Последняя ставка: Макрон готов порезать Европу

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением по итогам национальных дебатов и, наконец, дал ответ на долгие протесты «желтых жилетов».

Он анонсировал снижение налогов, реформу государственной службы и введение пропорционального правительства. Также Макрон обнародовал меры по повышению пенсий и помощи родителям-одиночкам.

«Вот почему я решил провести большие дебаты, и я очень горжусь тем, что несколько миллионов граждан приняли участие в этих дискуссиях. Мы должны дать больше покупательской способности тем, кто работает», — заявил Макрон.

Президент красноречиво настаивал на том, что во Францию должен вернуться порядок. Однако он признал, что доверие к правительству у граждан исчезло.

Французский лидер указал, что требования протестующих справедливы, при этом отметил, что реформы, которые проводило правительство, были верными, но недостаточно быстрыми.

Речь Макрона была красноречива. Он заявил, что многое понял за эти полгода.

В своем обращении президент балансировал между признанием ошибок и отстаиванием своих позиций. Так, например, говоря о значительном сокращении подоходного налога, Макрон отметил, что гражданам необходимо будет работать усерднее, «поскольку во Франции сегодня работают меньше, чем в соседних странах».

«Я не хочу повышения налогов, и я выступаю за то, чтобы снизить их для тех, кто работает, значительно уменьшив подоходный налог», — сказал он.

Еще одной ответной мерой стал призыв Макрона упростить правила проведения референдумов в стране, а также создать совет гражданского участия, который будет представлять различные структуры гражданского общества. Для проведения референдумов, по мнению политика, достаточно будет 1 млн подписей.

В то же время Макрон предупредил, что во Франции наступает время трудных выборов.

Не обошлось и без упоминания более глобальных тем. Французский лидер согласился, что в обществе существуют опасения по поводу изменения климата и нелегальной миграции.

По словам Макрона, Франция и Европа должны лучше бороться с этими проблемами. Он сказал, что выступает за «сильную» Европу, которая защищает свои границы и в то же время может принять людей из стран, в которых им грозит опасность.

«Чтобы быть гостеприимным, тебе нужен дом. Поэтому нам нужны границы, нам нужно соблюдать границы, нам нужны правила», — сказал он.

Для этого надо менять правила игры — Шенгенское соглашение, по мнению лидера Пятой республики, больше не работает. Евросоюз должен защищать свои границы, при этом Макрон готов исключить из Шенгенской зоны страны, которые отказываются это делать.

Трудно сказать, будет ли достаточно предложенных президентом мер для урегулирования ситуации во Франции. Протесты «желтых жилетов» продолжаются уже полгода. Как отмечает The Washington Post, уступок, о которых сказал Макрон, уже может оказаться недостаточно: этих мер слишком мало, и слишком поздно они последовали. Французский лидер прочно ассоциируется у протестующих с «президентом богатых».

Именно национальные дебаты стали способом для Макрона выиграть немного времени и найти компромисс с активистами «желтых жилетов».

Начало диалогу было положено 15 января, когда президент отправился на север Франции для встречи с мэрами. Макрон обнародовал письмо к гражданам Франции, в котором сообщалось, что он готов к дискуссии, в которой не будет места запретным темам.

Французский лидер предложил вынести на обсуждение 35 социально-экономических вопросов. В частности, президент затронул сферы налогообложения, экологии, демократии, иммиграции.

Дебаты проводились на специальной платформе в интернете. Любой гражданин Франции мог высказаться по волнующей его теме. Правительство, в свою очередь, пообещало обеспечить дебатам прозрачность и объективность.

Согласно плану, на основании диалога между гражданами и властями будет создан новый общественный договор. Сам Макрон заявил, что именно национальные дебаты помогут «трансформировать гнев в конкретные решения».

Дискуссию было решено проводить в течение двух месяцев, еще месяц власти отвели на подведение итогов.

Ровно через три месяца, 15 апреля, французы ожидали результатов дебатов от президента. Однако в этот день за час до запланированного обращения произошло не менее важное событие — пожар в соборе Парижской Богоматери.

В связи с этим Эмманюэль Макрон принял решение отложить телевизионное обращение. Вместо этого французский лидер отправился на место ЧП и сделал заявление в прямом эфире, в котором пообещал полностью восстановить собор.

Обращение президента было запланировано и на следующий день. Макрон выступил в прямом эфире и снова пообещал восстановить собор. Однако о реформах президент так и не рассказал, отметив, что время для этого еще не пришло.

Трагедия, несомненно, могла стать для разобщенного французского общества поводом для объединения. 15 апреля политическая жизнь страны, действительно, замерла. Правда, ненадолго.

20 апреля французы в 23-й раз вышли на улицы своих городов с протестами, не дожидаясь отчета президента по дебатам. В то же время служба Opinionway опубликовала результаты опросов, согласно которым только 27% французов удовлетворены деятельностью президента, что представляет собой самый низкий уровень за все время его работы.

Активистов «желтых жилетов» не остановил ни пожар в соборе, ни обещанный Макроном ответ на их требования. Напротив, собранные в кратчайшие сроки средства на восстановление собора, по мнению протестующих, можно было бы потратить на улучшение условий жизни необеспеченных слоев населения.

Отодвинув на фоне пожара на задний план просьбы французов, Макрон, по мнению «жилетов», в очередной раз продемонстрировал расстановку своих приоритетов.

Стоит отметить, что задержка обращения по итогам дебатов может быть связана с тем, что первоначальный вариант речи просочился в СМИ. Утечка информации создала серьезные затруднения для Елисейского дворца. В частности, Макрон лишился «вау-эффекта». The Local еще до обращения президента назвал его предложения, которые попали в сеть, «важными, но не революционными».

В первоначальном варианте выступления Макрона учитывались требования «желтых жилетов»: снижение подоходного налога, пересмотр «налога на богатство», введение постоянных бонусов на конец года, повышение пенсий, проведение референдумов, сокращение количества депутатов. Однако требования протестующих уже давно перешли от снижения налогов к отставке президента.