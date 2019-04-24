Тоска по родине: что ждет Януковича при Зеленском

После ухода Петра Порошенко с поста президента Украины его предшественник Виктор Янукович, вынужденный бежать из страны после государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года, хочет вернуться обратно на Родину. По словам Виталия Сердюка, адвоката экс-президента, пребывание Януковича в России «вынужденное» и не навсегда.

«Намерение вернуться у Януковича есть. И мы над этим работаем с первых дней борьбы за его права. На территории РФ Янукович пребывает временно и вынужденно. И защита делает все, чтобы восстановить его права и доказать, что обвинения имели политический, а не правовой характер», — подчеркнул Сердюк.

По словам адвоката, после смены власти на Украине возникает шанс, что судебный процесс против Виктора Януковича уже не будет политизированным. Он добавил, что позиция избранного президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения.

Напомним, 24 января Оболонский районный суд приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за госизмену и «пособничество в ведении агрессивной войны со стороны РФ». Одновременно с этим судья признал бывшего президента невиновным в «пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины», повлекшему за собой человеческие смерти.

После этого адвокаты Януковича направили сразу шесть апелляций, которые Оболонский райсуд передал в апеляционный суд Украины. Спустя 20 дней в удовлетворении ходатайств было отказано.

Ранее Сердюк заявил в эфире НСН, что судьба экс-президента Украины вряд ли изменится после прихода к власти Владимира Зеленского.

«Не могу комментировать то, о чем думает Зеленский. Однако абсолютно точно, что ни один президент не имеет права вмешиваться в уголовные процессы. У нас не президент осуществляет судопроизводство, а суды и органы досудебного расследования», — подчеркнул адвокат.

22 апреля Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой во втором туре президентских выборов. «Я искренне поздравляю вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории. Миролюбивый украинский народ расколот и радикализирован как никогда ранее», — следует из поздравительной телеграммы экс-главы Украины.

Политик обвинил Порошенко и его администрацию в «чудовищных страданиях» Украины, а также отметил, что граждане страны «вынесли им приговор», сообщает ФАН. Экс-глава Украины обратил внимание на то, что на сегодняшний день перед Зеленским стоят нелегкие задачи, основные из которых — сплотить украинский народ и принести стране мир.

«Я желаю вам крепкого здоровья, благословения от Господа и успехов на вашем высоком и ответственном посту», — закончил таким образом Янукович свое обращение к Зеленскому.

В команде избранного президента без особой радости отнеслась к поздравлению Януковича. В штабе заявили, что не нуждаются в одобрении политиков «такого рода».

«Мы достаточно неплохо справились с избирательной кампанией и без их поддержки. Точно так же, я думаю, что мы неплохо обойдемся и без их поздравлений»,

— заявил политконсультант Зеленского Дмитрий Разумков.

Напомним, дело о госизмене Януковича является одним из целого ряда уголовных дел, которые вменяет бывшему президенту руководство Украины, пришедшее к власти в результате государственного переворота в 2014 году. Политику грозит 15 лет лишения свободы. Янукович в связи с давлением на него был вынужден покинуть Украину и бежать в Ростов-на-Дону. Экс-глава государства категорически отрицает свою вину.

Сторонники евроинтеграции Украины вышли на майдан еще осенью 2013 года, организовав палаточный лагерь и установив баррикады в центре столицы. 22 февраля 2014 года, после кровопролитных столкновений протестующих с милицией, президент Украины Виктор Янукович был постфактум отстранен от власти.

Верховная рада решила, что «самоустранение» Януковича противоречило конституции Украины, и назначила временно исполняющим обязанности президента Александра Турчинова.

После расследования событий на майдане Дорогомиловский суд в Москве в 2016 году признал произошедшее в Киеве государственным переворотом. По словам допрошенного в рамках расследования экс-главы Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Якеменко, всем, что происходило на площади Независимости в Киеве, руководили официальные лица США.