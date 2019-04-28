Война с историей: как в Европе сносят советские памятники

Памятник, который восстановили в Саксонии, был установлен в апреле 1975 года в память встречи советских и американских войск на Эльбе. В центре мемориала — легендарный советский танк Т-34. Его открытие после реставрации состоялось 25 апреля.

На церемонии были российские дипломаты во главе с послом Сергеем Нечаевым и бургомистр Байльроде Рене Феттер.

На территории Германии несколько советских военных мемориалов, и все они сохраняются достаточно бережно. В центре Берлина в Трептов-парке находится памятник воину-освободителю. Солдат с девочкой на руках, наверное, один из самых узнаваемых в мире символов Победы, созданный скульптором Евгением Вучетичем.

close Комитет культуры Волгоградской области

В 2004 году немецкие специалисты провели полную реставрацию монумента. Они также потратили значительные средства на приведение в порядок мемориального кладбища Трептов-парка, на котором похоронено более 4 тыс. советских солдат и офицеров.

Иная ситуация в других странах Восточной Европы, где с начала 1990-х годов война с памятниками Красной Армии приобрела массовый характер. Для новых властей не было разницы между памятниками воинам Красной Армии и монументам ненавистным советским вождям.

«По окончании «холодной войны» советские военные мемориалы в Центральной и Восточной Европе превратились в барометр политических трений», — отмечается в работе «Помня Вторую мировую войну» британского историка Патрика Финнея.

В свое время в Болгарии местным активистам чудом удалось отстоять знаменитый памятник советскому солдату «Алеша». У местных властей одно время даже была идея переделать памятник в фигуру чеченского сепаратиста Джохара Дудаева. Правда, сегодня памятник, стоящий на городском холме — одна из главных визитных карточек города Пловдив, и горожане гордятся им.

В Эстонии же памятнику «Бронзовый солдат» повезло меньше. В 2007 году попытки противодействия защитников памятника с властями, которые хотели убрать его из центра города вылились в уличные столкновения. В настоящее время памятник, созданный выдающимися эстонскими скульпторами, находится на военном кладбище города.

Еще одной европейской страной, где снос памятников советским воинам стал практически национальной идеей, оказалась Польша.

После известных событий на Украине 2014 года местные власти в польских городах стали в массовом порядке избавляться от советских военных монументов. Всего, по данным российского посольства, с улиц польских городов было убрано более 100 советских военных монументов.

В сентябре 2015 года в городе Пененжино был демонтирован барельеф генералу армии Ивану Черняховскому. Командующий сыграл значительную роль в освобождении Польши.

Властями Варшавы также убран и увезен в неизвестном направлении и другой известный мемориал — Братство по оружию». Многие годы он был символом города и к нему с уважением относились горожане, независимо от политических взглядов.

Как ранее рассказывал в интервью «Газете.Ru» посол России в Польше Сергей Андреев, массовую борьбу с памятниками подогрели поправки к «закону о декоммунизации». Согласно ему, из общественных мест должны быть убраны все объекты, «пропагандирующие тоталитарный строй».

«В законе напрямую не сказано о памятниках советским воинам-освободителям, но на практике они тоже рассматриваются властями как объекты, пропагандирующие коммунизм, с чем мы категорически не согласны», — рассказывал дипломат.

Убирая памятники с улиц польских городов, власти страны предлагали России забрать их, но в Москве на подобное идти не хотят. Война с памятниками — это прямое нарушение российско-польских договоров. В них четко сказано, что каждая из сторон берет на себя обязательства по сохранению монументов.

При этом посол напоминал, что во время операции по освобождению Польши погибло более 600 тыс. советских солдат и офицеров: «Это люди, благодаря которым Польша сегодня существует».

Во времена СССР на территориях, освобожденных советскими солдатами городов Восточной Европы, были установлены десятки памятников советским воинам. Это монументы разного художественного достоинства, среди них — как и настоящие шедевры, так и вполне скромные обелиски и памятные доски. Однако, как отмечают в российских внешнеполитических кругах, дело даже не в художественных достоинствах тех или иных монументов — речь о том, что они были установлены в местах боев, где массово гибли советские солдаты.

Война с памятниками активно ведется и на Украине. В середине апреля националистами был снесен памятник прославленному военачальнику Великой Отечественной войны, генералу армии Николаю Ватутину, установленный в Черниговской области. В марте во Львове на Холме Славы украли бронзовый барельеф с надгробной плиты советского разведчика Николая Кузнецова, который действовал в этих местах.

В соседней Венгрии ситуация иная. Массовая борьба с советскими памятниками времен войны велась и здесь, однако сегодня венгерское общество, похоже, готово принять их как часть истории. В Будапеште на площади Свободы стоит украшенный звездой памятник погибшим советским солдатам, а недалеко — вечный огонь в память жертв венгерского восстания 1956 года.

Советские военные памятники стоят и в соседней Австрии, однако несмотря на уважительное отношение к ним в австрийском обществе, не все так гладко. Недавно вандалами был осквернен монумент советским воинам на площади Шварценбергплац.

После ноты российского посольства официальный представитель МВД Австрии Кристоф Пельцль заявил, что власти Вены приняли решение установить в городе две камеры наблюдения за памятником.

К сожалению, подобные случаи в странах Восточной Европы и постсоветских государствах не редкость. В декабре в Риге вандалы осквернили мемориал советским воинам на Братском кладбище. Как объясняли в то время журналистам защитники памятника полиция не сразу реагирует на подобные инциденты. Для сравнения, когда недавно двое американских солдат в Риге справили нужду рядом с памятником Свободы, они тут же были оштрафованы латвийской полицией на €400.