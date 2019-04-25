Паспорта для Донбасса: Украина созвала Совбез ООН. LIVE

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Итак, заседание объявляется открытым.
«Это вопрос гуманитарного характера. Ну, пускай вынесет — пообсуждаем», — заявил Путин журналистам в ответ на просьбу прокомментировать требование Украины собрать заседание Совета безопасности ООН по этому поводу.
Российский лидер также обратил внимание, что на востоке соседнего государства люди в большинстве случаев лишены прав. «Им даже трудно передвигаться на территории Украины либо третьих стран, по территории России даже трудно передвигаться, им не купить билет даже часто ни на самолет, ни на поезд. Это вообще запредельная ситуация», — подчеркнул он.
Кроме того, глава государства отметил, что люди, которые проживают на территории самопровозглашенных Донецкой или Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) находятся в гораздо более сложном положении, чем те же поляки, румыны или венгры на территории Украины.
Негативная реакция, последовавшая за принятием такого решения, вызвала недоумение президента России Владимира Путина.
«Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам... У меня возникает вопрос, а чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?» — сказал Путин, подчеркнув, что это также относится к украинцам, которые чувствуют неразрывную связь с Россией.
«Это произошло спустя три дня после того, как народ Украины подавляющим большинством избрал Владимира Зеленского президентом Украины. Избранный президент Зеленский неоднократно выражал готовность к диалогу с Россией для реализации минских договоренностей, чтобы положить конец войне на востоке Украины, которая унесла жизни 13 тыс. человек. Теперь России предстоит решить, хочет ли она дальнейшей эскалации напряженности или исполнения обязательств в рамках минских соглашений», — сообщается в заявлении Госдепартамента.
США, Франция, Германия и Великобритания также осудили решение России упростить выдачу паспортов жителям Донбасса. Например, в Берлине и Париже посчитали, что это противоречит минским договоренностям. В США назвали действия России провокацией.
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов РФ жителями отдельных районов Донбасса, охваченных военными действиями.
Правительство Украины негативно восприняло подобные шаги и в тот же день запросила заседание Совбеза. Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал решение России «дерзким шагом», а также добавил, что он «противоречит одобренным Советом безопасности ООН минским договоренностям».
Добрый вечер, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН в связи с указом президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российского гражданства населению самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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