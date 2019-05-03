Агент в юбке: как ФБР шпионило за Трампом

Американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что ФБР направило агента под прикрытием на встречу с Джорджем Пападопулосом, работавшим тогда сотрудником штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа. Встреча состоялась в сентябре 2016 года в одном из лондонских баров.

На встречу явилась агент по имени Азра Турк, которая представилась научным сотрудником и предложила обсудить внешнюю политику США.

ФБР испытывало на тот момент сильное беспокойство относительно того, что Россия могла подорвать американские выборы. Однако операция не принесла каких-либо результатов, уточнили в газете, ссылаясь на свои источники.

Пападопулос как фигурант «российского дела» был ранее осужден на небольшой тюремный срок за дачу ложных показаний и уже вышел на свободу. При этом он заявил, что ходатайствовал о помиловании — ему это было необходимо для того, чтобы иметь возможность баллотироваться в конгресс.

О том, что агенты ФБР под прикрытием пытались внедриться в команду Трампа, американская пресса писала и раньше. Генпрокурор США Уильям Барр заявил ранее, что проверит эти сведения. Вполне возможно, что эти действия министра юстиции США станут частью разбирательства истоков «российского дела» — их захотел найти Трамп после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором было подтверждено, что доказательств сговора штаба Трампа с российскими властями установить не удалось.

Барр сообщил, что собрал команду для рассмотрения противоречивых действий контрразведки в отношении Трампа, предпринятых министерством юстиции и должностными лицами ФБР.

Как констатирует телеканал CNN, деталей он не привел, однако речь идет о «контрразведывательной операции», которую осуществляли сотрудники ФБР во время кампании Трампа еще до того, как он занял президентское кресло. Их задача состояла в поиске следов возможного «российского вмешательства» в кампанию Трампа.

Сам же Трамп неоднократно обвинял Федеральное бюро расследований в том, что агенты следили за его людьми во время кампании 2016 года. Подкрепляя эти заявления, в марте 2018 года конгрессмены-республиканцы обвинили ФБР в том, что служба нарушала законодательство, осуществляя слежку за человеком Трампа (тогда еще кандидата) Картером Пейджем. В злоупотреблениях конгрессмены также считают замешанным и минюст США, которому подчиняется спецслужба.

Кроме того, офицеры ФБР, которые должны были осуществлять доследственную проверку возможных нарушений со стороны кандидата от демократов Хиллари Клинтон, предвзято относились к Трампу.

Подобная информация содержится в докладе генерального инспектора американского минюста, обнародованном летом 2018 года. Он ссылается на переписку двух агентов ФБР Питера Стрзока и Лизы Пейдж. На вопрос Пейдж «Правда ведь, что Трамп не будет президентом?» Стрзок отвечает: «Мы его остановим». Впоследствии оба были уволены из ФБР.

Согласно американскому законодательству, ФБР не имеет права вмешиваться в политику, и в случае если удастся доказать, что переписка — не частное мнение отдельного человека, а группы людей в ФБР, это может стать основанием для судебного преследования.

В то время когда между агентами ФБР осуществлялась переписка, Трамп был лишь кандидатом в президенты США от Республиканской партии, а ФБР возглавлял Джеймс Коми.

Последний, к слову, был уволен Трампом со своего поста. Президент заявил, что считает Коми некомпетентным, сам же экс-глава ФБР сказал позже, что глава Белого дома требовал от него «лояльности».

Трамп никогда не скрывал своего негативного отношения к спецслужбам и разведывательному сообществу. Он заявлял, что американские разведагенства — это часть так называемого «глубинного государства», которое служит щитом для тайной политической элиты США. Термин «глубинное государство» (derin devlet) пришел в английский язык из турецкого, где использовался для обозначения параллельного государства, состоящего из сотрудников спецслужб, армейских и полицейских чинов.