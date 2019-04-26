Курсы валют$ 64.69 (+0.146) 72.05 (+0.168)
в Москве: 21°C
«Посылать Зеленскому цветы пока рано». LIVE

Зеленский улетел отдыхать в Турцию

Постпред России при ООН Василий Небензя рассказал на заседании Совбеза, почему Москва не шлет избранному президенту Украины «риторические цветы», что потребовал сделать коллега Небензи из Германии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
11:53

Организация Объединенных Наций (ООН) рассчитывает на активизацию победившим на выборах президента Украины Владимиром Зеленским усилий по выполнению достигнутых в Минске договоренностей и конструктивного диалога с Россией. Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности.

11:42

«Надеюсь, сегодня все помнят, что устроили Порошенко и его семье оппоненты и СМИ, когда он «посмел» после стольких лет работы без выходных на несколько дней за свой счет поехать на отдых», — написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. По ее словам, у политика за пять лет было всего несколько дней отпуска, а сама она много раз бросала маленьких детей из-за мероприятий. «Оказывается, можно было устать, записать какой-нибудь веселый влог про яжемать и быть с детьми», — посетовала Геращенко».

11:30

В свою очередь, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, которая была избрана от «Блока Петра Порошенко» (БПП), раскритиковала победителя украинских выборов Владимира Зеленского за то, что он полетел в Турцию с детьми. Об этом она написала на фейсбуке. Депутат напомнила, как возмутил общественность отдых Порошенко на Мальдивах.

11:17

Сегодня стало известно, что победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию. Об этом он сообщил в фейсбуке. Зеленский подчеркнул, что обещал избирателям открытость. «Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль «Весело», — уточнил Зеленский. Лидер украинской гонки отметил, что это его первые выходные за четыре месяца. Он вернется через два дня.

11:05

Также депутат ВР Евгений Рыбчинский подчеркнул, что решение российских властей о раздаче российских паспортов в Донбассе является «недипломатичным».

10:55

Тем временем депутат Верховной Рады Украины Евгений Рыбчинский во время пленарного заседания парламента предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы в ответ на указ российских властей об упрощенной выдаче паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

10:44

«В местах подачи документов я видел большие очереди, что свидетельствует о том, что желающих получить паспорт гражданина России очень и очень много», — сказал глава ЛНР Леонид Пасечник. Он добавил, что работой по приему, проверке и доставке документов в Россию в основном занимается Министерство внутренних дел.

10:32

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства. Он отметил, что руководство самопровозглашенной республики делает все возможное, чтобы процесс подачи документов был максимально простым.

10:19

«Что касается риторических цветов, которые вы предложили послать новоизбранному президенту Зеленскому, то цветы посылать рано», — сказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он не уточнил, какие «сигналы» российская сторона считает «противоречивыми».

10:07

Также постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские власти обеспокоены «противоречивыми сигналами» от избранного президента Украины Владимира Зеленского и поэтому не посылают ему цветы. Данное заявление Небензя сделал, выступая в Совбезе ООН после немецкого коллеги.

09:55

«В учебниках МГИМО говорится, что когда новый, неопытный лидер, нужно попытаться его запугать, и в первый день после выборов спровоцировать его и захватить его врасплох. Это и было сделано», — сказал Хойсген. В ответ на это Небензя пообещал подарить Хойсгену дипломатический учебник МГИМО.

09:43

Постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген заявил, что российские власти пытаются «запугать» избранного президента Украины Владимира Зеленского. Хойсген на заседании Совбеза напомнил российскому поспреду в ООН Василию Небензе, что официальная Москва неоднократно заявляла, как не может вести диалог с проигравшим второй тур выборов президента Украины Петром Порошенко. Однако, заметил Хойсген, вместо того, чтобы «послать Зеленскому риторические цветы», Россия пытается запугать его.

09:30

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР не представляет угрозы для «мира и безопасности». Также постпред зачитал на совещании в Совбезе ООН положения Минских соглашений, на нарушение которых ссылались западные коллеги и сделал вывод, что указ о паспортах не противоречит положениям договоренностей.