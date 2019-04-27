«Люди Зеленского»: на Украине орудуют аферисты

Победитель выборов на Украине Владимир Зеленский рассказал об аферистах, действующих от его имени. Об этом лидер президентской гонки сообщил в видеообращении на своей странице в твиттере.

«Появились такие аферисты, которые приходят в областные государственные администрации, к судьям, прокурорам, представителям бизнеса и говорят: «Мы тут все теперь решаем», — предупредил лидер о появлении новой «секты», члены которой называют себя «люди Зеленского».

Он призвал не верить аферистам и отметил, что никому не делегировал каких-либо полномочий, передает ФАН.

«Если к вам обратятся такие люди, пожалуйста, покажите им это видео, а лучше снимите их на камеру, а еще лучше — обратитесь в правоохранительные органы. Мы можем победить эту гадость только вместе», — посоветовал гражданам новоизбранный президент Украины в своем обращении.

Напомним, что второй тур выборов прошел 21 апреля с 8:00 до 20:00. За это время в избирательные участки пришли, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины, 62,09% украинцев. Сразу после окончания голосования были выложены итоги эксзит-полов, по результатам которых лидировал практически с троекратным отрывом Владимир Зеленский.

При этом, как только были обнародованы цифры экзит-полов, официально действующий президент Украины Петр Порошенко признал свой проигрыш.

«Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду с поста президента. Но я не уйду из политики», — написал он вечером 21 апреля в своем твиттере.

Тем временем, его оппонент Владимир Зеленский благодарил своих соратников, в том числе предвыборный штаб, экпертов, юристов, наблюдателей, колл-центр и отдельную благодарность он выразил «Оксане и Любе, которые убирали».

«Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас», — обратившись к народу, пообещал Зеленский.

Спустя два дня, 23 апреля, Центризбирком опубликовал официальные результаты голосования за кандидатов на пост главы украинского государства. Так, Владимир Зеленский победил с троекратным отрывом своего соперника Петра Порошенко. Лидера как первого тура голосования, так и второго, отметили в своих бюллетенях 73,22% избирателей. В то же время Порошенко поддержали всего 24,45% пришедших на выборы. ЦИК признала недействительными 2,3% протоколов.

Кроме этого, комиссия обнародовала и результаты посещения выборов украинцами. Так, больше всего политически активных граждан проживает в Киеве, во Львовской и Днепропетровской областях. В этих частях страны на выборы пришли более 65% жителей. В Закарпатской области в голосовании за кандидатов на пост президента Украины приняли участие лишь 46,38% избирателей. В этом регионе зафиксирована самая низкая явка.

Между тем избранный Владимир Зеленский установил рекорд по количеству отданных за кандидата на пост главы украинского государства голосов.

Ни один из его предшественников не показывал такого высокого результата. До него рекорд установил Леонид Кучма, когда избирался в 1999 году на второй срок. Кстати, Кучма — единственный президент Украины, который был главой государства 10 лет.

Петр Порошенко на выборах в 2014 году набрал всего 54,7% голосов, победив в первом туре выборов.

Ранее украинский бизнесмен, владелец телеканала «1+1» Игорь Коломойский заявлял, что будет помогать избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его правления. Об этом он сообщил в интервью телеканалу НТВ.

«Максимум [я готов] консультировать в чем-то его», — таков был ответ олигарха на вопрос о том, в каком статусе он готов работать с командой Зеленского.

Между тем уехавший временно в Израиль Коломойский выразил мнение, что Владимир Зеленский сам взял на себя большой груз. При этом он считает, что это ответственность, прежде всего, самого лидера президентской гонки.

«Я очень хотел, чтобы Зеленский выиграл выборы. Надеемся, что он справится. Готов помогать ему советами, иногда помогаю, но это не массовое явление», — добавил экс-совладелец «ПриватБанка».

Коломойский в разговоре с журналистами признался, что во время предвыборной компании Владимира Зеленского почти не помогал ему. «За шесть месяцев один или два раза давал ему советы», — рассказал олигарх.

Ранее Игорь Коломойский утверждал, что «обязательно» вернется на Украину в случае победы Владимира Зеленского. «Но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов», — отмечал бизнесмен 22 апреля. По данным СМИ, в последний раз он был в стране в 2017 году.