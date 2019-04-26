Зеленский покинул Украину

Избранный президент Украины Владимир Зеленский улетел на отдых в Турцию. Об этом политик написал в своем фейсбуке, передает ФАН.

«Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело». А сам через два дня — назад», — рассказал новый глава Украины.

По словам Зеленского, это его первые выходные за четыре месяца с момента начала предвыборной кампании. Он также пожелал всем «нормального отдыха, здоровья и тепла».

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, избранная от «Блока Петра Порошенко» (БПП), раскритиковала Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми. Об этом она написала на фейсбуке.

Депутат напомнила, как возмутил общественность отдых Петра Порошенко на Мальдивах.

«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после [стольких] лет без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых», — написала Геращенко.

По ее словам, у политика за пять лет было всего несколько дней отпуска, а сама она много раз бросала маленьких детей из-за мероприятий. «Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми», — посетовала Геращенко.

На протяжении последних двух лет Петр Порошенко с семьей прилетал зимой на один и тот же курорт Cheval Blanc, расположенный на Мальдивах. Там же он отмечал свой день рождения в 2016 году. В середине лета 2018 года украинская журналистка Алена Бабинец сообщила, что, несмотря на предпринимаемые попытки, ей не удалось узнать детали летнего отдыха украинского лидера Петра Порошенко.

«Вот честно, не понимаю, почему Петру Порошенко так стыдно ходить в отпуск. Тяжело работаешь — заслужил отдых. Чего тут стыдиться?» — удивилась она, напомнив, что «шикарная вилла в Испании и отдых на Мальдивах» не являются для украинцев секретом.

Бабинец сообщила, что в своем запросе для администрации президента Украины она подчеркнула: если Порошенко является лицом, деятельность которого финансируется из государственного бюджета, в том числе и отпуск, то необходимо узнать, как расходуются бюджетные средства. В администрации президента Украины тогда заявили, что это «не публичная информация». СМИ сообщили впоследствии, что отдых украинского президента стоил около полумиллиона долларов США или 14 млн гривен. В администрации президента отметили, что поездку Порошенко оплатил сам. Решение обнародовать эту информацию постфактум объяснили «соображениями безопасности».

Ранее Зеленский заявил, что Центризбирком Украины «затягивает» объявление официальных результатов второго тура выборов президента. По его мнению, ЦИК поступает так, чтобы Верховная рада получила возможность отсрочить инаугурацию нового главы государства.

Подобные шаги, с его точки зрения, направлены на то, чтобы он не смог распустить Раду, объявив о досрочных выборах в украинский парламент.

В ответ на слова Зеленского замглавы украинского ЦИКа Евгений Радченко заявил, что подобные обвинения «беспочвенны», а комиссия «бьет все рекорды скорости», подводя итоги выборов президента.

Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По итогам обработки 100% бюллетеней победу в нем с результатом 73,22% одержал Владимир Зеленский. Действующий президент Украины Петр Порошенко смог заручиться поддержкой лишь 24,45% избирателей.

Порошенко и его команда, тем не менее, не собираются прекращать политическую деятельность. Партия «Блок Петра Порошенко» готовится принять участие в парламентских выборах. Соответствующее заявление сделал глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.

Очередные выборы в украинский парламент запланированы на октябрь 2019 года. БПП имеет 136 мест в раде VIII созыва, а партия Зеленского «Слуга народа» в выборах еще не участвовала.