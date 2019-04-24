«Украина как инструмент»: Британия направляет Киев против России

Посольство России в Великобритании считает, что поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому показывает, что Англия, равно как и другие западные страны, пытается использовать Украину в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией, передает ФАН.

«Подобные заявления лишь подчеркивают, что цели так называемой «поддержки», которую украинскому руководству в последние годы оказывает Великобритания и другие западные страны, заключаются вовсе не в помощи украинскому народу и улучшении его жизни, а в использовании Украины в качестве инструмента военно-политического противостояния с Россией», — сообщили в диппредставительстве России.

Там отметили, что министр назвал сферу безопасности страны одним из первых направлений, по которым Соединенное Королевство готово помогать Украине.

«В своем поздравлении Джереми Хант объясняет заинтересованность Великобритании в оказании дальнейшей поддержки Украины тем, что эта страна «находится на передовой противостояния с Россией, которая бросает вызов международной системе, основанной на правилах», а «стабильность Украины необходима для безопасности Европы». Первым из направлений, по которым Лондон намерен далее сотрудничать с Киевом, названа «оборона и безопасность», — прокомментировали в дипмиссии послание Ханта Зеленскому.

Там добавили, что в его сообщении нет упоминания о политическом урегулировании конфликта в Донбассе на основе минских соглашений, передает издание. При этом российские дипломаты подчеркнули, что украинским властям необходимо проводить переговоры с местными гражданами для установления стабильности на юго-востоке страны.

«Продолжение же нынешней британской риторики, не говоря уже о практической реализации заявляемых планов, вряд ли будет способствовать нормализации положения в Донбассе», — отметили в посольстве.

Ранее, 23 апреля, на сайте британского правительства было опубликовано поздравление главы британского МИДа Джереми Ханта, в котором он выразил надежду на сотрудничество с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и «на продолжение решительной поддержки Великобританией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Отметим, что глава МИД Великобритании уже поздравлял Зеленского с лидирующей позицией на выборах главы украинского государства. В своем поздравлении, которое он выложил 21 апреля в своем твиттере, министр сделал отсылку к сериалу «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский сыграл президента Украины.

«Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность», — написал он в соцсети.

Тем временем, у новоизбранного главы украинского государства Владимира Зеленского есть свой двухступенчатый план по урегулированию конфликта в Донбассе. О нем он рассказал в начале апреля, предает УНИАН.

Тогда он отмечал, что «самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР. Зеленский рассказал о своем плане урегулирования конфликта в Донбассе. Первый этап его действий включает в себя «прекращение огня на востоке». Он отметил, что украинские власти «не могут себе позволить какой-либо долгий процесс» в решении этой проблемы. «Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке», — сообщил он. Лидер президентской гонки подчеркнул, что осознает, что «каждый день — это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи».

Второй этап заключает в себя возобновление социальных выплат гражданам «оккупированного» Донбасса со стороны Украины. Зеленский видит необходимость в выплате «пенсии людям, которые живут там», так как «они такие же украинцы».

Кроем того, он отметил, что для изменения ситуации в этой части страны необходима «информационная война», которая поможет украинским властям донести до населения ДНР и ЛНР то, насколько они «нужны» Украине. Таким образом, по словам Зеленского, он сможет улучшить отношения между самопровозглашенными республиками и страной, возглавлять которую он будет ближайшие пять лет.