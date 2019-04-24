«Четкое понимание»: чего хочет Лавров от ОБСЕ

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти рассчитывают, что новое руководство Украины будет способствовать урегулированию конфликта на востоке страны, выполняя минские соглашения.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и «нормандского формата» (Россия, Франция, ФРГ и Украина. — «Газета.Ru») в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — сказал министр на открытии Московской международной конференции по безопасности.

Кроме того, он считает, что при смене государственной власти на Украине возрастает и ответственность миссии ОБСЕ за соблюдение минских соглашений.

«В эти дни очень важное значение имеет деятельность ОБСЕ на Украине. Имею в виду как деятельность ОБСЕ в контактной группе, так и по линии Специальной мониторинговой миссии на Украине. Конечно, после недавно состоявшихся президентских выборов на Украине, после избрания нового президента ответственность ОБСЕ за выполнение минских договоренностей, одобренных Советом Безопасности ООН, еще больше возрастает», — отметил Лавров во время встречи с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером.

При этом он добавил, что важную роль предстоит сыграть Германии и Франции. Эти страны, считает Лавров, не должны допустить ревизии одобренных минских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе.

Глава МИД России обратил внимание на то, что со стороны сторонников новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского можно услышать «противоречивые комментарии» по отношению к минскому пакету документов, подписанных главами стран «нормандской четверки».

«Мне кажется, что ОБСЕ необходимо вместе с участниками «нормандского формата», который, собственно говоря, и разработал документ по урегулированию конфликта на востоке Украины, способствовать тому, чтобы новая команда, которая формируется в Киеве, определилась в отношении четкого понимания необходимости подтвердить приверженность сторон украинского конфликта полному выполнению минских договоренностей», — подчеркнул российский министр.

«Не утрачивают актуальность и другие части мандата миссии ОБСЕ, которые осуществляются в наблюдении за выполнением обязательств Украины по соблюдению прав и свобод человека, особенно национальных меньшинств в сфере образования и свободы вероисповедания», — упомянул в своей речи Сергей Лавров.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, выступая на сессии VIII Московской конференции по международной безопасности, в свою очередь, заявил, что для реализации минского пакета необходим политический импульс.

«Нарушения режима прекращения огня с обеих сторон конфликта [на Украине] происходят ежедневно и приводят к человеческим жертвам. Сейчас нужен новый политический импульс для того, чтобы воплотить в жизнь минские договоренности и найти решение кризиса. Это не только будет способствовать сохранению жизни людей и стабилизации ситуации на Украине и обеспечит дорогу к восстановлению доверия между Россией, Украиной и Европой», — отметил генсек.

Гремингер выразил уверенность в том, что эта «новая динамика» поможет создать и «новые условия».

«Надеюсь, что с избранием нового президента Украины будет также придан новый импульс выполнению минских договоренностей», — отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона является ключевым игроком в ОБСЕ и на пространстве Европы. По его словам, Россия — важный партнер в переговорах по урегулированию различных конфликтов, в том числе, кризиса на Украине и Приднестровье.

«Надеюсь, что РФ сможет использовать свое влияние в этих форматах и процессах, чтобы приблизить день наступления мира», — добавил генсек ОБСЕ.

Ранее новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский сказал, что планирует добиваться соблюдения минского пакета договоренностей: «Мы будем продолжать минский процесс. Мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будут замены кадровые».

Минские соглашения были заключены в 2014 году, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Эти республики заявили о своей независимости после госпереворота в феврале 2014 года. Пакет документов был подписан главами нескольких стран, которые представляют собой «нормандскую четверку». В рамках минских договоренностей должен был прекратиться вооруженный конфликт на востоке Украины. Однако пакет мер, под которыми поставила свою подпись в том числе Украина, не выполняется на практике.