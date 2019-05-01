«За Венесуэлу жизнью и кожей»: Каракас ответил на версию о подготовке побега Мадуро

Подобные высказывания свидетельствуют о том, что Белый дом желает умолчать о провале государственного переворота с помощью распространения ложной информации. Так глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы планирует бегство на Кубу, однако от этого его отговорила Россия.

«Выдумывать фейковые новости — очень грустный способ признать, что переворот, который вы [США] поддержали, провалился... снова. Правительству США стоит вернуться к дипломатии», — написал Арреаса в своем аккаунте в Твиттере.

Ранее в интервью телеканалу CNN руководитель внешнеполитического ведомства США Майк Помпео разъяснил позицию американской администрации относительно ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

В частности, госсек заявил, что Соединенные Штаты намерены ввести новые санкции против Мадуро, если тот не отправится в отставку и не уедет из страны.

«Тем, кто готов поддержать демократию и свободу, следует хорошо подготовиться к тому, чтобы стать составной частью переходного процесса и начать взаимодействовать со всеми странами в регионе», — заявил Помпео, отметив также, что для руководителя Венесуэлы «пришла пора» покинуть республику.

Во время того же разговора с CNN Помпео сообщил, что Николас Мадуро был уже готов улететь в Гавану, однако власти России якобы отговорили его от этого.

«Мадуро давно никто не видел. У него на взлетной полосе стоял самолет, который был готов взлететь сегодняшним утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что ему надо остаться», — сказал Помпео.

Госсек также посоветовал венесуэльскому руководителю «завести самолет», потому что «цена для него и тех, кто его защищает, будет расти». В ответ на это заявление Николас Мадуро упрекнул госсекретаря США в несерьезности.

«До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции. Майкл Помпео сказал, что у Мадуро был готов самолет, чтобы улететь, и русские ему запретили покидать страну. Прошу вас, господин Помпео, такое нельзя говорить серьезно!» — заявил Мадуро во время своего выступления, которое транслировалось в эфире телеканала TeleSUR.

Лидер республики подчеркнул, что предан Венесуэле «своей жизнью и своей кожей».

На слова Помпео отреагировали и в МИДе РФ. Там отметили, что США предпринимали попытки деморализовать армию Венесуэлы, а теперь используют фейки как часть информационной войны. Так сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Госдепартамент, разведывательное сообщество и Вооруженные силы США особенно пристально следят за обеспечением безопасности граждан Венесуэлы и реабилитацией экономики страны. Об этом во вторник сообщил Майк Помпео во время своего выступления на торжественном вечере в Вашингтоне.

В частности, он вторично отметил, что его дипломатическая команда буквально уговорила Николаса Мадуро улететь из страны, однако, по версии госсека США, российские власти упросили президента не покидать территорию Венесуэлы.

«Завтра будет новый день, и, я уверен, возможности для демократии в Венесуэле по-прежнему останутся, но знайте, что у вас есть команда не только в Госдепартаменте, но и в разведывательном сообществе, в вооруженных силах [США – Газета.ру], которая уделяет особое внимание защите венесуэльцев, восстановлению их достоинства и росту их экономики», — заявил Помпео.

Соединенные Штаты готовы принять любые меры по урегулированию конфликта в Венесуэле, однако настоятельно просят не вмешиваться российскую сторону. Об этом сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Однако, по словам Марии Захаровой, вмешательство США во внутреннюю политику Венесуэлы может повлечь за собой коллапс в республике. Об этом офпред МИДа РФ заявила во время выступления в ООН.

В настоящее время в Каракасе и нескольких других городах Венесуэлы проходят антиправительственные акции. Они начались после того, как оппозиционный лидер Хуан Гуайдо призвал армию выйти на улицы, в результате чего небольшая группа военнослужащих перешли на его сторону.

В понедельник 30 апреля Гуайдо обратился к военным с призывом свергнуть действующего президента Николаса Мадуро. Оппозиционер при этом сообщил, что армия заняла на его сторону, и назвал происходящее «финальной фазой операции «Свобода»».

После этого участники акции протеста направились к военной базе Карлота и резиденции президента. В результате столкновения протестующих со стражами правопорядка пострадали примерно 70 человек.

Сообщается, что руководству Венесуэлы удалось частично подавить. Попытку госпереворота. По словам Мадуро, военные заявили, что поддерживают его.