Полная капитуляция? Что Макрон скажет «желтым жилетам»

Президент Франции Эммануэль Макрон 25 апреля, наконец, обратится к нации и подведет итоги национальных дебатов.

«Макрон готовится к запуску второго акта своего президентства», — пишет газета Le Figaro.

Молодой и харизматичный лидер, на которого с надеждой смотрела не только Франция, но и вся Европа, в ноябре столкнулся с массовыми протестами «желтых жилетов», которые длятся и по сей день.

13 января политик объявил о начале национальных дебатов, которые должны стать ответом на недовольство французов. На основе дискуссии, на которую президент отвел ровно три месяца, правительство пообещало создать новый общественный договор.

Французы ждали выступления президента с предложениями о реформах 15 апреля, однако в этот день, почти за час до запланированного видеообращения, произошло событие, которое фактически на время остановило все политические процессы в стране, — пожар в соборе Парижской Богоматери.

В связи с этим Эммануэль Макрон принял решение отложить телевизионное обращение. Вместо этого французский лидер отправился на место ЧП и сделал заявление в прямом эфире, в котором пообещал полностью восстановить собор.

«Я вам торжественно заявляю сегодня вечером, что мы восстановим этот кафедральный собор. Все вместе. Это, без сомнения, часть судьбы Франции. И проект, который у нас будет на годы вперед», — сказал он.

На следующий день сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил новый номер с карикатурной обложкой — на ней изображена голова Макрона, на которой горит Нотр-Дам. Ниже написано «Реформы» и размещена фраза французского президента: «Я начну с несущих конструкций».

Трагедия, несомненно, могла стать для разобщенного французского общества поводом для объединения. 15 апреля политическая жизнь страны, действительно, замерла. Правда, ненадолго.

На следующий день Макрон выступил в прямом эфире и снова пообещал восстановить собор. Однако о реформах президент так и не рассказал, отметив, что время для этого еще не пришло.

Согласно опросу, проведенному службой BVA, пожар в соборе действительно благоприятно сказался на рейтинге президента. Как показывают результаты исследования, поддержка Макрона выросла до 32% — такой рейтинг был у него в сентябре, еще до начала протестов.

В то же время служба Opinionway опубликовала другой результат, согласно которому только 27% французов удовлетворены деятельностью президента, что представляет собой самый низкий уровень за все время его работы.

«Желтые жилеты», требующие отставки президента, не стали ждать его обращения, и 20 апреля вышли в очередной раз на улицы французских городов. Однако на этот раз количество протестующих заметно снизилось.

Согласно результатам опроса Opinionway, действия Макрона 15 апреля лишь пошатнули его и без того неустойчивые позиции. Глава государства, которого называют «президентом богатых», пообещал восстановить собор за пять лет, что многие эксперты посчитали невозможным.

В такой важный момент Макрон почти сразу получил помощь именно от богатых. Всего за полдня благодаря пожертвованиям французских миллионеров удалось собрать €600 млн.

В то же время требования бедных французов долгое время были не услышаны, а к 20 апреля ответа на них так и не последовало. Собранные за несколько часов средства стали лишь очередным поводом для раздражения протестующих, по их мнению, эту сумму можно было бы потратить на улучшение условий жизни необеспеченных слоев населения.

Кроме того, президент, пообещавший подвести итоги протестов 15 апреля, слишком затянул с ответом. Сразу два заявления в эфире телевидения от Макрона по одной и той же теме были расценены как игнорирование протестующих.

Задержка обращения по итогам дебатов может быть связана с тем, что первоначальный вариант речи, которая должна была прозвучать в понедельник, просочился в СМИ. Утечка информации создала серьезные затруднения для Елисейского дворца. В частности, Макрон лишился «вау-эффекта» — если он не предложит в четверг ничего нового, то к прозвучавшим от него мерам отнесутся более критически и настороженно.

Согласно этому тексту, в своем выступлении Макрон пообещает снизить налоги для среднего класса, а также пересмотрит свое крайне непопулярное решение о сокращении «налога на богатство».

Стоит отметить, что об отмене этого налога для тех, чье состояние превышает €1,3 млн, Макрон говорил еще на этапе президентской гонки. Этот пункт был одной из ключевых реформ его предвыборной программы, его осуществлением Макрон занялся сразу же, как только занял президентское кресло. Сборы с богатых граждан сократились почти на 70%. Официально было отменено налогообложение всего, кроме имущественных активов. Макрон также вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование.

Это решение вызвало массу недовольства и стало одной из главных претензий к Макрону. Именно таким образом, за французским лидером закрепилось прозвище «президента богачей».

Еще одно прозвище Макрона прочно закрепилось в лозунгах протестующих, которые требуют его отставки: «Юпитер, спустись на землю, здесь нищета».

Так французы называют президент за выстроенную им единоличную структуру правления, желание добиться максимальных вершин в политической карьере.

Кроме того, Макрон и сам в одном из выступлений сравнил себя с Юпитером, что стало поводом для насмешек. Манера поведения президента привела к тому, что к нему успело прочно приклеиться прозвище «король-солнце», что не способствует увеличению рейтинга политика.

В результате каждый инцидент, в котором был замешан Макрон, значительно бил по его позициям. Скандалом, послужившим катализатором для непрекращающегося раздражения французов, стала история с участием его советника и охранника, который был задержан за применение насилия в отношении участника демонстрации 1 мая 2018 года.

Все началось с публикации во французских СМИ видео, на которых мужчина в полицейском шлеме во время манифестаций сначала грубо обходится с девушкой, а затем наносит несколько ударов молодому человеку и быстро удаляется. В этом мужчине быстро узнали сотрудника Елисейского дворца, советника президента по безопасности и его личного охранника Александра Беналлу.

Даже несмотря на то что Беналла после инцидента был немедленно уволен из Елисейского дворца, СМИ стали подробно изучать жизнь человека, который, как выяснилось, был одним из самых доверенных лиц французского президента.

Дошло даже до того, что СМИ стали открыто обвинять Макрона в любовном романе с Беналлой. Президенту пришлось в срочном порядке оправдываться перед парламентом. Однако его затянувшееся молчание стало очередной ошибкой.

После этого в СМИ периодически стали появляться истории о пренебрежительном общении Макрона с гражданами. После посещения могилы Шарля де Голля политик встретил протестующих пенсионеров, которые выступали против урезания размера пенсий. Однако в ответ французский лидер посоветовал меньше жаловаться.

В сентябре безработный садовник обратился к президенту Франции за советом по поиску работы. На это Макрон ответил: «Нет ни одного места, где мне бы сказали, что они не ищут персонал».

Вскоре французский лидер, чтобы продемонстрировать близость к народу, посетил остров Сен-Мартен, где расположены заморские общины Франции. В ходе визита он встретился с бывшими заключенными, среди которых были и те, кто отбывал наказание за тяжкие преступления.

Вскоре по сети разлетелись фотоснимки со встречи. На кадрах, сделанных во время мероприятия, президент позирует с полуголыми темнокожими мужчинами. На одном из снимков местный житель показывает в камеру средний палец. Действия президента вновь вызвали возмущения со стороны французских граждан.

Сам же Макрон неоднократно заявлял о своих реформаторских амбициях. «Быть непопулярным — это участь всех реформаторов. Я не руководствуюсь опросами, я руководствуюсь долгосрочными результатами для своей страны и моих сограждан», — говорит Макрон.

Однако затянувшиеся протесты все же вынудили президента пойти на уступки, о которых он расскажет 25 апреля.