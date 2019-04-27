«Я человек простой»: как отдыхает Зеленский

Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский опроверг информацию, распространившуюся в турецких СМИ, о том, что он отдыхает в Турции на дорогостоящей яхте. Об этом сообщает украинское издание «Капитал» со ссылкой на пресс-службу Зеленского.

«Я человек простой. И я за правду. Мне не нужны яхты и виллы. Я просто хочу два дня побыть со своей семьей и детьми», — заявил лидер президентской гонки Владимир Зеленский.

Между тем, в его пресс-службе отметили, что турецкое издание Milliyet распространило ложную информацию о том, что избранный глава украинского государства собирается проводить свой двухдневный отдых на 40-метровой яхте. Кроме того, там добавили, что требуют опровержения этого сообщения.

Днем ранее, в пятницу, 27 апреля, выяснилось, что новоизбранный украинский лидер отдыхает с семьей в закрытом для прессы пятизвездочном отеле. При этом, как сообщает издание «Известия», постояльцы гостиницы «не заметили ничего необычного, никакой охраны». Кроме того, они не жалуются на какие-либо ограничения.

«Да, господин Зеленский остановился в нашем отеле, в одной из вилл. В какой — не могу сказать. Но я лично доставлял туда завтрак. Он показался мне простым и спокойным человеком, весьма симпатичным», — рассказал один из официантов комплекса.

Зеленский, по мнению одного из представителей гостиницы, хочет отдохнуть без суеты и журналистов. «Его можно понять, человек прошел через сложный предвыборный период, он просто хочет тишины и покоя. И наш отель должен предоставить ему эту возможность на высшем уровне», — передает его слова издание.

Кроме того, что выяснилось, где проживает победитель выборов на пост президента Украины, журналисты посчитали, в какую сумму обошлось для Зеленского и его семьи участие в фестивале «Весело». Это мероприятия, как сообщает ФАН, организует в Турции принадлежащая лидеру президентской гонки студия «Квартал 95».

Так, по подсчетам украинских СМИ, отдых обойдется Зеленскому в 1648 евро. При этом туда включен перелет из Киева, трансфер, семь суток проживания в пятизвездочном отеле, а также разные увеселительные программы для взрослых и детей.

Перелет бизнес-классом и билеты на съемку концерта «Квартала 95» можно приобрести за дополнительную плату, сообщает портал «Обозреватель».

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сам сообщил о том, что он собирается отдохнуть вместе с семьей в Турции. Он разместил 26 апреля пост в своей фейсбуке, передает ФАН.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через два дня — назад», — поделился новостью на своей странице в соцсети новый глава Украины.

Это его первые выходные за последние четыре месяца, то есть с момента начала предвыборной кампании, утверждает Зеленский. Кроме того, он пожелал всем «нормального отдыха, здоровья и тепла».

В Верховной раде Украины незамедлительно отреагировали на это сообщение. Так, Владимира Зеленского раскритиковала первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко, избранная от «Блока Петра Порошенко» (БПП).

Свое недовольство тем, что он полетел отдыхать с женой и детьми в Турцию она выразила в после на своей странице в фейсбуке.

При этом политик вспомнила и то, как общественность возмутилась, когда стало известно о выходных Петра Порошенко, проведенных на Мальдивах.

«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после [стольких] лет без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых», — отметила депутат Геращенко.

У действующего президента Украины, по ее словам, за пять лет было всего несколько дней отпуска. Кроме того, она добавила, что ей самой приходилось из-за политических мероприятий бросать маленьких детей. «Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми», — посетовала парламентарий.

Отметим, что на протяжении последних двух лет Петр Порошенко отдыхал на одном и том же курорте Cheval Blanc, который расположен на Мальдивских островах. Так, к примеру, в 2016 году он отмечал там свой день рождения.

Между тем летом прошлого года украинская журналистка Алена Бабинец сообщила, что ей не удалось узнать детали летнего отдыха украинского действующего президента Петра Порошенко. Хотя она предпринимала попытки разузнать информацию.

«Вот честно, не понимаю, почему Петру Порошенко так стыдно ходить в отпуск. Тяжело работаешь — заслужил отдых. Чего тут стыдиться?» — задалась вопросом журналистка, отметив, что про «шикарную виллу в Испании и отдых на Мальдивах» знают все украинцы.