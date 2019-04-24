«Россия должна»: как на Украине решают проблемы. LIVE

«Вы говорили, что СМИ должны быть максимально свободными. А то, что происходит с Кириллом, — нарушение общеевропейских норм и прав человека и журналиста. Призываем вас обратить внимание на ситуацию с Кириллом и сделать все, что в ваших силах, для того, чтобы он оказался на свободе как можно скорее», — сказано в письме.