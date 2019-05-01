Чей Крым: россияне в чешском отеле признают полуостров украинским

Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Aktuálně.cz.

Даже в бизнесе должна быть гарантирована «свобода выражения мнений», отмечается в решении суда, опубликованном на официальном сайте КС во вторник, 30 апреля.

Таким образом история, начавшаяся еще пять лет назад, получила продолжение. В марте 2014 года владелец Brioni Boutique Hotel с украинскими корнями Томаш Крчмарж отказался от обслуживания 49 российских спортсменов. Свои действия он объяснил выражением протеста против присоединения Крыма к России.

При входе в отель и на ее сайте появилось объявление: «С 24 марта 2014 года не размещаем граждан РФ. Причиной является аннексия Крыма». Однако после потока резкой критики в свой адрес Крчмарж все же дал разрешение российским гражданам останавливаться в своем отеле. Единственным условием для них было письменное заявление о том, что они не согласны с «оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в 21 веке».

Крчмарж грубо нарушил принцип недопущения дискриминации людей на основе их принадлежности к тому или иному государству. Это, в свою очередь, противоречит чешскому законодательству. Так прокомментировал действия владельца отеля представитель Чешской торговой инспекции Иржи Фролиг.

В результате Чешская торговая инспекция наложила на Крчмаржа максимально возможный штраф в 50 тыс. крон (около 140 тыс. рублей.) «за дискриминацию потребителей по национальному признаку», а его протест против этой меры был отклонён. Затем это решение отменил Высший административный суд, передавший дело обратно на рассмотрение областного суда. Тот снизил размер штрафа до 5 тыс. крон (примерно 14 тыс. рублей), а Конституционный суд потребовал полностью его аннулировать.

Включение Крымского полуострова в состав России — грубое нарушение международного права, при этом «непосредственная и эмоциональная» позиция владельца Brioni Boutique Hotel совпадает с официальной позицией Евросоюза и Чехии в частности, согласно которой Крым не признается частью Российского государства. Об этом заявил судья-докладчик по делу отеля Войтех Шимичек.

Кроме того подчеркивается, что предприниматель имеет право не быть политически нейтральным.

Как считает суд, причины, по которым арендодатель в праве ограничивать свою потенциальную клиентуру, могут быть разными и варьироваться от рациональных до эксцентричных.

«Дискриминация имела бы место, если бы причина отказа в предоставлении услуг была основана на ненависти, явно выдумана, ущемляла достоинство потребителя или подозрительно отличалась (от иных причин – «Газета.Ru»)», — гласит заключение КС.

К тому же, по заявлению чешского КС, Томаш Крчмарж выразил свои политические взгляды в корректной форме. Разместив в интернете объявление об отказе размещения российских граждан, он якобы не ограничил их в правах, так как они были заранее уведомлены об условиях заселения.

Как отмечает суд, в центре Остравы можно легко найти «десятки других объектов размещения», поэтому у потенциальных постояльцев не должно возникнуть проблем с поиском альтернативных вариантов жилья.

Напомним, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот, в результате которого законно избранному президенту Виктору Януковичу пришлось покинуть страну. Властью завладела оппозиция, которая провела новые выборы главы Украины.

В марте 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 96,77% жителей полуострова и 95,6% жителей Севастополя отдали голоса за включение в состав России.

В итоге 18 марта Крым и Севастополь стали частью территории России. США, Евросоюз и другие страны результаты референдума не признали и ввели против санкции против РФ.