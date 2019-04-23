Установлен рекорд: с каким отрывом победил Зеленский

Центризбирком Украины обработал все протоколы с избирательных участков страны. По результатам подсчетов в выборах президента Украины победил Владимир Зеленский.

По итогам второго тура голосования он набрал 73,22% голосов. В то время как его оппонент Петр Порошенко — всего 24,45%. Остальные 2,3% протоколов были признаны недействительными.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала данные о явке на второй тур выборов. Она составила 62,09%, сообщает УНИАН.

По данным комиссии, больше всего голосовали в Киеве, во Львовской и Днепропетровской областях — там число пришедших на выборы перевалило за 65%. Между тем, зафиксирована и самая низкая явка — в Закарпатской области в голосовании участвовали 46,38% избирателей.

Второй тур президентских выборов на Украине состоялся в воскресенье, 21 апреля. Первые результаты экзит-поллов, опубликованные в тот же день, показали лидерство Владимира Зеленского.

Такой высокой поддержки среди украинских избирателей до Владимира Зеленского не получал ни один его предшественник. Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году Леонидом Кучмой, которого тогда украинцы избрали на второй срок. Кучма — единственный президент Украины, который был главой государства 10 лет.

Петр Порошенко на выборах в 2014 году набрал всего 54,7% голосов, победив в первом туре выборов. В этом году Порошенко признал свой проигрыш сразу после публикации результатов экзит-поллов. «Уже в следующем месяце я покину пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду с поста президента. Но я не уйду из политики», — написал он вечером 21 апреля в своем твиттере, в то время как его оппонент Владимир Зеленский благодарил свою команду.

«Спасибо всей команде, экспертам, юристам, наблюдателям, колл-центру. Отдельная благодарность — Оксане и Любе, которые убирали за теми, кого я перечислил выше. Спасибо украинцам, где бы вы ни находились. Я не подведу вас», — пообещал Зеленский.

Кроме того, он заявил, что видит своей первоочередной задачей, после вступления в должность главы государства, возвращение на Украину моряков, которые были задержаны осенью прошлого года в Керченском проливе.

«Кроме минских договоренностей у нас задача номер один — вернуть наших всех заключенных, всех моряков», — заявил он.

Как рассказал Зеленский, он успел пообщаться с родителями задержанных военных. «На это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть — не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть — наших ребят домой. Это приоритетная задача», — подчеркнул новоизбранный президент Украины.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали моряков, так как они незаконно проникли на территорию России. Еще одной причиной задержания стал тот факт, что они не переставали совершать опасные военные маневры в акватории Черного моря после предупреждения сотрудников российской службы безопасности.

Впоследствии 24 моряка, которые находились на борту трех украинских кораблей, были арестованы и отправлены в СИЗО. Им инкриминировали незаконное пересечение госграницы по части 3 статьи 322 УК РФ. Несколько дней назад суд принял решение оставить военных под стражей, как минимум, до 24 июля.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя предварительные результаты выборов, выразил мнение, что есть шанс на изменение отношений с Киевом. «Шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая, прежде всего, ситуацию на востоке страны», — написал на своей странице во «Вконтакте» политик.

Кроме того, он пожелал «новому украинскому руководству» «здравомыслия» и «понимания глубинной ценности отношений народов» России и Украины. Они, как считает Медведев, «должны быть выше политической конъюнктуры».