«На термос не обижаемся»: Филарет отпустил грех Зеленскому

Так называемый «почетный патриарх» неканонической «Православной церкви Украины» (ПЦУ) Филарет (Денисенко) сказал, что победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский извинился за сравнение томоса об автокефалии с «термосом», передает ФАН.

«Зеленский уже извинился за это, но это оскорбительно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть его «термосом». Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся», — сообщил представитель ПЦУ.

То высказывание, за которое лидер голосования на Украине извинялся, прозвучало в эфире предновогоднего шоу студии «Квартал 95». Программа транслировалась по телеканалу «1+1». Зеленский назвал «термосом» томос в пародии на новогоднее выступление президента Украины Петра Порошенко перед народом. После этого на будущего главу государства посыпалась критика со стороны оппонентов.

Впоследствии, спустя несколько месяцев предвыборный штаб Петра Порошенко потребовал извинения Зеленского за это и другие его высказывания в адрес Украины. Так, в список того, за что ему, по мнению представителей штаба Порошенко, следовало бы извиниться вошли шутки «Квартала 95» о «Беркуте», протестующих во время Майдана, а также юмористические сценки с «нелепыми хохлами» во время гастролей в Москве, пишет LIGA.net.

«Пусть он извинится за то, что назвал Украину порноактрисой из немецких кинофильмов. За то, что назвал томос термосом», — отметил в начале апреля представитель предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев.

Штаб Зеленского в ответ на это заявил, что ждет извинений Петра Порошенко за то, что он назвал Владимира Зеленского «марионеткой Коломойского».

Зеленский сравнивал Украину с «порноактрисой» в 2016 году, критикуя политику киевских властей.

«Мы выпрашиваем экономические излишки рыночных экономик соседних стран. Схема обалденная, проверена цыганами. Мы просто ее попробовали в рамках геополитики и без гитар. <…> Украина напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых. То есть готова принять в любом количестве с любой стороны», — сказал во время выступления Зеленский, передает ТВЦ.

Отметим, что в декабре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому обязывает за три месяца сменить название нынешней канонической церкви. При этом в составе нового названия обязательно должна фигурировать фраза «Русская православная церковь». В случае, если Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ) отказывается это делать, власти вынуждены аннулировать ее устав, таким образом ликвидировав ее как церковную организацию.

Тогда же состоялся в Киеве так называемый «объединительный собор», в нем приняли участие две непризнанные религиозные структуры — Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь. В результате этого мероприятия была создана «Православная церковь Украины». Ее патриархом был признан Епифаний (Думенко).

Спустя месяц так называемой «православной церкви Украины» предоставлена фактическая автономия. Члены синода Константинопольского патриархата передали «патриарху ПЦУ» томос об автокефалии. Согласно тексту этого документа, ПЦУ не может создавать свои приходы за пределами территории Украины, а также она не имеет права без участия Константинопольского патриархата принимать ключевые решения, передает ФАН.

После этого Петр Порошенко подписал закон об условиях перехода религиозной общины из одной церкви в другую. Согласно подписанному документу это должно происходить при помощи голосования верующих. Собрание для голосования может созвать любой представитель прихода.

Ранее, в конце марта этого года, УПЦ обратилась в суд. Представители канонической церкви считают, что министерство культуры Украины действовало незаконно, когда вносило изменения в устав церкви относительно ее переименования и регистрации. В апреле Окружной административный суд Киева постановил, что спикер Верховной рады Андрей Парубий действовал противоправно, принимая этот законопроект. 22 апреля суд принял решение о приостановлении процесса принудительного переименования канонической УПЦ.