«Разберемся с украинцами»: Саакашвили ответил Путину

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вступил в опосредованный диалог с российским лидером Владимиром Путиным по поводу его совета новоизбранному украинскому главе государства Владимиру Зеленскому вернуть паспорт грузинскому беглому политику.

В своем посте в фейсбуке Саакашвили высказал утверждение, что ранее Путин сам был против того, чтобы экс-президент Грузии находился на Украине, а также в Грузии, Турции, Армении и Азербайджане.

«Мы с украинцами разберемся сами!» — резюмировал бывший глава Одесской администрации.

Ранее Путин посоветовал Зеленскому вернуть паспорт Саакашвили. Так он ответил на решение Зеленского раздавать гражданство Украины по упрощенной схеме всем, кто, по словам лидера партии «Слуга народа», борется за свободу, в том числе — и россиянам.

«Что касается свободы, то это тоже важный момент. В этом смысле, наверное, лучше начать не с России, не с россиян, а, допустим, с грузин. Бывших грузин. Например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили», — прокомментировал российский глава ответ Зеленского.

Путин добавил в разговоре, что Саакашвили «был незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны».

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в правах нарушенных», — отметил президент России.

Также российский лидер сказал, что можно было бы восстановить права и некоторых других украинцев, «которые были вынуждены покинуть страну и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследования».

В заключение Путин подчеркнул, что взаимная раздача гражданств со стороны России и Украины не противостояние, а наоборот, объединение двух народов.

«Я много раз говорил, что украинцы и русские — братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы. Если они будут выдавать гражданство россиянам, а мы в России будем давать гражданство украинцам, то постепенно мы придем к общему искомому результату, о чем я и сказал. То есть у нас будет общее гражданство», — отметил глава России.

Данный дискурс начался с того, что на прошлой неделе Путин подписал указ об упрощенной процедуре вхождения в российское гражданство жителям отдельных районов Донбасса — тем, где ведутся боевые действие.

При этом подписание указа об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям ряда районов Луганской и Донецкой областей Украины не должно было провоцировать официальный Киев, заявил президент России. По его словам, этот вопрос носит чисто гуманитарный характер.

Киев и Госдеп осудили такой шаг Москвы.

Негативная реакция, последовавшая за принятием такого решения, вызвала недоумение российского лидера, передает НСН.

«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?»

— сказал Путин, подчеркнув, что это также относится к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией.

Кроме того, глава государства отметил, что люди, которые проживают на территории самопровозглашенных Донецкой или Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), находятся в гораздо более сложном положении, чем те же поляки, румыны или венгры на территории Украины.

Зеленский же пообещал также принимать всех желающих россиян в украинское гражданство.

В марте секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов на форуме в Киеве заявил, что демографический кризис на Украине угрожает национальной безопасности страны и может привести к исчезновению украинской нации.

Он добавил, что ежегодно на заработки за границу уезжают около 9 млн человек, при этом 3,2 млн постоянно работают за рубежом, и большинство этих украинцев не собираются возвращаться на родину, передает ФАН.

В начале нынешнего года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию «о гуманитарных последствиях войны на Украине». Автором документа выступил литовский парламентарий Игидиус Варейкис. В нем говорится, что ПАСЕ встревожена гуманитарной ситуацией в результате войны на востоке Украины.

В параграфе, который касается призывов к российским властям, ПАСЕ настойчиво призывает перестать признавать паспорта и другие документы, включая судебные решения и документы, подтверждающие имущественные права, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.