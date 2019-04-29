«Достойный ответ»: штаб Зеленского об иске против Порошенко

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского поддержала иск о запрете выезда из страны в течение года действующего украинского лидера Петра Порошенко и его окружения.

«На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ», — написали представители штаба в посте на фейсбуке.

Ранее, в пятницу, 26 апреля, в окружной административный суд Киева поступил иск от телеведущего канала «1+1» Александра Дубинского.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску известного блогера Александра Дубинского, который просит суд запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после проведения парламентских и президентских выборов. Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления участников дела», — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА «Новости».

В документе журналист высказался за запрет выезда за границу Порошенко и его окружения. Среди них он указал на главу администрации президента Игоря Райнина и первого заместителя председателя фракции «Блока Петра Порошенко» (БПП) в Верховной раде Игоря Кононенко.

Так, Дубинский попросил суд запретить им выезд с Украины сроком на один год после проведения парламентских и президентских выборов.

Помимо этого, журналист считает, что некоторые из украинских политиков осуществляли коррупционную деятельность и посягали на экономическую безопасность страны, передает РИА «Новости». В свою очередь, нацполиция и Служба безопасности Украины (СБУ) не провели никаких профилактических действий по предупреждению их деятельности. В связи с этим Дубинский требует признать противоправной бездеятельность правоохранителей, сообщает агентство.

В середине апреля стало известно, что в течение трех лет действующий украинский лидер Петр Порошенко вместе с семьей несколько раз неофициально выезжал за пределы Украины. При этом, как сообщает портал «Страна.ua», они использовали подставные имена.

Фиктивные документы для главы государства якобы делали сотрудники СБУ. Таким образом, президентская семья могла беспрепятственно путешествовать и не привлекать к себе повышенного внимания.

Кроме списка подставных имен портал приводит и список личных перелетов Порошенко за минувшие два года. По данным СМИ, он трижды побывал на Мальдивах и в Испании, кроме того, слетал в Норвегию и Францию. Так, в отеле на Мальдивах политик фигурировал как Mr Incognito Petro Ukraine, а один из членов его семьи поехал под подставным именем Виталия Кокорина.

При этом его поездки на Мальдивские острова в 2018 году привлекли внимание журналистов. Украинские журналисты утверждали, что новогодние каникулы президента обошлись в крупную сумму.

«Тогда отдых стоил Петру Порошенко и его спутникам не менее $46 000 в сутки. Всего президент отдыхал 6 ночей, то есть общая сумма расходов составила $276 000. И это только за проживание», — отмечается в материале. Общая сумма отдыха Порошенко журналисты оценили примерно в $500 тыс.

На запрос журналистов в администрации президента Украины подтвердили факт поездки на курорт, но при этом подробности разглашать не стали.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, дипломат Николай Платошкин в комментарии НСН сказал, что Владимир Зеленский не сможет отправить в тюрьму Порошенко, как того обещал во время своей предвыборной кампании.

«Запад не даст Зеленскому арестовать Порошенко. Зеленский хочет его арестовать, потому что это популярность, естественно, его поднимет, но ему никто не даст просто этого сделать. Поэтому он опять взвесит, что ему выгоднее: финансовая поддержка Запада или популярность в связи с арестом Порошенко, и решит, что финансовая поддержка выгоднее. И все, дядя Петя будет оставаться на свободе. Вот и весь президент Зеленский», — выразил свое мнение эксперт.

О том, что Порошенко должен сесть в тюрьму, победитель второго тура выборов на пост президента Украины Владимир Зеленский недвусмысленно намекнул в конце февраля.

«Сегодняшняя власть, похоже, решила забрать с собой все украденное у народа. Мы вместе с экспертами подготовим наш ответ, чтобы ни один из них не избежал ответственности. Кандидатов много, но один из них без сомнений сядет в тюрьму!» — написал он пост в фейсбуке «Команды Зеленского». Отметим, что в последней фразе послания содержится явная отсылка к лозунгу Петра Порошенко «Кандидатов много, президент один».