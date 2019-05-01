Кадыров не следит? Что в Чечне ответили на извинение Зеленского

Пресс-секретарь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова Альви Каримов сказал, что чеченский лидер не следит за тем, что кадры с его изображением были показаны в украинском юмористическом шоу «ЧистоNews». Об этом Каримов заявил «URA.RU».

«Рамзан Ахматович не отслеживает этот вопрос. Если кто-то что-то смонтировал и [избранный президент Украины Владимир] Зеленский не имеет к этому отношения и извинился, это нормально для любого человека», — отметил пресс-секретарь Кадырова в разговоре с журналистом издания.

Днем ранее, во вторник, 30 апреля новый глава украинского государства принес свои извинения всем мусульманам за шутку, в которой был использован видеоряд, где Рамзан Кадыров плакал после молитвы. Эти кадры появились ранее в передаче «ЧистоNews» связи со сносом памятника Владимиру Ленину.

По словам Зеленского, «дело было не в Кадырове». «Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров», — заявил новый президент Украины в разговоре с журналистом Дмитрием Гордоном в эфире телеканала «112 Украина».

Как утверждает Зеленский, он ничего не знал про этот ролик до тех пор, пока у него не спросили мнения на счет этого выпуска программы. По словам Зеленского, передачу тогда подготавливала другая редакционная группа.

«Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, что пересмотрю эту историю», — вспоминает Зеленский. Он добавил, что религия — это «болезненная тема» и при этом «некрасиво, просто нехорошо» задевать другие религиозные интересы.

«Перед всем мусульманским миром я за них — потому что наши ребята могут не знать что-то — хочу попросить прощения», — принес свои извинения лидер второго тура выборов на пост президента Украины, прошедших 21 апреля.

Тогда же, глава Чечни Рамзан Кадыров пожелал удачи Владимиру Зеленскому в воссоединении народов России и Украины. Обращение к избранному главе государства он разместил в телеграмме после того, как были опубликованы результаты экзитполов.

«Хочется пожелать Владимиру Зеленскому удачи в благородных делах, направленных на возрождение Украины и единение украинского и российского народов! Если такие намерения у него появятся!» — написал глава республики. Кадыров отметил, что Зеленскому нужно решить непростую задачу — решить внутриполитические вопросы, среди которых мирное прекращение конфликта в Донбассе.

Победителю президентских выборов не впервой извиняться за шутки, созданные его студией «Квартал 95». Несмотря на то что, Владимир Зеленский считает, что «некрасиво» задевать иные религиозные воззрения, в предновогоднем выпуске юмористического шоу он назвал «термосом» томос об автокефалии, предоставленный неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ). За что извинился, по словам так называемого «почетного патриарха» ПЦУ Филарета (Денисенко) в субботу, 27 апреля, передает ФАН.

«Зеленский уже извинился за это, но это оскорбительно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом», — сказал «патриарх» и добавил, что представители ПЦУ «прощают новоизбранного президента за эти слова и не обижаются».

Передача в которой была произнесена шутка, за которую извинялся Зеленский, транслировалась по телеканалу «1+1». Тогда Владимир Зеленский выступал в роли действующего президента Украины Петра Порошенко, который обращался к украинцам в канун Нового года. Впоследствии оппоненты критически высказывались в его адрес из-за этой пародии.

Кроме того, в начале апреля, то есть спустя несколько месяцев после выпуска программы, предвыборный штаб Петра Порошенко заявили, что ждут извинения Зеленского за это и другие его высказывания в адрес украинского государства.

«Пусть он извинится за то, что назвал томос термосом», — выдвинул требование представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

В ответ на это команда избранного украинского лидера потребовала от Порошенко извинений за то, что тот назвал Зеленского в конце марта «марионеткой Коломойского».

Отметим, что томос, преподнесенный неканонической церкви Украины представителями Константинопольского патриархата дает ей фактическую автономию. Однако, согласно этому документу, ПЦУ не может создавать приходы за пределами Украины и принимать ключевые решения без участия Константинопольского патриархата, передает ФАН.