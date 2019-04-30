Наступает «Свобода»: Гуайдо объявил об окончании «узурпации»

Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо записал видеообращение, в котором призывал военных Боливарианской республики выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» в стране. Соответсвующий пост он сделал на своей странице в твиттере.

«Я призываю всех военных и их семьи немедленно выйти на улицы. В рамках нашей конституции мы должны окончательно покончить с узурпацией в нашей стране. 1 мая наступает сегодня, финал узурпации наступает сегодня», — заявил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо.

Кроме того, оппозиционер Хуан Гуайдо написал в той же социальной сети о том, что начинается финальный этап свержения режима действующего президента Николаса Мадуро.

«Народ Венесуэлы начал конец узурпации. Сейчас я встречаюсь с главными военными подразделениями нашей вооруженной силы, которые приступают к заключительному этапу операции «Свобода», — сообщил Гуайдо.

Тем временем МИД России призвал отказаться радикальную оппозицию от силовых методов при достижении политических целей.

«Радикальная оппозиция в Венесуэле вновь обратилась к силовым методам конфронтации. Вместо мирного урегулирования политических противоречий взят курс на разжигание конфликта, провоцирование нарушений общественного порядка, столкновений с участием вооруженных сил. Призываем отказаться от насилия. Важно избежать беспорядков и кровопролития», — подчеркнули в ведомстве.

Государственный переворот в Венесуэле, устроенный 30 апреля, поддержали в некоторых странах. Так, госсекретарь США Майк Помпео сказал о том, что американские власти поддерживают решение главы оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо.

«Сегодня временный президент Хуан Гуаидо объявил о начале операции «Свобода». Власти США полностью поддерживают венесуэльский народ в стремлении к свободе и демократии. Демократия не может потерпеть поражение», — написал Помпео в своем твиттере.

Кроме того, со стороны Штатов в поддержку Гуайдо выступил и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Он написал пост на своей странице в твиттере, призывая венесуэльскую армию поддержать оппозиционного лидера, который на фоне массовых протестов объявил себя президентом страны в январе 2019 года.

«Армия Боливарианской республики должна защищать Конституцию и венесуэльский народ. Она должна поддержать Национальную ассамблею и легитимные институты против узурпаторов демократии. США поддерживают народ Венесуэлы», — заявил советник главы американского государства.

Между тем Бразилия также, как и США, надеется, что государственная армия поддержит переворот. Об этом заявил бразильский министр иностранных дел Эрнесту Араужу.

«Бразилия поддерживает переход к демократии [в Венесуэле] и надеется, что военные страны станут частью этого процесса», — сказал дипломат. Аражау добавил, что власти Бразилии следят за развитием событий в соседнем государстве с целью понимания «масштаба происходящего».

Тем временем, по словам официально действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, военные руководители страны выступили в его защиту и продемонстрировали своею поддержку и лояльность. Об этом лидер Боливарианской Республики написал на своей странице в Twitter.

«Стальные нервы! Я поговорил с командующими всех регионов интегральной обороны (REDI) и зон интегральной обороны (ZODI) страны», — говорится в сообщении Мадуро. Все они, отметил политик, продемонстрировали «свою полную лояльность народу, Конституции и Родине».

«Я призываю население к максимальной мобилизации. <...> Мы победим!» — заявил венесуэльский лидер.

В свою очередь министр коммуникаций и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил на своей странице в твиттере, что государственные власти противостоят протестующим.

По его данным, власти, «противостоят и обезвреживают небольшую группу военнослужащих-предателей, которые <...> способствуют государственному перевороту против Конституции и мира в республике». Кроме того, он призвал жителей страны сохранять в связи с ситуацией «максимальную бдительность, чтобы вместе со славными боливарианскими вооруженными силами сломить попытку переворота и сохранить мир».

В то же время СМИ сообщают о перестрелке, произошедшей в ходе государственного переворота. По сообщению Reuters, выстрелы были слышны во время митинга, который лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо проводил у территории авиабазы Ла-Карлота в Каракасе.

По данным очевидцев, на которых ссылает издание, стреляли люди в военной форме, сопровождавшие Гуаидо на акции. Их оппонентами были солдаты, которые выступали в поддержку действующего главы Венесуэлы. Свидетели указали, что скорее всего стреляли боевыми патронами. Есть ли пострадавшие, в результате стрельбы, неизвестно. Кроме того, агентство сообщило, что власти применили слезоточивый газ с целью разгона людей.

Напомним, что в конце января 2019 года в Венесуэле вскоре после вступления в должность президента Мадуро начались массовые протесты. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Поддержал Гуайдо ряд стран во главе с США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран выступили в поддержку Мадуро как легитимного президента.