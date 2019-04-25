Удар по русскому: Рада приняла закон о языке

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят Верховной Радой во втором чтении. Как сообщает официальный интернет-портал украинского парламента, единым государственным языком в стране теперь является украинский.

В поддержку законопроекта проголосовали 278 парламентариев, еще 38 нардепов выступили против, семь человек воздержались.

Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент Украины Петр Порошенко. Ранее он пообещал сделать это до ухода в отставку.

Согласно закону, «украинский язык как единый государственный язык выполняет функции языка межэтнического общения, является гарантией защиты прав человека для каждого украинского гражданина независимо от его этнического происхождения, а также является фактором единства и национальной безопасности Украины».

При этом все должностные лица страны: правительство, судьи, офицеры ВСУ, а также учителя, преподаватели вузов и врачи обязаны разговаривать и писать только на украинском языке при исполнении служебных обязанностей.

В личном общении украинский можно не использовать. Религиозные обряды также можно совершать на языках национальных меньшинств Украины.

Первая задача нового закона — защита государственного статуса украинского языка, говорится в заявлении пресс-службы Рады, передает ФАН. Теперь украинский язык должны знать все граждане Украины. Для претендентов на гражданство страны введен госэкзамен, а также языковые курсы. Исключение сделано для лиц, представляющих интерес для государства — особо важные иностранцы могут в течение года доказать свое владение украинским.

Стоит отметить, что поддержка государством украинского языка касается не только речи и письма, но и языка жестов. По закону,

власти Украины обязаны поддерживать «развитие украинского языка жестов в качестве основного или одного из основных средств общения жестоязычных лиц», то есть глухонемых.

За нарушение языкового закона вводится административная ответственность, а за «надругательство и пренебрежение» к украинскому языку можно понести уголовное наказание.

Отвечать за разработку и утверждение методов проверки уровня владения украинским языком будет Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Кроме того, планируется учредить должность «языкового омбудсмена», ответственного за имплементацию закона. Отметим, что законопроект выдержал 2082 поправки после первого чтения в Верховной раде.

21 апреля действующий президент Украины Петр Порошенко сообщил, что готов подписать закон о языке, если его одобрит Верховная рада. Об этом нынешний глава государства сообщил после объявления данных экзитполов, по данным которых стало понятно, что Порошенко потеряет свой пост.

«Если Верховная рада на следующей неделе одобрит закон о языке, я буду счастлив, что я, как президент Украины, его подпишу», — отметил Порошенко в своем избирательном штабе.

В свою очередь, избранный президент Украины Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык.

«Мы за закон про украинский язык, но сейчас этот закон находится в Верховной раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы. Я должен защищать украинский язык и буду это делать», — сообщил он в разговоре с журналистами.

Ранее Владимир Зеленский утверждал, что не стоит притеснять русский язык, и даже защищал его. «Не надо давить их языки, не надо давить русский язык. Украинский язык — прекрасный язык, когда на нем говорят грамотно и красиво, это потрясающе», — отмечал он.

Кроме того, будучи кандидатом на пост президента Украины, он предлагал создать телеканал с вещанием на русском языке. В его планах было вещание на таких территориях, как самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также Крым, США, Европа и Израиль. Таким образом, утверждал Зеленский, телеканал докажет, что у жителей территорий, неподконтрольных Киеву, не «хотят отбирать русский язык».

Между тем, в марте 2019 года социологическое исследование выявило, что жители Украины считают, что «Закон о языковых квотах» ущемляет их права. Согласно этому документу, в эфирах общенациональных телеканалов и радиостанций должно размещаться 75% контента на украинском языке.

В результате опроса Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил, что 33,9% жителей 129 украинских населенных пунктов считают, что «на Украине происходит наступление на свободу слова». Около половины респондентов полагают, что запрет российских телеканалов в стране «является ошибкой и приводит к ограничению прав граждан». Этот показатель, по сравнению с прошлым годом, вырос почти на 10%.