат Сергей Мищенко внес законопроект о роспуске Верховной рады. Он мотивировал свое решение тем, что парламент не может в данный момент исполнять возложенные на него функции и власть после выборов «необходимо перезагрузить».

Не дожидаясь выборов в Раду, соратники проигравшего на выборах президента Украины Петра Порошенко уже начали дистанцироваться от него.

Член «Блока Петра Порошенко», премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинскую избирательную систему необходимо изменить до выборов в Раду осенью 2019 года, иначе страну ждет разочарование.

«Если мы не изменим избирательную систему в стране, то фактически новый парламент, который будет избран на старой системе, через 2-3 месяца будет самым большим нашим разочарованием», — предупредил Гройсман, которого цитирует «Громадське».

Он добавил, что планирует создать к парламентским выборам новую политическую силу из «людей с хорошей репутацией», которые способны «не просто говорить, а реально делать вещи» на пользу стране.

В середине апреля

на Порошенко подал в суд экс-губернатор Полтавской области Валерий Головко, который считает, что его уволили незаконно.

Чуть ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Петр Порошенко может быть вызван на допрос по делу о хищениях в украинской оборонно-промышленной сфере. Слова главы МВД Украины передает агентство НСН.

«Если будут основания, у нас достаточные институты, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», — подчеркнул силовик.

Он добавил, что Порошенко потеряет неприкосновенность, если проиграет на выборах и больше не будет президентом. Аваков отметил, что он вместе с экс-премьером Украины Арсением Яценюком «регулярно» посещают допросы. В последний раз глава МВД ходил на допрос по делу о покушении на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

В середине прошлого месяца главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сбежал из страны, испугавшись будущего уголовного преследования в рамках дела о преступлениях в компании «Укроборонпром» — об этом на своей странице в фейсбуке написал украинский журналист Василий Крутчак.

«Толик Матиос покинул страну. И возникает вопрос: кто из оставшихся в военной прокуратуре будет отвечать за десятки сфальсифицированных доказательств и протоколов и кто первым пойдет на сделку со следствием и расскажет, как совершались преступления под личным давлением руководства военной прокуратуры?» — заявил автор поста.

Он также указал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский не будет никаким образом прибегать к услугам Матиоса.

«Зеленскому и [олигарху Игорю] Коломойскому он не нужен, потому что они предателей не покупают, а [действующий президент Украины] Петр [Порошенко] будет его догонять даже не за слив информации о [бывшем первом заместителе секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олеге] Свинарчуке, а за видео с сыном», — добавил Крутчак.