Паспорта для Донбасса: Украина созвала Совбез ООН. LIVE

Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!

Сегодня в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российского гражданства населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Газета.Ru» следит за заседанием в режиме онлайн и рассказывает вам о самых важных его эпизодах.