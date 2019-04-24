Ответный удар: Зеленскому готовят конституционный переворот

Владимир Зеленский еще официально не вступил в должность президента Украины, однако, депутаты уже собираются значительно ограничить его полномочия. 25 апреля Верховная рада может рассмотреть законопроект «О президенте Украины».

Проект разработала фракция «Самопомощь» еще в начале апреля, после первого тура президентских выборов.

«У нас нет закона, где прописан процесс импичмента — спокойно, как это во всех нормальных демократиях. Поэтому мы подготовили законопроект, где четко это все прописано. Мы не выбираем монарха с абсолютным правом управлять и не иметь за это никакой ответственности», — заявлял тогда председатель партии Андрей Садовый.

Впрочем, тогда мало кто обратил внимания на инициативу от депутатов «Самопомощи». 3 апреля Садовый пообещал передать законопроект обоим кандидатам, прошедшим во второй тур выборов.

После того как Владимир Зеленский одержал победу, разговоры о законопроекте стали звучать громче: «Самопомощь» предложила новому президенту внести проект в парламент, а второй вице-спикер Верховной рады Оксана Сыроид опубликовала доработанный проект закона.

На своей странице в фейсбуке она отметила, что инициатива призвана защитить нового президента от внешнего давления и политических манипуляций. «И цель закона «О президенте», который подготовила «Самопомощь» — не ограничить власть президента, а только привести ее в соответствие к конституции, и даже больше — защитить президента», — считает вице-спикер.

Законопроект состоит из 85 статей, которые вносят изменения к уже существующим законам. Депутаты предлагают сузить полномочия главы государства до конституционных.

В частности, глава государства сможет предложить на пост премьер-министра только того кандидата, которого определит парламентская коалиция. Премьер-министр, в свою очередь, станет секретарем СНБО.

Назначение министра обороны и министра иностранных дел также предполагается по предложениям коалиции депутатских фракций.

«Самопомощь» предлагает снять с президента ответственность за Национальную комиссию, которая регулирует сферы энергетики и коммунальных услуг и передать ее под контроль правительства. Государственное регулирование рынков и финансовых услуг также предлагается передать кабинету министров. Назначение руководителей СБУ также уходит из-под сферы деятельности президента.

За президентом остается пост верховного главнокомандующего, однако, принимать решение он должен, согласовывая их с министром обороны или премьером.

Таким образом, канцелярия президента станет вспомогательным органом, который не дублирует полномочия правительства. Кроме того, в документе определена процедура прекращения полномочий главы государства.

О том, что законопроект может быть рассмотрен уже 25 апреля, заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий. Спикер предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков расценивает законопроект как попытку «конституционного переворота».

«Он [закон о президенте] фактически является отчасти конституционным переворотом, потому что там большая часть функций, которые по конституции являются прерогативой президента, они упраздняются этим законом и передаются другим органам власти: или парламенту, или кабинету министров», — считает Разумков.

По его словам, новый президент не будет поддерживать эту инициативу. Кроме того, Разумков отметил, что когда во главе Украины стоял Петр Порошенко, подобных законопроектов не поступало от депутатов.

В свою очередь, замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что поддерживает инициативу, поступившую от «Самопомощи». «Сейчас реально есть окно возможностей, потому что ни один президент, у которого впереди 5-летняя каденция, таких законов не хочет. Поэтому идею принять подобный закон я поддерживаю», — сказал Гончаренко.

Информацию о готовящемся законопроекте сообщил украинский журналист Александр Дубинский. Он расценивает эту инициативу как попытку взять реванш после проигрыша Порошенко на президентских выборах. По его словам, закон «О президенте» намерены сообща поддержать «Блок Петра Порошенко», «Народный фронт» и «Самопомощь».

«В принципе, кабинет министров становится главной управляющей силой в государстве, которая согласовывает все и вся <…> У президента практически не остается никаких функций, кроме помилования и представления Украины на внешней арене», — отмечает Дубинский.

Впрочем, довести законопроект до подписи Петра Порошенко, чей срок истекает в мае, будет не так легко. Полномочия главы государства закреплены в статье 106 конституции Украины, чтобы принять закон «О президенте», необходимо внести в нее изменения.

Для этого инициатива должна поступить либо от главы государства, либо от не менее чем трети народных депутатов. После этого законопроект должен получить предварительное одобрение большинства от конституционного состава Верховной рады. И, наконец, лишь на следующей очередной сессии Рады получить поддержку не менее чем 2/3 депутатов.

Следующая очередная сессия Верховной рады начнется 3 сентября, меньше, чем за два месяца до парламентских выборов, приближение которых может значительно повлиять на расклад политических сил.

В том, что у «Самопомощи» есть шанс протащить законопроект, сомневаются и эксперты.

«Для этого надо слишком много голосов, столько не наберется. Чтобы принять законопроект, требующий внесения изменения в конституцию, нужно как минимум две сессии: на этой сессии проголосовать простым большинством, передать в Конституционный суд, а потом на следующей сессии набрать 300 голосов. Этого точно не будет. Это бессмысленно обсуждать»,

— рассказывает «Газете.Ru» украинский политолог Михаил Погребинский.

Кроме того, не стоит забывать и о других факторах, которые могут значительно повлиять на ход политической жизни Украины. Например, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко прогнозирует, что выборы в Верховную раду будут досрочными.

«Мне кажется, что это скорее пиар. Я практически уверен, что выборы в Верховную раду будут досрочные — слишком многие силы заинтересованы в них, в том числе и Порошенко, и Зеленский. Чтобы выборы в Верховную раду были объявлены как досрочные, необходимо, чтобы Зеленский вступил в должность и распустил парламент, — отмечает эксперт. — Если он до конца мая успеет распустить Раду, буквально за неделю после инаугурации, то роспуск будет возможен. Если не успеет, то за полгода до очередных выборов, которые состоятся 27 октября, Верховную раду запрещено распускать по закону».

Нельзя забывать и том, что Владимир Зеленский, хоть и не имеет весомой поддержки в парламенте, обладает другим важным козырем — поддержкой граждан. Его результат во втором туре президентских выборов (73,22%) стал рекордным для Украины. Сокращение полномочий нового президента, причем менее чем через неделю после выборов, — это игнорирование решения народа, что может послужить поводом для новой волны протестов.

Учитывая все трудности процесса принятия закона, понять, на что рассчитывают авторы и сторонники законопроекта, сложно. А вот рассуждая о мотивах депутатов, эксперты приходят к одному выводу.

«Это невозможно сделать. Это просто жест отчаяния или демонстрация того, что они не согласны с этим выбором, — говорит Погребинский. — Поэтому сейчас будут делать все возможное, чтобы создать проблем новому президенту. Эта команда, скорее всего, не пройдет в следующий состав парламента».

Олег Бондаренко отмечает, что выбор украинского народа не соответствует интересам парламентариев.

«Я думаю, что это вполне логичная история, никто не хочет видеть Зеленского в качестве такого же президента, как Порошенко, поэтому у него сейчас будут пытаться откусить полномочия,

— отмечает эксперт. — Не думаю, что законопроект успеют принять. Пока это больше пиар, направленный на то, чтобы показать Зеленскому, что он не будет обладать теми же полномочиями, что и Порошенко. Инициатива может исходить от кого угодно. Не только Порошенко является противником Зеленского. Никто не заинтересован в абсолютном усилении Зеленского, Коломойского и всей этой группы».