«Россия должна»: как на Украине решают проблемы. LIVE

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Кроме того, члены команды победителя президентских выборов в Украине опасаются, что с 1 июня Россия ограничит поставки энергоресурсов в Украину, а с 1 января остановит транзит газа через Украину. Все это, по их информации, приведет к «финансовым потерям и рискам поставок газа».
Команда Владимира Зеленского требует понижения цены на газ для населения. Об этом она сообщила на странице в Facebook. В частности, отмечается, что стоимость газа в Украине превышает стоимость газа на европейской бирже. Связано это, по их мнению, с понижением цен на газ, которое в Европе происходило последние 4 месяца. Команда Зеленского обратилась к Кабмину и НАК «Нафтогаз Украины» с требованием снизить с 1 мая стоимость газа для населения.
Посольство Украины в Чешской Республике требует извинений от чешского издания Český rozhlas Plus за публикации материала с заголовком «Еврей во главе украинских фашистов». Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Чехии в микроблоге Twitter. «Уважаемые господа из Český rozhlas Plus, вы считаете, что с такой статьей все в порядке? Это отвратительно, и мы ожидаем извинения», — заявили украинские дипломаты.
«Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, — нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Кириллом и сделать все, что в ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее», — сказано в письме.
Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом посодействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Авторы письма напоминают, что Вышинского «безосновательно обвиняют в госизмене только за то, что он честно делал свою работу, выполняя свой журналистский долг».
По мнению дипмиссии, подобные заявления подтверждают то, что Британия использует Украину в качестве инструмента противостояния с Россией. В посольстве подчеркнули, что данная риторика не будет способствовать нормализации положения в Донбассе.
Посольство России в Лондоне прокомментировало поздравление главы МИД Великобритании Джереми Ханта, направленное Владимиру Зеленскому. Об этом сообщается на сайте дипмиссии. «Хант объясняет заинтересованность Великобритании в оказании дальнейшей поддержки Украины тем, что эта страна «находится на передовой противостояния с Россией», — отметили в посольстве.
Бывший президент Украины Виктор Янукович хочет вернуться в страну. Об этом заявил адвокат Виталий Сердюк, который представляет интересы экс-лидера Украины. По его словам, защита Януковича планирует добиться снятия всех обвинений с него на Украине. Он также добавил, что обвинения против Януковича носят политический характер.
Апаршин также добавил, что в настоящее время Украина не может отстаивать свою позицию самостоятельно. Он подчеркнул, что Киеву необходима помощь США и других стран.
Советник Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин выступил против его прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, переговоры Путина и Зеленского без посредников являются «бесперспективными».
Пенс также добавил, что президент США Дональд Трамп рассчитывает на совместную работу с Зеленским. Он подчеркнул, что вместе с Трампом поддерживает «сильную и процветающую Украину».
Вице-президент США Майк Пенс провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в своем твиттере. По его словам, он поздравил Зеленского с победой на выборах.
Бывший украинский лидер Леонид Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины. «Россия должна идти навстречу интересам Украины, мы должны решить этот вопрос диалогом», — сказал Кравчук. По его словам, для выстраивания отношений с какой-либо страной «необходимо взаимное движение». Он также добавил, что Украина и Россия должны «попробовать договориться».