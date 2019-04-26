«Посылать Зеленскому цветы пока рано». LIVE

«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после стольких лет работы без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых», — написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, у политика за пять лет было всего несколько дней отпуска, а сама она много раз бросала маленьких детей из-за мероприятий. «Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми», — посетовала Геращенко».