«Посылать Зеленскому цветы пока рано». LIVE

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Организация Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на активизацию победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским усилий по выполнению достигнутых в Минске договоренностей и конструктивного диалога с Россией. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности.
«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после стольких лет работы без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых», — написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, у политика за пять лет было всего несколько дней отпуска, а сама она много раз бросала маленьких детей из-за мероприятий. «Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми», — посетовала Геращенко».
В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от «Блока Петра Порошенко» (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми. Об этом она написала на фейсбуке. Депутат напомнила, как возмутил общественность отдых Порошенко на Мальдивах.
Сегодня стало известно, что победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию. Об этом он сообщил в фейсбуке. Зеленский подчеркнул, что обещал избирателям открытость. «Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — уточнил Зеленский. Лидер украинской гонки отметил, что это его первые выходные за четыре месяца. Он вернется через два дня.
Также депутат ВР Евгений Рыбчинский подчеркнул, что решение российских властей о раздаче российских паспортов в Донбассе является «недипломатичным».
Тем временем депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что работой по приему, проверке и доставке документов в Россию в основном занимается Министерство внутренних дел.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Он отметил, что руководство самопровозглашенной республики делает все возможное, чтобы процесс подачи документов был максимально простым.
«Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано», — сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он не уточнил, какие «сигналы» российская сторона считает «противоречивыми».
Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти обеспокоены «противоречивыми сигналами» от избранного президента Украины Владимира Зеленского и поэтому не посылают ему цветы. Данное заявление Небензя сделал, выступая в Совбезе ООН после немецкого коллеги.
«В учебниках МГИМО говорится, что когда новый, неопытный лидер, нужно попытаться его запугать, и в первый день после выборов спровоцировать его и захватить его врасплох. Это и было сделано», — сказал Хойсген. В ответ на это Небензя пообещал подарить Хойсгену дипломатический учебник МГИМО.
Постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген заявил, что российские власти пытаются «запугать» избранного президента Украины Владимира Зеленского. Хойсген на заседании Совбеза напомнил российскому поспреду в ООН Василию Небензе, что официальная Москва неоднократно заявляла, как не может вести диалог с проигравшим второй тур выборов президента Украины Петром Порошенко. Однако, заметил Хойсген, вместо того, чтобы «послать Зеленскому риторические цветы», Россия пытается запугать его.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР не представляет угрозы для «мира и безопасности». Также постпред зачитал на совещании в Совбезе ООН положения Минских соглашений, на нарушение которых ссылались западные коллеги и сделал вывод, что указ о паспортах не противоречит положениям договоренностей.