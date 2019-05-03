Курс на Запад: чего США ждут от Зеленского

Американские власти ждут, что избранный президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации начнет решать проблемы страны и проведет реформы для борьбы с коррупцией, а также обеспечит в стране политическую и экономическую стабильность. Об этом заявило на своей странице в фейсбуке украинское посольство в США.

«Перед новоизбранной главой государства предстанут важные задачи — продолжить антикоррупционные реформы, обеспечить политическую стабильность и экономическое благосостояние страны», — говорится в сообщении дипмиссии после состоявшихся открытых слушаний в палате представителей американского конгресса. Названные позиции, по мнению конгрессменов и экспертов, являются ключевыми на Украине.

По словам украинского ведомства, когрессмены считают, что США должны оказать поддержку Украине, в том числе «политическую, дипломатическую и военно-техническую», в борьбе с «российской агрессией».

Помимо этого, в дипмиссии заявили, что американская сторона будет вместе с Европой расширять ограничительные меры против России.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что необходимо помогать Украине.

«Мы надеемся, что эффективный процесс прекращения войны на востоке Украины возможен, что Россия может обеспечить мир, но сделает ли это РФ или нет, все равно нужно помогать Украине стать устойчивым государством», — сказал Волкер в разговоре с журналистами венгерского издания Valasz Online.

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что Вашингтон поддерживает принципы, а не конкретных людей или кандидатов. Среди этих принципов Волкер назвал реформы, направленные на установление демократии и экономической стабильности в стране, а также восстановление суверенитета и безопасности Украины.

Помимо этого, во время беседы политик выразил мнение, что избранный украинский лидер Владимир Зеленский может потерять доверие избирателей, если пойдет на «уступки» России и откажется от части Донбасса.

«Понятно, что отношение к Зеленскому изменится очень быстро, если он предложит сделать это [отдать часть Донбасса]. Он очень быстро настроит людей против себя», — предупредил Волкер.

Тем не менее, победителю второго этапа выборов на пост президента Украины беспокоиться не о чем, так как он придерживается правильной позиции, считает спецпредставитель США.

«Фактически он сказал обратное: он поддерживает восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины с помощью [минского] процесса, который был создан для этой цели», — сказал он в разговоре с журналистами венгерского издания.

Тем временем советник избранного президента Украины Александр Данилюк назвал приоритетным направлением политики Зеленского переговоры в «нормандском формате» с целью урегулирования ситуации в Донбассе.

«Ключевым приоритетом для нас будет возобновление работы, активизация работы «нормандского формата». Для нас тут важно не как можно скорее провести встречу, а наполнить ее смыслом», — сказал он журналистам, встречу с которыми транслировал телеканал «112 Украина». По словам Данилюка, «это важный шаг». При этом он добавил, что жители Украины ждут решения «проблемы войны» на юго-востоке страны.

Ранее, 25 апреля, ответственный за экономическое направление в штабе избранного украинского лидера Даниил Гетманцев сообщил, что администрация нового главы государства будет продвигать налоговую реформу. Об этом он заявил в интервью изданию «НВ Бизнес».

Он отметил, что планируется изменение налоговой политики, в том числе, «будет фискальный уклон, а также планы сбора налогов будут упразднены». Помимо этого, Гетманцев добавил, что все налоговые процедуры необходимо перевести в электронную форму.

Приоритетными, как сказал ответственный за экономическое направление, являются реформа фискальных органов и реформа налогообложения, в которую входит и создание налоговой амнистии. «Суть этого закона в предоставлении налогоплательщикам права уплатить суммы налогов, по которым истекли установленные налоговым законодательством сроки платежей», — цитирует издание Даниила Гетманцева. Кроме этого, по его словам, планируется наладить международное сотрудничество в сфере налогообложения. Также штаб Владимира Зеленского планирует обеспечить налоговую прозрачность.

О реформах в экономической сфере, которые хотел бы провести Владимир Зеленский, будучи президентом Украины, написала 18 апреля на своей странице в фейсбуке представитель команды в банковской сфере Виктория Страховая.

Так, победитель второго тура выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, хотел бы, чтобы банки кредитовали долгосрочные инвестиционные проекты, а также строительство украинских дорог. Помимо этого, по словам Страховой, в своей предвыборной кампании он озвучивал такие перспективы, как возможность путешествий по миру пенсионеров, приобретение жилья в кредит или ипотеку для большинства молодых семей.

«Полномочия президента в отношении банковской и финансовой отрасли узкие, четко очерченные законом, в основном они касаются инициирования кадровых вопросов и назначений (которые, кстати, с помощью МВФ законодательно закрепили принцип неизменности в случае изменения политики). По отношению же к бизнесу, к народу роль президента — поддерживать и не мешать», — отметила представитель штаба Владимира Зеленского. При этом она добавила, что для проведения реформ и развития банковской сферы необходимы коренные изменения в судопроизводстве и реальная борьба с коррупцией.